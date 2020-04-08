Приключения Игоря Коломойского, самого известного и эксцентричного украинского олигарха, на поле американского бизнеса могут вызывать даже чувство некоторой гражданской гордости. Во всяком случае, Игорь Валерьевич (общепринятое прозвище «Беня») показал, что украинские деньги могут работать и в Соединенных Штатах, притом успешно работать. Реальной пользы от этого для страны Украина и ее граждан, конечно, нет никакой, но сам урок Украине следовало бы усвоить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Через свой «Приватбанк» (крупнейший на Украине) Коломойский раздал заемщикам 87 миллиардов гривен, значительная часть которых сейчас признается как «мошеннические»: 222 тысячи договоров на сумму 32,2 миллиарда гривен. В 2016 году банк был национализирован, но эти деньги уже были выведены из Украины. На эти средства Коломойский, в компании со своим многолетним партнером Геннадием Боголюбовым и тремя публично известными американскими персонами (Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэлем Лейбергом), создал свою небольшую, но уютную империю в Соединенных Штатах.

Это как минимум 21 юридическое лицо и целый список офисных зданий и коммерческой недвижимости в Огайо, Кентукки, Иллинойсе, Западной Вирджинии, Техасе и Флориде. Кроме того, это сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Productions в Вирджинии, а также ряд перерабатывающих предприятий, расположенных по всей Америке.

Однако мой внутренний пиетет в отношении деятельности «Бени» за Большой Лужей не разделяет американская юстиция, определяя эту деятельность как использование «ПриватБанка» «в качестве собственной личной копилки, в конечном итоге приведшей к краже миллиардов долларов из «ПриватБанка», и использования организаций Соединенных Штатов для отмывания сотен миллионов долларов незаконно присвоенных кредитных средств «ПриватБанка» в Соединенных Штатах, для обогащения себя и своих сообщников». С 7 апреля 2019 года Федеральное Бюро Расследований (ФБР) изучает деятельность Коломойского в США.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Но это только цветочки. С 3 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавер, рассматривающий иск «ПриватБанка» к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу «и другим, пока не установленным лицам и организациям, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674,533 миллиона долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам. И только жалоба в этот суд заняла 104 страницы.

Одна из специфик делаверского канцлерского суда в том, что он заседает без присяжных: он может по своему усмотрению назначать консультативное жюри, но это право практически никогда не используется. Тот есть решать вопрос он может быстро и безапелляционно. И в отношении Коломойского такое решение может быть очень жестким. Потому что 25 июня 2019 года суд решил, что «Исходя из имеющихся в распоряжении суда данных … суд принимает решение о наличии необходимости применения при дальнейшем рассмотрении данного иска норм федеральногоакта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act». А «Акт RICO» — это уже очень серьезно.

Он разработан с целью преследования не отдельных лиц, а организаций — как юридических лиц, так и любой группы фактически объединенных людей. То есть принадлежность к преступной организации является индивидуальным преступлением, вне зависимости от состава действий. Закон создавался под борьбу с наркоторговцами и мафиозными кланами, но с 1989 года применяется при расследовании финансовых преступлений. Тогда финансист Майкл Милкен получил за таковые 22 месяца тюрьмы и пожизненный запрет на работу в индустрии ценных бумаг. И это Милкену было еще за счастье: он пошел на сотрудничество со следствием. А так, по закону RICO, может светить 20 лет тюрьмы.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Так что «Бене» сейчас тяжело. Причем не только в США, потому что новая администрация «ПриватБанка» преследует создателя своего банка и в Англии, и в Израиле. И вскоре Украина окажется в числе немногих стран, если не единственной, где Коломойский сможет чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому он укрепляет свои политические позиции в стране. Настолько укрепляет, что в экспертно-политических кругах его и министра внутренних дел Арсена Авакова называют «отцами президента Зеленского». Укрепляет он и свой экономический вес, и отсюда проистекает его стремление вернуть себе «ПриватБанк» или получить за него многомиллиардную компенсацию.

Однако этого не хотят США и МВФ и давят на президента Зеленского с такой силой, что он был вынужден заявить о внешнем управлении страной. Потому что слова «Наша страна… имеет два пути. Первое — это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов США… Иначе — … упадокэкономики и даже угроза дефолта» — по-другому понимать просто невозможно.

«Жизненно важные» — это законопроект о рынке земли и о банках и банковской деятельности. Второй из них, уже названый «антиколомойским», запрещает возврат национализированных банков бывшим владельцам. А значит, предотвращает возможность возврата «ПриватБанка» Игорю Коломойскому, хотя и оставляет для него возможность получения денежной компенсации. 30 марта Рада 267-ю голосами проголосовала за этот закон в первом чтении.

Казалось бы, всё! Но МВФ наседает и «добивает лежачего». 4 апреля постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что там ожидают окончательного принятия Верховной Радой закона о банках.

Возникает вопрос: за что же так давят Коломойского? Неужели только за то, что он нарушил святое правило «В Техасе могут грабить только техасцы» и со свиным рылом чужих капиталов поперся в калашный ряд американского бизнеса? Хотя есть и более экзотические версии: в Вашингтоне хотят получить гарантии, что государство не будет нести убытки из-за возможной потери контроля над «ПриватБанком» по инициированным Коломойским искам в украинских честных судах. Как будто в Вашингтоне кого-то волнуют убытки украинского государства! Да побойтесь Бога: «Беня» сейчас воюет за компенсацию в 2 миллиарда долларов (а это будет чистый убыток государства), законопроект предполагает возможность такой компенсации — и никого это не смущает.

Imf.org Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман

Тут, скорее, другая схема. И Коломойский в ней исполняет почему-то непривычную для себя роль не игрока, а дымовой завесы в игре. Его эпизод позволил протянуть в парламенте закон, который

(А) — облегчает национализацию банков,

(Б) — запрещает возврат банков даже вне зависимости от решения судов, делая факт необратимым.

Но если кого-то убирают из банковского заповедника, то, значит, туда должен кто-то войти. И вряд ли стоит сомневаться, что туда войдет капитал (что деньгами, что менеджментом), получивший на то высокое благословение МВФ. И тут следует вспомнить, что другой «жизненно необходимый» закон, о рынке земли, предусматривает, что «право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками только впорядке обращения взыскания на них как на предмет залога». Но стоит ли сомневаться, что в условиях коронавируса, финансового кризиса и деградации украинской экономики значительная часть сельскохозяйственной земли очень быстро окажется в банковском залоге? То есть под конечным контролем МВФ? И что именно ради этого Фонд столь яростно настаивал на «антиколомойском» законе? А совсем не ради «наказания» Коломойского…

Один из лидеров украинской оппозиции, Виктор Медведчук, назвал действия МВФ«циничным шантажом». Правильно назвал, но следует понимать, что «цинизм» — это способность реально оценивать положение вещей. И пока украинцы воевали с «сепаратистами», Россией, здравым смыслом — МВФ оценил ситуацию совершенно реально.