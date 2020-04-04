Эксперты, занятые анализом и характеристикой процессов перераспределения административного ресурса между центром и регионами, наряду с точными оценками порой делают утрированные высказывания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

ТГ-канал «Толкователь» оценил делегирование полномочий в регионы как дефолт центральной власти с быстрой регионализацией страны. Едва ли можно с этим согласиться. Делегирование полномочий — самый главный принцип управления большими структурами, если его не будет, система парализуется.

Дефолтом можно было бы назвать ситуацию как раз обратную, если бы центральная власть промедлила с делегированием и полностью зашилась, стараясь из Кремля каждой уборщице в провинции раздавать по швабре.

Дефолт — это невозможность платить по долгам и выполнять обязательства. Когда регионы, вместо самостоятельного реагирования на местах (никто не знает ботинка лучше того, кто его носит), ждали бы указаний из центра и из-за этого пропустили волну эпидемии, вышедшей из-под контроля, как в Европе, то это был бы дефолт центральной власти, за которым точно последовала бы регионализация страны.

Но мы видим как раз обратное — регионы получили принципы для ориентира (законы и распоряжения президента и правительства), а также задания самим эти принципы применять в своей ситуации.

С полномочиями делегирована ответственность. Уже пошли первые замены губернаторов. Это не дефолт центральной власти, а как раз её способность дефолта избежать. Чтобы не стало как в Италии, Испании, Франции, Великобритании или США. Да, ЧС и МО нет, но откуда вывод, что по этой причине нет центра? В Краснодарском крае всего 17 случаев заболеваний. Это много. Но реакция — адекватная цифрам.

Дарья Драй ИА REGNUM Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение...

МЧС ездит по городам и по громкоговорителям предупреждает об опасности нарушения самоизоляции. В городах патрули Росгвардии, полиции и казаков. Улицы пусты, людей почти нет, машин мало. Организации закрыты. Зачем здесь нужен ЧС? Какое МО? К чему нагнетать ненужную панику, когда всё и так сделано по необходимому уровню и контролируется?

«Через месяц и бизнеса нет. Есть регионы, которые выкручиваются как хотят», — пишут коллеги. Это перебор. Почему нет бизнеса через месяц? Куда он денется? Разве будут разорваны связи с поставщиками и потребителями, наступит банкротство по кредитам и долгам? Всё сделано для снятия нагрузки на бизнес в период форс-мажорного простоя. Фирмы откроются после карантина, вновь наберут работников и возобновят работу, как и прежде.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Следуя такой «логике», после Великой Отечественной войны вообще должна была быть экономическая пустошь. Однако карточки отменили быстрей, чем в Англии. И цены начали снижать уже в 1947 году. Незнание фактуры — признак отсутствия понимания ситуации.

Да, для этого потребуется время, но его удастся быстро наверстать. Даже машина, долго простояв в гараже, заводится не сразу. Арендаторы выйдут на работу и возобновят связи с клиентами. Арендодатели получат арендную плату. Транспорт получит заказы. Банки вернутся в проведению расчётов. Никто не умрёт с голоду.

Ничего никуда не делось и не пропало. Просто временно приостановлены отношения по договорам. Но договорная база не разрушена, процесс лишь поставлен на недолгую паузу.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды идет по Дворцовой площади во время карантина

Кто пострадает, так это государственные фонды типа Пенсионного и ФСС, но их дыры закроет государство. По бизнесу же приняты все меры, чтобы не допустить его банкротства от вынужденного простоя, и всей нормативной базы для этого вполне хватает без ЧС.

Речь должна идти не об убытках, а об упущенной выгоде. Это экономически корректное высказывание. Пока же некоторых журналистов метафора волнует больше, чем её экономический смысл.

Можно ради красного словца не пожалеть и отца, но жертвовать объективностью ради звонкого эпитета — это разрушать себя как эксперта и переходить в ранг жёлтой прессы. Нет, не зря телеграм-канал Толкователь входит в сетку Незыгаря — нагнетать на пустом месте у него, как и у коллег по сетке, получается профессионально. Не хуже, чем у Навального.

Репутация долго зарабатывается, но быстро теряется. Взвешенность оценок — первый признак профессионала, и с хлёсткими образами всё же стоит быть поаккуратней.