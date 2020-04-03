Приятно видеть графические романы, способные одним метким выстрелом поразить устаревшую парадигму «комиксы = супергерои». Ведь далеко не все «истории с картинками» обязательно должны быть посвящены сверхлюдям в цветастом трико. Современные комиксы, как и их авторы, копают куда глубже и посвящают своих читателей в самые разные таинства: науку и историю, медицину и взаимоотношения, фантастические приключения и вполне реальные истории успеха. А некоторые из них освещают совсем «нишевые» темы. Например, как продолжать жить и улыбаться прохожим, когда ты не можешь иметь ребёнка.

Иван Шилов ИА REGNUM «Хочу ребёнка»

Молодая француженка Люсиль Горс живёт в Бордо, работает в местном рекламном агентстве и пытается стать настоящим профессионалом своего дела. Однажды они с мужем решают завести ребёнка и сталкивается с непреодолимым препятствием — невозможностью забеременеть. Тогда девушке приходится пройти все девять кругов ада, добровольно подписавшись на множество непростых медицинских процедур и постоянно выслушивая «советы не к месту» от собственных родителей и друзей.

Именно в этой тяжёлой ситуации Люсиль решает заняться созданием комиксов, которые смогут рассказать окружающему миру о её непростой жизни и «ежедневных приключениях». Так, в 2008 году она выпускает свой дебютный юмористический роман «Ничто не идёт так, как планировалось» («Хочу ребёнка» в современной локализации), который совсем недавно добрался до России усилиями издательства МИФ.

Главная героиня комикса — юная француженка по имени Элен. Как и сама Люсиль Горс, она располагает всеми «составляющими счастливой жизни»: хорошим домом, любящим мужем и заботливой семьей. Не хватает только ребёнка. Тогда Элен и Гус начинают усердно трудиться над созданием нового члена общества, который будет носить их общую фамилию. В попытках завести малыша проходят дни, недели, месяцы и вот на календаре уже стоит метка в «полгода». Тогда Элен и Гус, собрав всё мужество в кулак, решают обратиться за помощью к профессионалу.

После первого серьёзного обследования становится ясно — Элен бесплодна, а для создания даже самого крохотного шанса на продолжение рода нужно будет подвергнуть своё тело многочисленным дорогостоящим и выматывающим процедурам. Но ребёнок определённо того стоит! Или всё-таки нет?

Комикс «Хочу ребёнка» — это не волшебная история о том, как любящая пара справляется с трудностями и добивается желаемого результата. Это, скорее, обучающее пособие, которое поможет лучше понять чувства человека, оказавшегося в такой непростой ситуации. Элен — живой человек, обладающий целым складом из страхов, переживаний и неуверенности в своих силах. А окружающие её люди (за исключением мужа) не только не помогают бороться с проблемой, но и регулярно подливают масла в огонь. С одной стороны, консервативная бабушка с её вечным: «в наше время было по-другому!», с другой — многочисленные подруги, уже успевшие стать счастливыми мамами. Как при этом удержать себя в руках и не позволить депрессии захлестнуть с головой? Конечно же, с помощью юмора.

Позитивный настрой Элен и Гуса, хоть и не помогает им стать родителями, но обнажает новые грани персонажей, как личностей. После долгих месяцев борьбы со шприцами и процедурными кабинетами они не ставят крест на своей дальнейшей жизни, а лишь сильнее влюбляются друг в друга. В этой истории Люсиль Горс стремится показать, что не все трудности в жизни можно преодолеть с «киношной» простотой — но поддержка, вера в партнёра и здоровое умение иронизировать над своей проблемой обязательно помогут сгладить острые углы.

Настроение героев нашло своё отображение и в визуальном стиле комикса. «Хочу ребёнка» — это монохромная история, в которой яркие краски есть только у внутреннего «я» персонажей и их настоящих чувств. Страницу за страницей мы видим строгую чёрно-белую Элен, из которой при первой же возможности выпрыгивает разноцветное кричащее подсознание. Оно радуется малейшим успехам в кабинете у врача, оно недовольно ворчит на счастливых подруг, и оно же злится на непутёвого мужа, который начал собирать мебель из IKEA в одиночку. Этот приём позволяет показать резкий контраст между реальными чувствами героини и необходимостью постоянно угождать окружающим, спрятав слёзы под непроницаемой маской с изображением улыбки.

На протяжении почти 140 страниц читатели будут «бороться за ребёнка» вместе с Элен и Гусом: терпеть уколы, радостно смеяться от маленьких побед и яро ненавидеть «всех этих счастливых мамаш с их детьми». К чему же в итоге приведёт эта борьба? Как отмечает сама Люсиль Горс, она не любит истории, которые заканчиваются плохо. Поэтому автор предлагает своим читателям самостоятельно выбрать финал истории Элен и Гуса. Может, влюблённые преодолели все круги ада и смогли зачать долгожданного малыша? Или удача всё-таки не соблаговолила им, но герои не отчаялись и продолжили смотреть на мир с широкой улыбкой?

«Хочу ребёнка» — это история, которая вряд ли оставит своего читателя равнодушным. Главная её ценность не в харизматичных героях и даже не в поднятой теме, а в том, что она поможет лучше понять окружающих людей. Комикс будет интересен не только парам, оказавшимся в похожей ситуации, но и людям, максимально далёким от семейного быта. Особенно в современных реалиях, неустанно диктующих нам неопровержимый принцип «завести ребёнка — это так просто».