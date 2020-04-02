Конкурс «Лидеры России. Политика», о запуске которого в конце февраля 2020 года объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, успел привлечь внимание широкого круга амбициозных политиков и общественных деятелей. 27 марта стартовал дистанционный этап конкурса. К участию в нем было допущено более 9 тысяч человек. Свыше 300 тысяч россиян зарегистрировались на сайте конкурса, чтобы проголосовать за конкретных претендентов. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), участник проекта Станислав Наумов в интервью политологу, эксперту Центра ПРИСП Николаю Пономареву рассказал о специфике конкурса, мотивах кандидатов и восприятии происходящего внутри истеблишмента.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса АНО «Россия — страна возможностей» Станислав Наумов

В рамках своей карьеры Вы неоднократно занимали высокие позиции как в структуре правительства России, так и в крупнейших коммерческих организациях. Как Вы могли бы охарактеризовать отношение Ваших коллег (крупных чиновников и представителей топ-менеджмента) к конкурсу «Лидеры России. Политика»?

Многие из моих знакомых по работе в бизнес-структурах и на госслужбе принимают личное участие в этом конкурсе. Я заходил на страницы на сайте «Лидеры России. Политика» и видел, что они очень серьезно и ответственно отнеслись к этапу, в рамках которого им надо было рассказать о своих достижениях и планах. Поэтому мне кажется, что в этом случае суть вопроса заключается не в уровне управленческой иерархии, на котором находятся участники, а в равных возможностях, которые каждый такого рода конкурс открывает перед любым гражданином Российской Федерации. Потому что для кого-то этот конкурс станет ступенькой для работы на уровне местного самоуправления или регионального развития, а кто-то поможет уже на федеральном уровне получить дополнительные возможности для реализации тех проектов, которыми он сейчас занимается. Получить не просто место в партийном списке или, скажем так, выбрать свой «родной» одномандатный округ. А, пройдя через жесткую конкуренцию, получить дополнительные полномочия или новые ресурсы для продолжения или развития того проекта, которым этот человек занимается. Это конкурс не только для новичков. Это состязание для тех, у кого уже сложились свои проекты.

Официальная цель конкурса сформулирована следующим образом: выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Как Вы считаете, почему в этом описании поле деятельности лидеров ограничено исключительно законотворчеством? Означает ли это, что их не рассматривают в качестве источника кадров для исполнительных органов власти? Имеются ли, на Ваш взгляд, такого рода ограничения?

Нет, я считаю, что как раз имеет место расширение карьерного поля для участников конкурса «Лидеры России», который проходил на протяжении последних лет. Многие победители конкурса получали предложения относительно работы в федеральных органах исполнительной власти либо, уже пребывая в их структуре, получали повышение вплоть до назначения на должность заместителя министра. Путь в органы исполнительной власти широко открыт для участников конкурса. В том числе это касается людей, первоначально избравших в качестве трудового поприща органы законодательной власти. Примером в данном случае может служить траектория карьеры Ольги Баталиной, которая сейчас стала заместителем министра труда Российской Федерации. Примеров постоянного передвижения между ветвями власти достаточно много. Акцент на законотворчество в формулировке целей конкурса, на мой взгляд, объясняется достаточно просто. В 2021 году должны пройти очередные выборы в Государственную думу, с одной стороны. С другой стороны, идет большая дискуссия по поводу наращивания полномочий Госдумы, в том числе в плане расширения функций участия в формировании структуры правительства и кадровых решений в отношении кандидатов на позиции вице-премьеров, предложенных главой правительства.

Представим, что организаторы конкурса обратились к Вам как к специалисту по связям с общественностью, за советом относительно организации его PR-сопровождения. Что бы Вы им рекомендовали?

Я мог бы только дать самую высокую оценку тому, как сейчас организован конкурс «Лидеры России. Политика». Мы видим, сколь много внимания ему уделяют в рамках государственной системы массовой информации, и на телевидении, и в «Российской газете», как активно продвигается конкурс в социальных сетях. Я сам неоднократно размещал у себя публикации с сайта «Лидеры России. Политика». В данном случае имеет место сочетание целенаправленного вовлечения новых активных людей в кадровый резерв по линии СМИ и самостоятельной поддержки этой информационной кампании со стороны гражданского общества. Мы разделяем ее цели и задачи, и потому ничего хитрого в данном случае придумывать не надо. Мне даже нравится, что в освещении конкурса не наблюдается какого-либо «перебарщивания», все проходит с соблюдением принципов честной конкуренции, и нет перекоса в сторону того или иного типа участников. Я имею в виду, что, несмотря на участие в кампании людей с опытом работы в системе государственных органов, у участников с меньшим пока жизненным опытом есть ощущение того, что у любого человека, который чего-то добился на уровне местного самоуправления или регионального развития, есть такой же шанс на победу. Сейчас мы все проходим дистанционный этап конкурса и обращаемся за поддержкой к своим сторонникам, чтобы они голосовали на наших личных страничках. Поверьте, это все очень непросто и нетривиально. Это требует одинаковых усилий, вне зависимости от профессионального стажа.

Вы являетесь действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса и входите в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента. То есть фактически Вы уже являетесь одним из лидеров России и могли бы, например, взять на себя роль наставника в рамках конкурса. Однако все же Вы решили участвовать в конкурсе напрямую. Что мотивировало Вас к этому?

Я все-таки пока не отношу себя к упомянутой Вами категории. Есть очень много старших товарищей, которые для меня являются наставниками. Например, Виктор Борисович Христенко, который является наставником в программе «Лидеры России». У него есть пятеро подопечных по результатам двух отборов. Там действительно имеют место взаимоотношения между наставником и подопечным. А в отношении своих мотивов хочу пояснить следующее. Нужно регулярно «сдавать анализы» и «проходить диагностику». Неважно, идет ли речь об организме, автомобиле или о том, что называется квалификацией, компетенцией. Это соревнование, конкурс, дополнительный стимул к саморазвитию, способ посмотреть свои результаты на фоне достижений тех, кого ты знаешь, к кому относишься с большим уважением. Конкурс дает увидеть себя в команде. Это ведь не конкурс для одиночек. Это программа по формированию новой профессиональной управленческой команды. У нас идет очень длинный политический цикл. Его начало можно датировать 1999 годом. С учетом его специфики нужны особые механизмы для постоянного самообновления управляющей системы. То, что в других случаях достигается путем, скажем так, в результате парламентских выборов, победы популистских течений, нам приходится делать путем управляемой селекции. И ты либо участвуешь в ней, берешь на себя ответственность что-то предлагать, либо остаешься сторонним наблюдателем. Но второй вариант менее увлекателен, чем попытка сделать что-то реальное.