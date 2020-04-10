2 апреля отмечался международный день информирования об аутизме. Кажется, что сказано всё, что только можно сказать по этой сложной теме, однако всё ещё остаётся много нюансов в поведении людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), которые непонятны или неудобны окружающим. И сейчас как раз мы все проживаем период, когда может быть уместно немножко подсветить одну из этих граней.

Хэтти Герц

Социальная изоляция на какое-то довольно продолжительное время стала обычной, обязательной частью жизни каждого человека. Кому-то она даётся проще, кому-то сложнее. Но очень многие в этот период начинают иначе смотреть на собственные социальные связи и заниматься переоценкой личных ценностей.

На улицах больших и малых городов безлюдно. Почти все находятся дома — кто-то наедине с собой, кто-то с членами семьи. И кажется, будто внешний мир погрузился в глубокую тишину. На самом деле это не так. Мир просто на время очистился от большей части производимого человеком шума: шума строек, бесконечного потока транспорта, музыки в общественных местах и скопления людей. Но в природе не бывает тишины как таковой, просто человечество настолько давно живёт в условиях постоянного индустриального шума, что ставшие сейчас чётче и громче порывы ветра, общение между собой разнообразных птиц, стридуляция сверчков и кузнечиков (там, где она уже есть) и звуки дождя кажутся нам проявлениями тишины.

На несколько недель (а может, и месяцев) люди оказались вынуждены испытывать и осознавать день ото дня то, с чем многие аутистичные люди живут всю жизнь: важность регулярного взаимодействия с близкими людьми и остроту социальной изоляции и её последствия — как психологические, так и экономические.

Хэтти Герц

Человек привык к тому, что в общем-то все люди всегда доступны. Даже если в какой-то момент кто-то из друзей или родственников занят, можно будет встретиться чуть попозже. В обычное время не приходит в голову мысли, что сама эта возможность может исчезнуть. Свобода планирования встреч и возможности увидеть кого-то в любое время делает близких чем-то само собой разумеющимся, естественным, постоянным. Конечно, мы все очень любим своих близких, но ощущение важности самого их присутствия в нашей жизни притуплено именно потому что никто особо не думает о том, что они все могут внезапно куда-то деться. А многие аутистичные люди живут с этим ощущением постоянно, поскольку на своём опыте знают, что это всё очень зыбко.

Длительная социальная изоляция порождает тревожность, даже если человеку не о чем беспокоиться с финансовой точки зрения. Происходит это потому, что так сложилась история нашей эволюции как вида, в которой сплочённость ощутимо повышала шансы на выживание, а одиночество было по-настоящему опасным. Представьте, что вы живете пару миллионов лет назад. По какой-то причине вы отбились от своей группы и бредете в одиночестве по бескрайней жаркой саванне. У вас нет хорошего оружия, которым вы могли бы себя надёжно защитить, нет дома, ведь домов тогда ещё не существовало, и в любой момент на вас может напасть сильный хищник: ночь и день полны ужасов, которые могут вас съесть. Поэтому у вас со временем появляется встроенный инструмент, заставляющий вас держаться сородичей и вызывающий острый дискомфорт и страх, если вы заблудились, отстали или вас изгнали из группы.

Стремление держаться рядом, ходить друг к другу в гости, встречаться в кафе и совершать всякие ритуалы, направленные на поддержание связей, основательно записано в наших генах, и так просто от этого свойства не избавиться. В наши дни одинокому здоровому человеку ничего не грозит, и тем не менее надолго остаться без близких или возможности просто быть в обществе люди боятся даже больше возможности чем-то заболеть. Этот страх — голос наших далёких предков.

Про аутистичных людей в этом аспекте часто бывает противоречивое представление. С одной стороны, кажется, будто человеку с РАС никто не нужен, и он совершенно глух к этому голосу нашей общей истории: ему не страшно и не скучно наедине с собой, у него нет потребности в большом количестве общения и он старается по возможности избегать всяких шумных вечеринок и имеет мало связей. С другой стороны, отдельным близким кажется, будто человек с РАС готов постоянно находиться рядом, быть всегда на связи и потеснять их свободолюбивость. В действительности, как правило, ни то, ни другое не является правдой в полной мере. Аутистичному человеку действительно не скучно наедине с собой, всегда есть чем заняться, уединение в приоритете перед вечеринками из-за вероятности сенсорной перегрузки, и на самом деле не получается иметь большое количество общения с разными людьми. Однако человек с РАС намного более уязвим в социальной изоляции, и ему таки нужны другие люди, и без них может быть и тревожно, и страшно. Привязанность к близким на самом деле может быть очень сильной и порой интенсивно проявляться, но происходит это не из нежелания быть наедине с собой или стремления всё держать под контролем, а вследствие желания придерживаться сложившейся безопасной модели общения и из-за повышенной тревожности, что близкий человек может оказаться недоступен, что связь может разрушиться, и из опытного знания, что нейротипичные люди вполне умеют непредсказуемо заменять одних друзей другими из-за куда более легкого отношения к вопросу дружбы. Не все, но многие люди с РАС испытывают неуверенность по поводу своей роли в чьей-то жизни и часто ищут какие-то сигналы или способы подтверждения, что всё хорошо.

Далеко не у всех аутистичных людей есть близкие, и не у всех они есть всегда. Способность человека с РАС на глубокую привязанность пугает многих, потому что эта способность непонятна, и нейротипичному человеку обычно кажется избыточной в мире, где, как они думают, можно легко завести любое количество друзей и не сосредотачивать внимание лишь на двух-трёх. «Я не виноват (-а), что у тебя мало социальных связей. Заведи больше» — думаю, многие аутистичные люди хоть раз в жизни слышали такую фразу от кого-то, кто стал близким другом и вдруг решил дистанцироваться, поняв, что взаимоотношения стали непривычно тесными.

Хэтти Герц

Много друзей — это хорошо, но когда перестает цениться именно крепкая связь и в приоритете обилие поверхностных связей с обменом новостями раз в месяц или два, когда легко сходятся и расстаются, если хоть что-то стало «неудобно», если больше не хочется решать сложности взаимоотношений и искать компромиссы, понятие дружбы само собой приравнивается к приятельству. Мир давно стал очень интенсивным и быстрым, перенасыщенным информацией, которую надо потребить, и делами, которые надо успеть, поэтому естественным образом у многих не остаётся ресурсов на какие-то фундаментальные социальные связи. Так где на самом деле дефицит и ограничение, а где т. н. богатство и свобода — в большом количестве неглубоких связей, по которым легко скользить и ощущать полноту жизни, или в наличии узкого круга близких друзей и родственников, которые дороги и будут рядом в любое время и в любой ситуации?

В эти непростые для мира дни у многих появился шанс понять, насколько каждому в отдельности важны люди, научиться ими дорожить и не разбрасываться; появился шанс лучше понять и узнать себя, а также попробовать представить, как это может быть — социальная дистанция на всю жизнь: состояние, в котором не по своему выбору живут очень многие люди с РАС, потому что в очередной раз что-то с кем-то не получилось и кому-то оказалось проще отойти в сторону.

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