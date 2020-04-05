



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Греческое издание Kathimerini рассказало о том, как произошла стычка между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его греческим коллегой Никосом Дендиасом на виртуальном совещании дипломатов стран — членов НАТО, на котором было поставлено три вопроса: борьба с пандемией коронавируса, ситуация в Афганистане и деятельность миссии альянса в Ираке.

Сами по себе эти темы являются сложными, но самодостаточными, что предполагало серьёзную дискуссию. Однако запланированный сценарий решила сломать турецкая сторона. В своем выступлении Чавушоглу решил обвинить Грецию в гибели мигрантов в марте на границе двух стран. Действительно, для того, чтобы сдержать поток беженцев и мигрантов на своей границе с Турцией, греческие власти применяли водометы, слезоточивый газ и даже пластиковые пули. Брюссель полностью поддержал усилия Афин, а также направил дополнительные отряды Frontex (агентства Европейского союза по безопасности внешних границ). «Эта граница — не только граница Греции, но и граница Европы… Я благодарю Грецию за то, что она была нашей европейской аспидой (щитом) в эти времена», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Это сильно задело Турцию, которая также считает себя частью Европы.

Saeima Мевлют Чавушоглу

Чавушоглу напомнил, что в 2016 между Анкарой и ЕС было заключено соглашение, которое обязало Турцию принять около четырех миллионов беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока и не дать им отправиться в Европу. В обмен на это Брюссель обещал выделить Анкаре помощь в размере 6 млрд евро и предоставить другие преференции, например, безвизовый режим для граждан Турции. Однако ЕС до сих пор не выполнил свои обязательства. В ответ глава МИД Греции обвинил Анкару в «подрыве ценностей НАТО», в том, что Афины «столкнулись с организованным и беспрецедентным нападением на свою границу и кампанией по дезинформации со стороны Турции». Когда Чавушоглу потребовал дать ему возможность ответить, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пресек эту попытку, после чего турецкий министр отключился от конференции.

Проблемы между Грецией и Турцией исторически обусловлены. Несмотря на членство в НАТО этих двух государств, время от времени их отношения переходят в стадию обострения. Идут споры вокруг некоторых эгейских островов, о размещении там оружия, тлеет неурегулированная проблема Кипра, сейчас к этому добавилось и обострение в Восточном Средиземноморье, где были обнаружены подземные месторождения газа. Ситуация еще более обострилась после подписания в 2019 году ливийско-турецкого меморандума о разделе морских зон, когда обозначились важные нюансы. Берлин и Анкара в Брюсселе на двухдневной встрече министров обороны стран — членов НАТО, которая состоялась 10 февраля, выдвинули инициативу по привлечению сил альянса для контроля за греко-турецкой границей и перекрытия потока беженцев в ЕС. А накануне этот вопрос в турецкой столице обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара расценила это как дипломатическую победу. Следующий ход сделал Эрдоган. По итогам встречи со Столтенбергом он заявил, что альянс должен оказать Турции дополнительную помощь в Сирии с целью «защиты своих южных границ, а также в связи с миграционными вызовами», что «граница Сирии и Турции — это юго-восточная граница НАТО», а кризис в Сирии — это «угроза нашему региону и всей Европе как сфере безопасности», что Турция всегда была «бастионом Европы и НАТО против угрозы в Сирии и единственной страной НАТО, которая боролась с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». При этом Анкара дала понять, что была бы не против перевода турецко-греческой границы под контроль всего альянса, чтобы «не позволять Афинам обвинять Турцию в намеренном провоцировании миграционного кризиса». Греция блокировала возможность принятия таких решений в НАТО. Поэтому Чавушоглу, идя на скандал с греческим коллегой на виртуальном совещании альянса, реализовывал «домашнюю заготовку».

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

Возможно, он был раздражен и тем, что выстраиваемая сложная дипломатическая комбинация была развалена пандемией коронавируса, а не одной только Грецией. Потому что в дальнейшем Анкара может вступить в новые противостояния. Речь идет об инициированном президентом Франции Эммануэлем Макроном реформировании НАТО, мотивированным публично действиями Турции, которую Елисейский дворец обвинил в работе в Сирии без консультаций с альянсом и лишь на основе договоренностей с США. А теперь Столтенберг назвал 31 марта имена 10 отобранных экспертов-участников запускаемого под эгидой генсека «процесса размышления» над будущим НАТО. Хотя в Брюсселе говорили об учете географического фактора при отборе кандидатур, в экспертную попали представители Британии, Франции, Дании, Канады, Голландии и Польши. Турция выведена за скобки.

Julian Nitzsche Турецко-греческая граница

Каким будет предложенный «мудрецами» проект реформ сказать сложно. Но наверняка идет процесс переосмысления концептуальных установок в обеспечении европейской безопасности, в систему которой Анкара уже не вписывается. Тем более что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен уже дала понять, где проходит граница Европы.