В московских аптеках нет медицинских масок, отсутствует ряд дезинфицирующих препаратов — спирт, перекись водорода; в ряде магазинов медицинской техники, наоборот, есть обеззараживающие средства, но они подскочили в цене в 3−4 раза, так же как и цены на ультрафиолетовые лампы, способные обеззараживать воздух и поверхности, в магазинах исчезла рядовая хлорка (белизна), чтобы найти в продаже пищевую соду, нужно очень сильно постараться, при том, что вся эта продукция производится в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

Вот простые и предметные проблемы, которые нужно решать — контролировать цены и наличие всех необходимых средств и препаратов для защиты здоровья граждан в аптеках и магазинах.

Из всех информационных «окон» при этом доносятся рекомендации по способам защиты от вируса, говорится о необходимости дезинфекции. Но где взять эти дезинфицирующие средства, не говорится. Где они — их раскупили, их перестали производить, производят в недостаточных объемах, может быть, они застряли на складах, их скупили перекупщики?

Допустим, в городе действуют некие спекулянты, решившие подзаработать и заодно подорвать имидж власти, но почему же тогда власть не принимает указы, обязующие, например, розничных продавцов, в том числе аптеки, продавать по одному или два комплекта дезинфицирующих средств или медицинских масок в одни руки; не придумает электронные талоны, которые бы гарантировали покупку всех необходимых средств людьми в определенном количестве?

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

Ради собственной безопасности, ради облегчения участи наших врачей, большинство сознательных граждан и без ужесточения контроля над режимом самоизоляции заперлись в четырех стенах. Данный факт невозможно было не засвидетельствовать, что стало поводом для отмены введения в Москве системы QR-кода. Тем не менее не может остаться незамеченным и другой факт. Мобильные операторы вдруг пошли навстречу государству. Как известно, с их помощью власти будут отслеживать соблюдение режима самоизоляции. Спрашивается, почему мобильные операторы не сразу повернулись лицом к власти, когда она хотела отменить внутрироссийский роуминг? О чем это говорит? О том, что бизнес готов мобилизоваться и помочь государству в решении задач в сложный для страны период? Или всё-таки о том, что бизнес с радостью готов взять под контроль людей? И почему диалог межу бизнесом и властью был достигнут именно в контроле над жизнью граждан?

Готов ли в целом бизнес мобилизоваться и помочь государству преодолеть сегодняшнюю ситуацию. Возникшая пандемия наглядно демонстрирует нам всем, кто готов (к слову, некоторые российские миллиардеры активно занялись благотворительностью), а кто нет, а также выявила не только бизнесменов-спекулянтов, готовых заработать на людской беде, но и тех, кто работал в тени. Именно они сейчас рискуют оказаться без господдержки, так как вряд ли смогут подтвердить реальное количество рабочих мест, правда, к сожалению, больше всего пострадают сами работники «теневиков», будь то нелегальные мигранты или граждане России. Но это другая сторона проблемы, скорее наблюдающаяся в секторе МСП, которую, очевидно, придется опять же решать государству в ущерб бюджету и честным налогоплательщикам.

Да, ряд проблем по части обеспечения средствами защиты населения испытывают сейчас все страны, в которых распространяется коронавирус. Но когда нас всех чиновники пытаются строго контролировать, с отсылкой на опыт Китая, то им не мешало бы обратить внимание на то, как там проводится дезинфекция улиц и помещений. Кто и как контролирует дезинфекцию тех же ручек тележек в магазинах или торговых сетях Москвы и в целом по России? Если об этом должен позаботиться народ, то, может быть, в аптеках или тех же магазинах должны присутствовать средства для дезинфекции?

Алексей Колчин ИА REGNUM Дезинфекция рук

Когда в самом финансово обеспеченном городе, таком как Москва, отсутствуют средства защиты, то страшно становится за регионы. Какая надобность сейчас продолжать менять бордюры, если из-за отсутствия средств защиты Москва рискует лишиться части граждан? Может, стоит для начала определиться с приоритетами?