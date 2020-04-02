



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

«Галичина» (Ивано-Франковск) не исключает того, что карантин на Украине могут продлить до середины мая. Эпидемия коронавируса, по сути, только начинается — на 1 апреля зафиксировано почти 700 инфицированных людей. На Украине, похоже, действуют на опережение. Только недавно ввели чрезвычайную ситуацию до 24 апреля. А на днях прозвучали заявления о возможности продолжения ограничений до середины мая. Правда, это только предположение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который в последнее время демонстрирует высокую общественную активность. Конечно, решение о продлении карантина принимать будет не МВД, а правительство. Но, как представляется, такие мысли есть и у только что назначенного министра здравоохранения Максима Степанова. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил неотложность соблюдения карантинных правил и рассказал о сценариях развития событий: «Первый — от 3% до 5% людей, которые одновременно заболели. Это очень болезненные цифры, но этот сценарий еще не катастрофический. Поэтому должны быть собранными и дисциплинированными, продолжать самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда переживем этот шторм. Второй сценарий — 25% больных, а третий — более 50%. Такие варианты наша медицинская система не выдержит».

Как стало известно, МИД Украины работает над проведением личной встречи Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Ориентировочная дата: конец апреля — начало мая. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Украина, по его словам, будет добиваться снятия венгерского вето в НАТО без изменения украинского законодательства. Ранее Киев и Будапешт подтвердили, что встреча украинского президента с венгерским премьером произойдет, когда ситуация с коронавирусом существенно облегчится. Кроме всего прочего, их обсуждение может иметь большое влияние на будущее венгров в Закарпатье, отмечает венгерское провластное издание Magyar Nemzet. Венгерская пресса отмечает, что встреча на высшем уровне должна коснуться вопроса закарпатских венгров. От Зеленского ожидают инициатив относительно изменений в украинском законодательстве об образовании и языке.

Большинство украинцев считают реальной угрозу коронавируса для Украины, передают «Херсонцы» (Херсон). За две недели карантина число тех, кто считает COVID-19 опасным для страны, увеличилось с 73% до 87%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Любопытно, что при этом 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей, а 41% придерживаются противоположного мнения. Уточняется, что за последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Социологи также сообщают, что больше коронавируса боятся жители западных и центральных регионов страны. При достаточно высоком уровне обеспокоенности украинцев угрозой коронавируса 34% опрошенных заявили, что, по их мнению, власть не должна возвращать украинцев, оказавшихся за границей, после закрытия границ. Еще 24% считают, что их все же нужно возвращать, но выборочно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Жители юга Украины боятся кризиса сильнее, чем коронавируса, констатирует «Таймер» (Одесса). 57% жителей Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей переживают по поводу того, что могут заболеть коронавирусом, но 88% опасаются наступления затяжного экономического кризиса. Таковы данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Аналогичные настроения царят и на Украине в целом: заболеть боятся 58% опрошенных, кризиса опасаются 87%. Это и понятно: по данным опроса, 69% жителей региона сообщили, что их сбережений в случае чего им хватит всего на месяц. Еще 14% полагают, что смогут продержаться два месяца, 5% — три месяца. Прожить без работы полгода и дольше рассчитывают лишь 6% опрошенных жителей южных регионов страны.

Паразитировать на человеческих страхах и несчастьях — давняя привычка мошенников всех мастей, пишет «Новий день» (Херсон). Только у нас объявили карантин, как неизвестно откуда вынырнули людишки, которым захотелось извлечь из этого свою выгоду. В селе Музыковка под Херсоном, к примеру, по улицам ходили «волонтеры» — выпрашивали деньги якобы «на борьбу с COVID-19». Но не повезло: встретили женщину, которая их раскусила, и обзвонила всех, кого знала, предупредив об обманщиках. «Могу сказать наверняка лишь одно: по описанию, преступники совершенно точно были приезжими», — говорит глава Музыковки Александр Лейбзон. Не исключено, что те же «борцы с коронавирусом» могут появиться и в других местах. Да и не только они: в Таврическом жилмассиве Херсона, к примеру, у подъездов жилых многоэтажек уже видели двух «кадров» в изолирующих костюмах, с распылителями и баллонами с какой-то жидкостью. Они настаивали, чтобы их пропустили в квартиры жителей — якобы «для дезинфекции», ссылаясь на чей-то «приказ». Конечно, никто таких приказов не давал и не мог давать. Следовательно, маскировались аферисты. Скорее всего, они хотели проникнуть в чужие помещения, чтобы поживиться там деньгами и ценными вещами. Но это полбеды. Ведь никто не знает, что это за жидкость в их баллонах. Пусть бы просто вода «для имитации». А может оказаться и какое-то вещество, распыление которого вредит здоровью и мебель портит.

