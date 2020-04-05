



Рисунок Е.П. Самокиш-Судковской к очерку А.Ф.Кони о докторе Гаазе.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рассказал в эфире передачи «Церковь и мир» о консультациях Святого престола с Русской православной церковью по вопросу прославления в лике святых жившего в России доктора Федора Петровича Гааза. Напомним, что Гааз — русский врач немецкого происхождения, который в XIX веке посвятил свою жизнь облегчению участи заключенных и ссыльных. В 2020 году исполняется 240 лет со дня его рождения. А сегодня возглавляющий католическую архиепархию Божией Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци в молитве о прекращении распространения коронавируса призывает: «Отче Небесный, заступничеством Слуги Твоего Федора Гааза, святого доктора, заступника страждущих и заключенных, молим Тебя: даруй исцеление больным, милосердие, мужество и защиту от заражения — помогающим в страданиях, память о Христе пастырям, мудрость и заботу о людях мирским властям, всем нам — усердие делать добро».

Eigene Fotos . Мемориальная доска на школе в Кёльне, где учился доктор Гааз

О намерении открыть публичное «епархиальное исследование по процессу о жизни, героических добродетелях и святости Фридриха Йозефа Гааза (Федора Петровича Гааза)» архиепископ Пецци объявил в эдикте еще в декабре 2015 года. С тех пор материалы собираются, но нет сомнений, что Гааз будет прославлен. «Эта канонизация готовилась давно, еще осенью из Ватикана мы получили об этом сообщение, в том числе наше мнение запрашивалось, — подчеркивает сейчас митрополит Иларион. — И, конечно, мы дали положительное мнение, потому что мы знаем, какую роль играл доктор Гааз в жизни нашей страны, скольких людей он спас от смерти, скольким заключенным он помог и какой это был исключительный человек. Поэтому мы, конечно, радуемся тому, что Католическая церковь по заслугам оценила подвиг своего сына, который отдал всего себя служению России». Он напомнил, что девизом доктора были слова «спешите делать добро», и добавил, что сегодня они могут вдохновлять всех — от бизнесменов до «наших врачей, в том числе тех, кто уже на него откликнулись и полетели в Италию» помогать итальянцам справиться с эпидемией коронавируса.

Kremlin.ru Митрополит Иларион (Алфеев)

Интересно здесь вот что. Католики и православные имеют достаточно общих святых. Однако они относятся к эпохе до великого раскола, проявившего себя в 1054 году. Русская церковь и по сей день включает в свой месяцеслов «древних святых, подвизавшихся в западных странах». Так, в марте 2017 года в него попал святой Патрик — покровитель Ирландии. При рассмотрении вопроса о включении профильная комиссия Московского патриархата руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной церковью и восточным обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях Русской православной церкви и поместных Православных церквах. Что касается Гааза, то его деятельность проходила значительно позже 1054 года. Но при этом, хотя доктор исповедовал католичество, его жизнь и работа остаются предметом серьезного интереса российского православного сообщества. В январе этого года в Москве состоялась презентация книги главного редактора издательства Московского патриархата епископа Балашихинского Николая «Спешите делать добро. Доктор Федор Петрович Гааз». Председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон призвал, чтобы «светлый образ доктора Гааза… согревал и вдохновлял нас на деятельную христианскую любовь».

Фсин.рф Медаль Фёдора Гааза

Такие симпатии говорят о том, что после прославления Католической церковью в лике святых Гааз может стать своего рода «своим» святым и для Русской церкви. Может быть, его иконы и не появятся в православных храмах, но почитания доктора по крайней мере на уровне Московского патриархата ожидать стоит. И таким образом Гааз окажется «общим святым» для Католической и Русской православной церквей, причем не какого-то отдаленного множеством веков прошлого, а практически (если смотреть церковными глазами) нашим современником, что показывает, какой может быть точка соприкосновения разделенного христианства. Это первое. И второе. Если оценивать сонм христианских святых в совокупности, то можно заметить, что простых людей, мирян, в их рядах меньше, чем церковных и светских начальников и лиц духовного звания. Когда такой простой человек проходит через пороги комиссий по канонизации и прославляется, то можно сказать, что он поистине безупречен, не просто воин духовный, а гвардеец. Гааза любят и помнят за его дела милосердия. Раз в этом что Католическая церковь, что Русская православная церковь едины, возможно, доктор показывает, в чем заключается смысл существования Церкви на самом деле.