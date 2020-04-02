После того как появились сведения о возможности введения в Москве QR-кода для каждого выхода из дома, на телеканалах запустилась очевидная пиар-акция в пользу этой меры, активно применяемой в Китае. Правда, при этом нам всем забывают сказать о том, что Китай — суверенная страна, в отличие от Российской Федерации, суверенитет которой предусмотрен только в поправках к действующей Конституции. Второй очень значимый по важности факт после суверенитета страны, о котором также умалчивается — это то, что в Китае закрытое информационное пространство — суверенный интернет. Почему эти факторы имеют сейчас большое значение? Думается, большинству образованных людей, ответ на этот вопрос очевиден. Если Россия после выхода из самоизоляции, или пусть даже после карантина, так и останется зависимой от глобального международного сообщества — по сути, именно бизнес-сообщества, а российский интернет, соответственно, так и останется частью глобального информационного пространства, то правила игры с QR-кодом могут приобрести совсем другой оттенок. И под колпак глобального международного сообщества, обратите внимание, попадут наиболее обеспеченные и активные москвичи или россияне.

Дарья Драй ИА REGNUM Нерабочая неделя

Кто-нибудь знает о защищенности от внешнего вмешательства призванной контролировать передвижение москвичей QR-системы. Кто-нибудь знает, кто будет в принципе иметь доступ к этой системе и ее данным. В конце концов, кто-нибудь в курсе, какая ответственность будет предусмотрена для чиновников в случае утечки информации и ее использования в корыстных целях, в том числе преступных.

Согласитесь, если для рядовых граждан предусмотрена уголовная ответственность за нарушение карантина, то почему бы не предусмотреть уголовную ответственность и для чиновников? Однако именно чиновники выпадают, по сути, из-под действия закона, ведь у них будут спецпропуска плюсом к неприкосновенности отдельных категорий из них, например депутатов, на которых проверка силовыми органами не распространяется. При этом опять же без принятия поправок к действующей Конституции, запрещающих чиновникам владеть за рубежом активами, что вполне может ставить их в зависимость от желаний и требований международного сообщества, а по сути, превращать их в своих агентов влияния, вводить подобную систему слежки недопустимо! То есть потенциальные западные агенты будут передвигаться свободно, а в случае их неприкосновенности мы еще и знать не будем, что они так же, как и простые смертные, могут быть носителями коронавируса, тогда как конституционные права граждан страны, касающиеся свободы передвижения, будут нарушены.

Duma.gov.ru Полиция

Думается, что на время пандемии неприкосновенных чиновников быть, в принципе, не должно. Ведь вирус не выбирает людей по статусу. Очевидно, что когда «неприкосновенные» чиновники ратуют за подобную систему слежки, то и они должны так же, как и рядовые граждане, подвергаться возможным проверкам силовыми органами на наличие документов, на соответствие их маршруту передвижения. То есть не просто быть нам всем личным примером сознательного поведения, но и в принципе понимать плюсы и минусы системы. Тем более если придется нарушить конституционные права граждан во имя безопасности страны, то почему бы во имя той же безопасности государства не нарушить и право чиновников на их неприкосновенность?

Исключены ли конфликтные ситуации между обществом и силовыми органами, которые будут проверять у граждан документы? Думается, нет. Даже если не будет повода, мы прекрасно знаем, как его можно создать, в том числе с помощью провокаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на улицах Санкт-Петербурга

Более того, совершенно очевидно, что передвижение по QR-коду подразумевает наличие соответствующих технических средств, компьютеров, смартфонов. И те и другие зависят от источников энергопитания. Ну нет возможности у человека по техническим причинам получить код подтверждения для выхода на улицу — он должен сидеть дома? До какой поры люди будут сидеть в этом случае дома? Кроме того, так ли уж у всех москвичей есть смартфоны и компьютеры? В этом случае будут выдавать бумажные подтверждения? А здесь уже возникают другие вопросы: в каком порядке, где и как их будут выдавать, следует ли ожидать толкучек за пропусками? Если будут толкучки, тогда в чем смысл этой системы, призванной защитить нас всех от коронавируса?

Безусловно, систему отслеживания нужно рассматривать, как мероприятие, направленное на защиту общества от вируса. Но давайте тогда в этом случае не разделять общество на неприкосновенных и народ. Все без исключения: и чиновники, и народ должны соблюдать одни и те же меры безопасности! Либо нужно в принципе пересмотреть эту систему. Установить систему слежки только за людьми, находящимися на карантине, хотя эти меры, как известно, уже работают в отношении их.

Николай Хижняк ИА REGNUM Мужчина в маске

Очевидно, мы еще много услышим историй в пользу введения QR-кода. Но спасет ли эта система нас всех от несознательных граждан, которые не могли не слышать призывы властей не выходить из дома в случае недомогания, а вызывать врачей на дом, но не соблюдали рекомендаций? Система QR-кода не сможет нас защитить от тех, кто может быть и не в курсе своей болезни, перенося ее на ногах. Вероятно, применять систему можно только после тестирования, но опять же, как говорят специалисты, если на момент тестирования вы оказались не заражены, то это не значит, что сразу после тестирования не могли подцепить этот вирус. Главное, что может нас всех спасти — это собственная сознательность, но никак не QR-код.