



Иван Шилов ИА REGNUM

Демократическая партия народов теряет мэров

По данным турецкого новостного портала TR724, Демократическая партия народов (ДПН) на муниципальных выборах, прошедших в Турции 31 марта 2019 года, одержала победу в 65 муниципалитетах. Однако на данный момент сумела удержать только 18 из них. Президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи на прошедшем незадолго до муниципальных выборов митинге в провинции Йозгат отметил, что даже если по результатам выборов главами муниципалитетов станут представители ДПН, на их место будут назначены «доверенные лица» правительства Турции. Не прошло и года с момента выступления президента, как ДПН потеряла большую часть из завоеванных муниципалитетов. Сопредседателям в 6 из 65 муниципалитетов было отказано в выдаче мандатов со ссылкой на правительственные указы, в 40 муниципалитетах главами были назначены «доверенные лица» правительства Турции.

В результате «акции самопожертвования» погибло 30 солдат

Как сообщает новостной канал Rudaw, Народные силы обороны (HPG), которые также называют военным крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), взяли на себя ответственность за «акцию самопожертвования», совершенную днем ранее против военнослужащих турецких вооруженных сил, которые обеспечивали охрану трубопровода, проходящего рядом с пограничным переходом Гурбулак в районе Догубаязыт (Баязид) провинции Агры и доставляющего природный газ из Ирана в Турцию. Народные силы обороны сообщили, что в результате акции было взорвано пять бронемашин и убиты более 30 солдат. 31 марта в 05:00 часов утра член вышеуказанной группировки Сема Кочер атаковала турецких военнослужащих, совершила «акцию самопожертвования», взорвав при этом пять бронемашин и газопровод.

kurdishstruggle Курдские повстанцы

С-400 просят убрать из Анкары

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон перед встречей министров иностранных дел НАТО, которая проходила 3 апреля, ответила на вопросы журналистов в режиме видеоконференции. Об этом пишет газета AktifHaber. Хатчисон ответила на вопрос о том, предоставят ли США и НАТО запрошенную Турцией поддержку в области противовоздушной обороны в идлибском вопросе. Она отметила, что американцы готовы помочь Турции в Сирии, но при одном условии: Турция должна убрать российские зенитные ракетные комплексы С-400 из Анкары, иначе о какой-либо поддержке от Вашингтона не может быть и речи.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

ООН бьет тревогу

Согласно новости, опубликованной на новостном портале Samanyolu Haber, по мнению Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, заключенные и задержанные, находящиеся в тюрьмах, сталкиваются с большой опасностью во время вспышки коронавируса. «Последствия могут быть катастрофическими; самоизоляция в тюрьмах невозможна. В первую очередь, следует выпустить из тюрьмы политзаключенных», отметила она. По словам Бачелет, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции поддержание социальной дистанции в переполненных тюрьмах невозможно. Она обратила внимание на то, что вирус вместе с домами престарелых и психиатрическими больницами добрался так же и до центров задержания мигрантов и тюрем.

Коронавирус в апреле достигнет своего пика

По мнению преподавателя кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Он Секиз Март Чанаккале доктора Алпер Шенер, коронавирус достигнет своего пика во второй неделе апреля. Об этом пишет газета Sözcü. Шенер отметил, что в эпидемических моделях следует руководствоваться 180—200-дневным сценарием, начиная отсчет от первого выявленного случая заболевания. Если исходить из того, что первый случай заболевания коронавирусом в Турции был выявлен 11 марта, то можно сказать, что пик заболевания придется на вторую неделю апреля.

Доклад о бедствии в Турции

Согласно колумнисту газеты Cumhuriyet Махмуту Лыджалы, в докладе, разосланном журналистам председателем Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу и отправленном лидерам политических партий Турции, был проведен анализ рисков, связанных с воздействием коронавируса на экономику Турции. Представлено несколько сценариев. «Возможный», в котором количество случаев заражения коронавирусом составляет 10 тысяч человек, «пессимистический», в котором число заражений составляет от 10 до 100 тысяч, и «бедственный» — число случаев заражения составляет от 100 тысяч до миллиона. Также в докладе рассматривалась вероятность повышения обменного курса, вероятность инфляции и безработицы. При «бедственном» сценарии сельскохозяйственный сектор сократится на 10 пунктов, промышленный сектор — на 40 пунктов, строительный сектор — на 25 пунктов, сектор услуг — на 30 пунктов. Предполагается, что численность безработных повысится от 7 миллионов до 11 миллионов; инфляция повысится до 60 пунктов. Как указывается в докладе, при «бедственном сценарии» существует необходимость введения карантина и комендантского часа на национальном уровне. При этом отмечается, что с прекращением международных связей возрастает риск возникновения войны между странами.

