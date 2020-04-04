Пустыми хлопотами можно назвать меры, разработанные правительством и ЦБ для поддержки сектора МСП по так называемому беспроцентному кредитованию бизнеса. По большому счету предложенная схема поддержки позволит лишь выбросить деньги на ветер — ни много ни мало — 150 миллиардов рублей бюджетных средств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

Между тем механизм выбрасывания денег на ветер доставит еще больше проблем экономике страны, чем если бы правительство просто напросто раздало деньги напрямую предпринимателям, используя механизм адресной помощи или схему грантов, так как, по всей вероятности, ЦБ явно не нацелен на стабилизацию экономики, наоборот — его действия окажут негативный эффект на финансовую систему и могут повлечь ликвидацию банков, что опять же вызовет необходимость поддержки государством всё той же финансовой системы.

Надо сказать, что, в принципе, политика ЦБ, проводимая Эльвирой Набиуллиной, превратила эту самую финансовую систему не просто в пылесос бюджетных денег страны, а в целом в какой-то бермудский треугольник, постоянно требующий свежей крови или новых жертв, в какое-то сплошное финансовое дно, где оседает значительная часть бюджета, выделяемая для поддержки тех или иных отраслей экономики. Вот и теперь, на первый взгляд, разработанная схема поддержки бизнеса — есть благо, но на самом деле — зло, обличенное в «красивую» обёртку.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Еще совсем недавно, в соответствии с требованиями ЦБ, в программе поддержки МСП могли участвовать только банки с рейтингом АА, который имеют лишь 8 банков с госучастием, 1 частный банк и 22 банка с иностранным капиталом. В итоге оказалось, что помощь может не дойти до крымских предпринимателей, так как ни один банк из соответствующих рейтингу АА не работает в Крыму. На что указало в своем письме, направленном в адрес главы ЦБ, Ассоциация Банков России (АБР) с предложением расширить список банков. ЦБ, в свою очередь, как бы прислушался к предложению АБР, действительно расширив число банков, которые смогут принять участие в кредитовании бизнеса. Однако те предусмотренные временные регуляторные послабления для банков на период так называемого коронавирусного «карантина», могут доставить им немало хлопот уже в ближайшем будущем и в целом отразиться на всей финансовой системе страны.

О каких проблемах идет речь? В принципе, Эльвира Набиуллина на своей личной пресс-конференции о них сказала вскользь, отметив, что негативные эффекты экономика почувствует внутри II квартала текущего года. Что есть, то есть! Правда, глава ЦБ не совсем верно уточнила причину этих негативных эффектов. А в них как раз и корень зла. До коронавирусной пандемии ЦБ сдерживал развитие экономики России высокими кредитными ставками и выравниванием инфляции в отрыве от реальной экономики, а сейчас вдруг милостиво решил ослабить вожжи, отмечая, мол, спрос у экономики был низкий, вот она и не росла, а сейчас расти не будет потому, что низкие доходы населения не способны породить спрос.

Но и сегодняшние меры, предпринимаемые ЦБ, не дадут результата. Точнее, ЦБ пока что делает всё, чтобы они не дали результата. Во-первых, поддержка МСП, где занята львиная доля населения страны, оказываемая в виде так называемых беспроцентных кредитов — это не поддержка бизнеса. Это — поддержка банков. Во-вторых, эта самая поддержка банков может сыграть против них, может быть направлена, по сути, на их же погибель. Для бизнеса эти кредиты не беспроцентные. Как известно, ЦБ будет выделять бюджетные деньги банкам под 0%, а банки будут самостоятельно определять ставку по кредитам для бизнеса и, соответственно, требования к заемщикам. Уже сейчас понятно, что деньги могут пойти не то чтобы не совсем чистым на руку предпринимателям, а в принципе не способным вернуть кредит. Вовсе не потому, что предприниматели могут оказаться неэффективными, а потому, что условия сейчас для ведения бизнеса очень непростые, непредсказуемые. Соответственно, следует ожидать достаточно высокого процента невозвратных кредитов. И вот здесь как раз и возникнут вопросы к банкам, выдавшим такие кредиты. А возникнут они почти сразу же. Вот и станут негативные эффекты усугубляться как раз во втором полугодии. Так как «злоключения» бизнес начал испытывать только сейчас. Между тем подтвердить свои убытки в соответствии с новым законом о кредитных каникулах (который при большом желании задним числом, то есть месяцем, не издашь и не подпишешь), бизнес сможет по истечении месяца своей работы. При этом что делает ЦБ? Регулятор сводит помощь, предусмотренную законом, по сути, на нет!