Как только в стране какие-то проблемы, сразу возникают слухи о денежной реформе, рассказывает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Вот только звучит эта информация исключительно из уст мошенников всех мастей. Ведь на самом деле государство такую реформу и не проводит и не планирует. Схема стара как мир и рассчитана на пенсионеров, которые за свою жизнь пережили несколько денежных реформ. У одинокой пенсионерки появляется опрятно одетый мужчина или женщина и уверенным голосом начинает рассказывать о денежной реформе. Самозванцы представляются соцработниками, почтальонами или работниками банков. Во время разговора «благодетель», которого бабушка впервые в жизни видит, уже держит в руке пачку новеньких пятисоток. Старушка выносит из тайника несколько тысяч, отдает гостю, и тот быстро уходит. Только после этого, считая полученные при обмене купюры, женщина обращает внимание на слово «сувенир» на каждой пятисотке.

Torange.biz Украинские гривны

В Харькове полиция разыскивает тех, кто отказался соблюдать режим самоизоляции, информирует «Редпост» (Харьков). Об этом рассказала главный санитарный врач области Любовь Махота: «Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией… Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана пять лет тому». Всего на режиме самоизоляции в Харькове находятся 200 человек. В итоге сотрудники полиции нашли девять из десяти человек, которые разыскивались из-за нарушения режима самоизоляции. Они находятся за пределами Харьковской области. Напомним, украинцев, прибывших из-за границы, обязывали проходить двухнедельную самоизоляцию. В сети появились видео, как прибывшие после 28 марта протестуют против принятого решения об обсервации. Так, когда в киевский аэропорт «Борисполь» прилетел самолет из Вьетнама, то люди отказались от обязательной изоляции в одном из отелей Киева, выломали двери, вырвались из аэропорта и разъехались по домам.

В связи с карантином кабинет министров запретил прессе 1 апреля публиковать шуточные новости, передает «Полтавщина» (Полтава). Новый глава минздрава Максим Степанов считает, что сейчас людям должно быть не до смеха, поскольку мир охватила эпидемия опасного вируса. Запрет на публикацию шуточных новостей был введен в очередных изменениях к постановлению кабмина № 211 от 11 марта 2020 года «О предотвращении распространения на территории Украины заболевания COVID-19». Несерьезное отношение к карантинным мероприятиям подвергает людей опасности и может привести к стремительному распространению на Украине заболевания.

Жительница села Колинковцы, которая заявляла, что боится мести односельчан из-за заражения их коронавирусом, отказалась обращаться в полицию, сообщают BukNews (Черновцы). Ранее она записала эмоциональное видеообращение к своим односельчанам, в котором просила людей «не жечь ее дом» и «не убивать ее детей». Правоохранители побеседовали с женщиной, но она никого конкретно из односельчан не обвинила в угрозах. Кроме того, женщина категорически отказалась писать заявление в полицию о совершении относительно нее любых преступных действий. В селе историю с карантином из-за коронавируса считают преувеличенной и даже связывают с местной политикой. Ведь скандал начался с митингов. Жители Колинковцев не желают объединяться в общину с соседним селом Топоровцы. Из-за этого бушуют страсти, люди даже ездили протестовать в Киев. Вокруг села выставили блокпосты. «С этими топоровцами никто объединяться не хочет. Но кто-то сверху лоббирует эту идею. У нас в Колинковцах пять тысяч жителей, трехэтажный садик сдаем, школа есть. А там ничего», — возмущаются в сельсовете. Там подозревают, что и блокпосты вокруг их села в связи с карантином выставили не случайно, и историю эту тоже раздувают не просто так. «Когда карантин, то люди протестовать не могут. Но как только карантин закончится, то люди снова выйдут», — говорят в сельсовете.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма

В Нововолынске полицейские составили административные протоколы на двух священников за нарушение правил карантина, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Правоохранители проводят профилактические рейды с целью проверки соблюдения карантина. Вот так они в воскресенье, 29 марта, и выявили нарушения: во время богослужения в двух храмах Нововолынска находилось более десяти человек. В одном около 40, в другом — 50 человек, на настоятелей церквей были составлены протоколы. Напомним, за нарушение правил карантина «светит» штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Бригада украинских медиков поедет в Италию помогать бороться с коронавирусом, рассказывают «НикВести» (Николаев). Правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку. Зеленский отметил, что было бы неплохо отправить в Италию анестезиологов, и когда на Украине наступит пик болезни, у них будет опыт борьбы с эпидемией. «Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», — подчеркнул президент. Аваков предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Запорожские подъезды дезинфицируют средством для отбеливания белья, пишет «Новый день» (Запорожье). Такое распоряжение в условиях карантина дал мэр Запорожья Владимир Буряк, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все управляющие компании должны проводить ежедневную санитарную обработку подъездов. При этом жители некоторых домов ради собственной безопасности с утра своими усилиями проводят ежедневную дезинфекцию подъездов. Для этого используют простейшие средства. «Купили обычный садовый опрыскиватель, а средство для дезинфекции мы изготавливаем самостоятельно. Для приготовления используем раствор с использованием средств для отбеливания белья и воды в соотношении 10 л воды на 100 мл средства. На весь дом уходит около 100 л такой дезинфицирующей жидкости», — рассказал председатель самоуправления многоквартирного дома №11 по улице Бородинской Артем Середенко. На сайте мэрии говорится, что раствором обрабатывают пол, дверные ручки, кнопки в лифте и перила. Он не является токсичным и не представляет угрозы для здоровья людей. Мэрия предоставляет его бесплатно.