Нет специального разрешения на поездку — нет авиабилета

Губернатор области Стамбул Али Йерликая сообщил, что теперь для осуществления междугородних внутренних авиарейсов необходимо наличие специального разрешения на поездку, выдаваемого местной администрацией. «С 06:00 часов 29 марта для осуществления междугородних поездок надо будет предъявить специальное разрешение на поездку. Турецкие авиалинии, а также другие авиакомпании не будут осуществлять продажу авиабилетов и брать на борт лиц, не имеющих при себе разрешение на поездку. Однако граждане, которых по решению врача отправили на лечение, граждане, родственники первой степени родства которых скончались или тяжело больны, а также те, которые приехали в течение последних 15 дней и которым негде остановиться, могут осуществлять авиаперелеты, получив разрешение от Совета по выдаче разрешений на поездки (Seyahat İzin Kurulu)», — отметил губернатор.

John Taggart Самолёт авиакомпании Turkish Airlines

Судьба строительства канала «Стамбул»

Как сообщает AktifHaber, главный вопрос на повестке дня во всех странах мира — эпидемия коронавируса. Несмотря на то, что в Турции число зараженных коронавирусом растет с каждым днем, Партия справедливости и развития продолжает упорствовать в вопросе строительства канала «Стамбул». Был проведен тендер на перемещение и реконструкцию исторических мостов Одабашы и Дурсункой. Пять компаний подали заявки на участие в тендере по перемещению и восстановлению исторических мостов.

Хеш-тег #Hükümetİstifa

Согласно статье в газете Sözcü, в то время как правительства многих стран в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, оказывают материальную помощь своим гражданам, Турция, напротив, призывает своих граждан, которые и без того испытывают финансовые трудности, сделать пожертвования. Это в свою очередь породило волну возмущения среди граждан страны. В социальных сетях набирает популярность хеш-тег #Hükümetİstifa (правительство в отставку). В своем заявлении после заседания кабинета министров Эрдоган сообщил о запуске кампании национальной солидарности «Турция, мы сможем справиться сами» (Biz bize yeteriz Türkiyem) и представил счета для пожертвований в целях оказания дополнительных мер поддержки малообеспеченным гражданам.

Выезды за пределы города

Как пишет колумнист газеты Hürriyet Нурай Бабаджан, правительство принимает дополнительные меры для контроля переходов из трех крупных городов, в частности из Стамбула в Анатолию. В связи с увеличением количества граждан, желающих покинуть Стамбул, было введено требование на предъявление специального разрешения на поездку. Также предпринимаются меры в отношении граждан, выезжающих на «пиратских» такси. Министерство внутренних дел приняло решение не разрешать выезд за территорию города лицам, провозящим в салоне людей под видом супругов, друзей, родственников, если они таковыми не являются на самом деле. «Даже несмотря на то, что находящиеся в салоне автомобиля будут утверждать, что являются родственниками или друзьями, к таким лицам будет применен штраф, применяемый в отношении «пиратских» такси. Разрешение на выезд будет предоставляться только тем, кто является родственниками первой степени родства. Самые большие проблемы с этой ситуацией наблюдаются в Стамбуле», — отметили в МВД.

shankar s Такси. Стамбул

Конфликт между мэрией Стамбула и ПСР

Как сообщает газета Sözcü, мэрия Стамбула в целях борьбы с потрясшей весь мир эпидемией коронавируса начала кампанию под лозунгом «Мы добьемся успеха вместе» (Birlikte başaracağız). Данная кампания направлена на оказание помощи нуждающимся, пожилым гражданам, больным и работникам здравоохранения, проживающим в городе. Для сбора средств были открыты специальные счета в четырех банках. После этого МВД Турции приняло решение, где указывалось, что некоторые местные органы власти, учреждения, фонды и ассоциации, открыв счета в банках, начали сбор средств для оказания помощи нуждающимся без получения на то соответствующего разрешения от центральных властей. В решении также указывается, что необходимо предпринять соответствующие меры в отношении таких действий. Представителям мэрии Стамбула пришлось посетить суд после объявления кампании по оказанию помощи нуждающимся гражданам.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что в рамках мер по борьбе с коронавирусом работающие в тюрьмах сотрудники не будут отправлены в свои дома, а будут оставаться в местах для изоляции. Гюль также отметил, что в связи с эпидемией коронавируса были начаты внутренние расследования в отношении 459 сотрудников тюрем.

Преподаватель кафедры инфекционных болезней медицинского факультета Университета Хаджеттепе профессор Мехмет Джейхан отметил, что Турция в условиях заражения коронавирусной инфекцией нового типа оказалась на первом месте по скорости распространения ее. «При нынешнем темпе роста эпидемии на территории нашей страны в течение 10 дней количество заболевших коронавирусом может достигнуть 300 тысяч», — предупредил он.

В социальных сетях развернута интенсивная кампания с целью привлечения внимания к заключенным журналистам и обеспечения их освобождения. Чтобы привлечь внимание к проблеме распространения коронавируса в тюрьмах, запущен хештег #VirüsGirmedenGazetecilerÇıksin (выпустите журналистов из тюрем до проникновения вируса).

Умерла участница турецкой коммунистической фолк-рок группы Grup Yorum Хелин Белек после 288 дней голодовки. Белек объявила голодовку вместе с другими участниками группы Grup Yorum с целью добиться освобождения заключенных участников группы, снятия запрета на концерты группы, прекращения рейдов на культурный центр Идиль (İdil).