Одной рукой ЦБ лишь издал рекомендации, а не Приказ для банков не применять штрафных санкций и принимать, так сказать, все меры по спасению бизнеса, то есть рекомендовал относиться с пониманием к просрочке клиентов. Но, как мы знаем, рекомендации — это вовсе не Указ для банков, особенно если позже речь зайдет о следовании банками букве закона в своей деятельности, дабы не лишиться лицензии. А речь, по сути, о законопослушности банков зашла уже сейчас, так как другой рукой ЦБ, как заявила Набиуллина, уже приступил к сбору отчетности банков по исполнению требований заемщиками, в соответствии со сроками, указанными в договорах.

Вот и получается, что банки если и станут оказывать поддержку бизнесу, то сами окажутся в незавидном положении — рискуют остаться либо без лицензии, либо подорвать свое финансовое положение, даже на свой страх и риск оказывая эту поддержку и получая в итоге или просрочку или невозвратность кредитов. Что в принципе также может довести их до отзыва лицензии и нанести удар по финансовой системе.

NVO Здание Центрального банка России

Эльвира Набиуллина не просто уже свела на нет меры поддержки государства, но и не оставила выбора экономике страны — банки, возможно, не станут помогать бизнесу вовсе, дабы не увязнуть в проблемах, ну, а бизнес, не получив поддержки, также потянет всю экономику вниз.

Кстати, в аналогичном положении оказались и чиновники администрации Трампа, которые также решили поддержать свой малый бизнес. Как передает портал Vesti.ru, многие банки США отказываются участвовать в программе спасения экономики в ее нынешнем виде. Стремясь помочь миллионам малых предприятий, которые резко сократили свою активность или вообще прекратили деятельность во время пандемии коронавируса, конгресс включил $349 миллиардов для малых предприятий в свой пакет мер стимулирования на сумму $2 триллиона. Заемщики США могут подавать заявки на кредиты через участвующие банки до 30 июня. Чиновники администрации Трампа заявили, что хотят, чтобы кредиты были выделены в течение нескольких дней. Но представители некоторых кредиторов выразили серьезные недовольства в отношении участия в схеме в ее нынешнем виде и назвали этот срок абсолютно нереальным. Их главная проблема заключается в том, что министерство финансов ранее заявило о том, что кредиторы будут нести ответственность за предотвращение мошеннических требований путем проверки соответствия заемщика требованиям, определяемым несколькими мерами, включая количество сотрудников заемщика, его среднемесячные расходы на заработную плату. Также банки обязаны одновременно предпринимать шаги по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что обычно занимает несколько недель. Поэтому банки обеспокоены тем, что, если что-то пойдет не так, они могут в будущем столкнуться с нормативными штрафами или судебными издержками. В то же время они обеспокоены ожиданием в их адрес обвинений в том, что они недостаточно быстро перевели средства в случае проявления ими должной осмотрительности, которой следуют в обычной обстановке — не патовой для экономики.

Очевидно, что за финансовыми блоками и России, и США стоит одна и та же, так сказать, невидимая рука «рынка», пытающаяся помешать действующим властям восстановить экономику. И политика этой «руки» очень хорошо осязаема в политике, проводимой сегодняшним конституционно независимым ЦБ!