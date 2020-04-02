Законом о поправках к Конституции Российской Федерации №ФКЗ — 1, подписанным президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года, введена в Основной закон страны статья 67.1, в которой указано, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Красная Армия рассматривает флаг японских милитаристов, брошенный при отступлении. 1945

Замечательная норма!

Однако, пользуясь создавшейся неопределенностью с определением времени вступления в силу поправок в Основной закон, а затем информационным шумом вокруг нового коронавируса, ряд лиц, вопреки Конституции, под ложнопатриотическими лозунгами, решил (пока не поздно) разрушить одну из важнейших скреп, объединяющих Россию с Советским Союзом.

Речь идет о Победе над Японией и фиксирующем её акте — Указе Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, объявляющем 3 сентября Днем всенародного торжества — Днем Победы над Японией (с 1947 года 3 сентября, как и 9 мая, — праздничный, но рабочий день).

Красная Армия рассматривает флаг японских милитаристов, брошенный при отступлении 1945

Этот праздник отмечался всем советским народом на протяжении многих лет.

До настоящего времени данный Указ не отменен и является действующим нормативно-правовым актом российского законодательства (в силу пункта 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации). Действительность вышеназванного Указа подтверждена в мае 2019 года правовым управлением Совета Федерации Федерального Собрания, а в январе 2020 года и Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наших либералов во власти не устраивает ни термин «победа», ни указание на то, над кем же она одержана. В условиях карантина была проведена спецоперация.

Во второй половине марта с. г. в Государственную думу по поручению нового губернатора Сахалинской области В. Лимаренко был внесен соответствующий законопроект, ставящий крест на нашей победе, принёсшей Родине южный Сахалин и Курильские острова.

Через день (фантастически короткий срок!) законопроект получил положительное заключение нашего либерального правительства. Совет Госдумы немедленно назначил законопроект к рассмотрению.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации 1 апреля 2020 года постановила принять в первом чтении проект федерального закона № 922 513−7 «О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», внесенный депутатами Государственной думы В. А. Шамановым, Г. А. Карловым, членами Совета Федерации Г. Б. Карасиным, М. В.Козловым. Одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». (Народная мысль раньше характеризовала подобные замены как смену шила на мыло, раз существо вопроса и его формулировка не меняется).

Сдача японских солдат. 1945

Направлен указанный законопроект президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной думы, во фракции в Государственной думе, в правительство Российской Федерации. Но не направлен в субъекты Российской Федерации, хотя он их тоже касается.

Установлено, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Государственной думы по обороне в трехдневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

Таким образом, поправки принимаются по 3 апреля 2020 года.

Начиная с первых публикаций о наличии такой инициативы губернатора Сахалинской области, озвученной 25−26 февраля 2020 года в Совете Федерации, общественность Сахалинской области выражала удивление утверждением о том, что якобы сахалинцы и курильчане десятилетиями мечтали о том, чтобы увековечить окончание Второй мировой войны, закончившейся именно на наших островах (см. публикации на личной странице губернатора Сахалинской области в социальных сетях).

Сахалинцы и курильчане знают, что окончание Второй мировой войны давно увековечено Указом Президиума Верховного Совета СССР, установившим в 1945 году, что 3 сентября является Днём Победы над Японией — днём всенародного торжества. (Ведомости Верховного Совета СССР 1945 г. №61).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. учреждена медаль «За победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945».

С учетом этого мы выражали недоумение тем, что намерение добиваться установления в ту же дату (3 сентября) нового дня воинской славы, называемого «День окончания Второй мировой войны», означает попытку отмены Дня Победы над Японией. Об этом группой граждан письменно было сообщено губернатору Сахалинской области.

Южно-Сахалинская наступательная операция

Мы расценивали и расцениваем законопроект как патриотическую демобилизацию, демонстративный разрыв с героическим прошлым, обеспечившим нашей стране законное владение южным Сахалином и Курильскими островами, как ненужное проявление антисоветизма, типичное для современных западных фальсификаторов истории Второй мировой войны.

Ни одному из этих доводов не дано никакой оценки. Они вообще не упоминаются в ответе, полученном от первого заместителя губернатора.

Мы обращали внимание на то, что для дней воинской славы в законодательстве обычно применяется термин «победа» (День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 27 июня (8 июля) 1709 года; День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) и т. д.), а в других случаях применяются термины «контрнаступление» (под Москвой 5 декабря 1941 года), «разгром» (немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года), «взятие» (турецкой крепости Измаил 24 декабря 1790 года), «освобождение» (Ленинграда от блокады — 27 января 1944 года), аналогичные термину «победа».

Зачем же снижать действующее название «День Победы над Японией» безликим и безэмоциональным «окончанием войны»? Кто же с кем воевал? Кто кого победил? При чём здесь Россия? Что это за день воинской славы, если даже не указан противник?

Мы документально рассказали новому губернатору о многолетних усилиях руководителей Сахалинской области (В. Максутова, И. Фархутдинова), депутата Государственной думы от Сахалинской области И. Ждакаева, представительного и законодательного органа — Сахалинской областной думы, представителей общественности (Л. Шубина, К. Гапоненко, В. Белоносов, А. Кузин, А. Стародубцев, В. Гомилевский и других) по введению Дня Победы в российский календарь.

Зачем же отказываться от традиций, сложившихся в общественном мнении?

В полученном ответе такой разрыв ничем не объяснён.

Мы предложили компромиссный вариант наименования праздника «3 сентября — День окончания Второй мировой войны — День Победы над Японией (1945)».

Внесенный законопроект по факту отрицает, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, умаляет память защитников Отечества, противоречит принципу исторической правды, провозглашенному Конституцией страны.

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт. 2 сентября 1945

По сути, его назначение — легализовать неисполнение Указа ПВС СССР об объявлении 3 сентября днем Победы над Японией. Очевидно, что на одном историческом основании не может одновременно быть двух государственных праздников с разными наименованиями. Поэтому и собираются подменить историческую и культурную ценность «победы» суррогатом и новоделом безликого «окончания войны».

Что это, если не фальсификация истории?

Что можно сделать в оставшиеся сутки? Имеется надежда на то, что кто-то из субъектов законодательной инициативы срочно внесет поправки к принятому в первом чтении законопроекту и направит в комитет по обороне Государственной думы поправку к принятому в первом чтении законопроекту № 922 513−7, дополнив принятую формулировку «3 сентября — день окончания Второй мировой войны», словами «— День победы над Японией (1945)».

Надеемся на разум губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко, который может поручить члену Совета Федерации от исполнительного органа Сахалинской области Г. Б. Карасину внести такую поправку ко второму чтению.

Пока не поздно.