Чиновники и правоохранители настоятельно рекомендуют украинцам оставаться дома и максимально ограничить контакты с окружающим миром, пишет «Думская» (Одесса). Но как быть тем, кто не может оставаться дома просто потому, что дома у них нет? Если в странах Евросоюза различные волонтерские организации и социальные службы вместе с питанием раздают бездомным маски и перчатки, а некоторые даже обустраивают для них специальные гостиницы, то в Одессе их просто не замечают. После введения в городе жестких карантинных мер бродяги продолжают беспрепятственно ходить по улицам, роясь в мусорных баках. Нет у них ни масок, ни перчаток ни, естественно, самоизоляции. По словам бездомных, карантин сказался на их жизни только в том плане, что в мусорных баках стало больше продуктовых отходов, но меньше макулатуры и другого вторсырья, которое можно сдать в пункты приема. В городском центре интеграции лиц без определенного места жительства заявили, что в связи с карантином в центре усилили контроль за состоянием здоровья поступающих к ним граждан: «Мы работаем и продолжаем прием бездомных, но принимаем только со справками из кожвендиспансера и флюорографией, и все в обязательном порядке проходят через блок-контейнер санитарной обработки. Кроме того, в связи с карантином мы не выпускаем своих постояльцев на улицу без особой необходимости».

Mos.ru На карантине

В Днепропетровске и области будут регулировать цены на товары и продукты, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Появится комиссия, которая будет выявлять участников рынка, которые завышают цены. В последние дни наблюдается значительный рост цен на некоторые группы товаров и продуктов питания. При этом не всегда обосновано. В первую очередь областная администрация собирается обращать внимание на тех участников рынка, которые завышают цены. За нарушение они понесут ответственность. Ранее портал писал о том, что популярная сеть днепровских супермаркетов сообщила о повышении цен на некоторые продукты питания. А на оптовых рынках резко подорожали картофель и чеснок.

«Житомир.info» (Житомир) пишет о том, как медики из районов добираются на работу в Житомир. Волонтеры помогают добраться до работы медикам, которые работают в местных больницах, но живут в других районах области. Для этого горожане создали сообщество в Facebook, в котором водители и медики размещают объявления и договариваются о поездке. Один из таких волонтеров — Александр Швецов, который предлагает бесплатный подвоз в любое время. «У меня такая ситуация в жизни, что благодаря врачам я сегодня жив, я получил тяжелое ранение в «АТО». И благодаря всем тем врачам, которые спасали меня, сегодня могу что-то сделать для них», — говорит Александр. В мэрии сообщают, что для медработников из других районов также ежедневно курсирует несколько маршрутов и больницы могут бесплатно пользоваться услугами такси. Для передвижения в пределах города медицинским работникам выданы транспортные карты, которыми можно рассчитываться в общественном транспорте. Выдано около 1600 бесплатных карточек. В настоящее время в городских учреждениях работает около 450 медиков, проживающих за пределами города. Житомирские предприниматели, депутаты купили медикам скорой защитные костюмы, маски и транспортные карты.

Около миллиона гривен выделит «Азот» в помощь Черкассам, сообщает «Провінція» (Черкассы). Кроме того, предприятие обеспечит медицинские учреждения необходимым количеством кислорода. Решение о помощи городу в ситуации эпидемии коронавируса и создании специального фонда было принято 25 марта во время совместного совещания представителей бизнеса и городской власти. «Городской и областной бюджеты не покрывают потребности медицины, которые сейчас возникают, поэтому было решено создать специальный фонд, куда будут перечисляться средства, чтобы закупаться всем необходимым. Прежде всего речь сейчас идет о защите медицинских работников, работающих с инфицированными, лекарств для больных и аппаратах искусственной вентиляции легких. Наше предприятие также сможет обеспечить медицинские учреждения необходимым количеством кислорода, что является жизненно необходимым для спасения людей с тяжелым течением болезни», — говорит Виталий Скляров, председатель правления ОАО «АЗОТ». По его словам, «Азот» является стратегически важным предприятием для страны. Особенно это актуально во время весенней посевной, от которой будет зависеть урожай и продовольственная безопасность государства. Поэтому оно продолжает работать в режиме строгого карантина, позаботившись о защите своих работников.

Труба от аппарата искусственной вентиляции легких

Львовская мэрия разработала программу поддержки бизнеса во время карантина, информирует Zaxid.net (Львов). Речь идет об освобождении от арендной платы за пользование помещениями коммунальной собственности, а владельцев частной недвижимости призвали снизить аренду; освобождении от уплаты туристического сбора; освобождении от платы за размещение наружной рекламы; отсрочке уплаты паевого участия для застройщиков и тому подобном. Для предпринимателей, которые во время карантина перепрофилируют производства и покупают для этого новое оборудование, рассмотрят возможность компенсации процентов по кредитам. «Если работодатель не будет давать работу, то люди могут остаться без средств к существованию. Поэтому важно делать и наши шаги, как мы можем помочь. Это на самом деле очень сложный механизм», — сказал мэр Львова Андрей Садовый. Также он предложил органам государственной власти ввести режим льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.