Международная католическая организация Pax Christi International обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением приостановить экономические санкции, введенные американской администрацией против Ирана, Сирии и сектора Газа. Заявление подписали сопредседатели Pax Christi из Филиппин, Палестины, Бельгии, Республики Конго, Нидерландов, Перу, Германии, России и США. То есть можно говорить о широком консенсусе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, способствует росту страданий и нищеты среди иранцев, сирийцев и палестинцев. Они «уже испытывают отчаянную нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов», и «если санкции будут продолжены, то последствия пандемии окажутся разрушительными». Внимание акцентируется также на «финансовых санкциях», которые серьезно влияют на способность перечисленных в обращении стран импортировать медикаменты и медицинское оборудование, необходимые для борьбы с болезнью. Что касается Ирана, то эпидемия коронавируса оказала на него «разрушительное воздействие». Некоторые послабления были предприняты, включая разрешение торговли в гуманитарных целях. Но «санкции США настолько масштабны, что оказывают влияние на всю иранскую экономику», мешают банкам «проводить гуманитарные операции» и «затрудняют другим странам проведение таких операций» без опасения получить вторичные санкции. В случае Сирии говорится о «потенциальных» последствиях, которые может иметь эпидемия, в контексте того, что 11 миллионов жителей (включая 6,2 миллиона внутренних беженцев) нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. При этом Вашингтон одновременно призывают оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить доставку в сектор Газа лекарств и медицинских средств и выдать пациентам, нуждающимся в лечении за пределами района, разрешения на длительное пребывание.

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Ранее католические издания, работающие на Ближнем Востоке, неоднократно предупреждали о возможной гуманитарной катастрофе в регионе в связи с пандемией. Они рассказывали о том, что иранское здравоохранение не справляется с ростом заболеваний, а Тегеран не может купить необходимые вещи из-за санкций Трампа, которые отрезали страну от международной банковской системы. Эмбарго на продажу иранской нефти опустошило казну. «Центральный банк Ирана запросил у МВФ заем на пять миллиардов долларов, — писало в те дни одно из изданий. — Будет ли положительный ответ? Или международное сообщество уступит давлению США, оставив Тегеран на произвол судьбы?». Не лучше виделась обстановка в Сирии. Сообщалось, что на каникулы были отправлены школы и университеты, на май перенесены парламентские выборы, сирийское правительство предписало приостановить работу ресторанов, баров и ряда предприятий, ограничения введены для общественного транспорта, закрыты аэропорты и пограничные переходы с Иорданией, Турцией и Ливаном, введен комендантский час с 18 вечера до 6 утра. Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу возможного распространения вируса в стране в целом и в районе Идлиба в частности, а также в лагерях беженцев. Эмбарго, введенное США и Европейским союзом в 2011 году против Сирии, ограничило возможность приобретения медицинского оборудования.

В результате складывалась парадоксальная ситуация, когда санкционная политика в первую очередь американцев и во вторую европейцев в условиях пандемии коронавируса стала угрожать гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке больше, чем джихадисты всех мастей, которые приостановили свои вылазки. И это наносило еще один удар по судьбе ближневосточных христиан, меньшинства в своих странах. Раньше у них было хотя бы плохое, но решение своих проблем — бежать в США и Европу, где их принимали. Сейчас, когда государства перекрыли собственные границы и никого не пускают со стороны, закрылась и эта калитка. Первым в новых условиях начал реагировать ЕС. Как написал в своем блоге постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, «евротройка сообщила об успешной проводке медикаментов из Европы в Иран через защищенный от американских санкций механизм ИНСТЕКС — есть повод поздравить. Первый раз этот канал был объявлен действующим прошлым летом, но реально он заработал только сейчас. Желаем дальнейших успехов!». Он также призвал «расширять состав участников этого механизма за пределы ЕС», что «диктуется гуманитарной необходимостью».

Amir Hesaminejad Эпидемия коронавируса в Иране

Однако нужен и пересмотр санкционной политики со стороны самого Вашингтона. В этом смысле можно приветствовать обращение Pax Christi International к Трампу. Ведь если рухнет Иран и Сирия, как костяшки домино могут начать падать и другие ближневосточные страны. Вместе с тем есть замечания. Во-первых, было бы желательно со стороны религиозных организаций, когда речь идет о Палестинской автономии, апеллировать не только к США, но и Израилю, чтобы не создавалось впечатление, будто бы израильтян рассматривают лишь как «американских марионеток». Во-вторых, не ограничиваться одним только Трампом, перекладывая принятие решений исключительно на его плечи, а призвать образумиться демократических и республиканских конгрессменов и сенаторов, поскольку в принятии санкций есть и их немалая доля ответственности. В-третьих, наступает момент, когда с призывом к мировым политикам пора выступить Святому престолу и самому папе Римскому, а не только католическим изданиям и движениям.