



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вспышка коронавируса выявила много слабых мест этого мира. Стало понятно, что глобального сотрудничества, способного предотвратить распространение болезни, недостаточно. После серьезного удара по глобализации это может преобразоваться в другую форму. Например, в глобальной экономике может наступить период еще большей ориентации на внутренний рынок. В этом случае США и другим развитым странам придется сделать выбор в пользу увеличения доли собственного производства. Такие производственные центры с привлечением дешевой рабочей силы, как Китай, Тайвань, Сингапур, Индия, Бангладеш, станут свидетелями серьезного оттока капитала. В странах, ориентированных на туризм, как, к примеру, Турция, могут возникнуть серьезные трудности. Страны станут придавать значение принятию мер по увеличению своего сельскохозяйственного производства. Полагаю, что такие факторы, как жесткий контроль сухопутных границ, направят процесс интеграции с ЕС к большей экономической интеграции, но будут препятствовать политической интеграции.

Личностные отношения, культуры и языки, находящиеся под воздействием стремительной глобализации, войдут в новое русло и приобретут иную идентичность. Неоспоримым является тот факт, что культуры могут поддаваться в определенной степени взаимному влиянию. Однако если сущность культуры удается сохранить, изменить ее, словно переодеть рубаху с одного человека на другого, невозможно. Культуру можно сравнить с живыми организмами, которым удается сохранить свою уникальность с точки зрения биологических особенностей в среде обитания, не поддаваясь влиянию окружающей среды. Если же общество будет жить своей культурой, впитывая ее, как воздух, насыщаясь ею, как родниковой водой, тогда культурная самобытность приобретет жизненно важное значение для всего общества и будет сохранена на долгие годы. В противном случае, если перенести культуру на новое место, не создав при этом необходимых условий для ее развития и сохранения, она исчерпает себя и умрет или же под влиянием доминантной культуры подвергнется процессу гибридизации и трансформируется в совершенно иную форму. И уже никто не сможет передать нашу самобытную народную музыку, мелодию, живопись, наш стиль и манеры, так как и мы не сможем передать в точности с оригиналом особенности культуры других.

Рынок в Стамбуле. Турция

Глобализация принесла с собой различные проблемы. Появилось огромное количество людей, замкнувшихся на своём рабочем месте, в доме, в своей комнате, сведя отношения с окружающими людьми до минимума. Это привело к тому, что дружеские отношения и духовно-гуманистические ценности ослабли, возрос процент эгоистичных людей, стали популярны материалистические взгляды, и увеличилось ожидание роскоши. К тому же, на наш взгляд, возросла тенденция отсутствия собственной точки зрения. Я хочу обратить особое внимание на то, что глобализация оказала на Европу и Америку негативное влияние, гораздо большее, чем описано в вышеизложенном материале. Иными словами, затронула больше Запад, чем Восток. Аналогичное положение отмечается и в странах, которые выбрали западноориентированный путь развития своих государств. Восток же более эффективно защитил свои ценности. Именно человеческие ценности практически не изменились на Востоке.

В результате этого в последние 5−10 лет восточные культуры вышли на первый план. Вновь стал популярен восточный взгляд на человека. Такие страны, как Китай, Индия, Россия, Турция, стали главным предметом обсуждения вследствие того, что являются территориями слияния различных культур и цивилизаций. В мире социальных, культурных и цивилизационных балансов смещение оси существования и вектора развития произошло в тех странах, которые мы относим к евразийскому региону. Необходимо отметить при этом, что в ближайшие десятилетия данные страны продолжат оставаться на первом плане с точки зрения их мощи и самоуверенности как колыбели культур и цивилизаций. 8−10 лет назад социологи заговорили о том, что некоторые местные языки оказались на грани вымирания, а некоторые страны находятся под угрозой исчезновения. По-моему, эта теория оказалась неверной. К одному из положительных воздействий глобализации считаю логичным отнести возрождение местных культур, языков и религий. Развитие технологий позволило нам общаться со всем миром, мы смогли достичь и постичь племенные культуры Африки. Обнаружены и описаны редкие местные языки. Различные общества используют все свои экономические возможности не только для дальнейшего развития технологий, но и для восстановления собственных ценностей и культур.

Maurice Flesier Пустые полки в супермаркете Стамбула

В результате предполагаю, что по окончании пандемии коронавируса Турция окажется в лиге проигравших. Турция, испытывающая серьезный дефицит с точки зрения стандартов здоровья и безопасности, полуавторитарная страна со слабой экономикой, способной к производству на базе далеко не передовых технологий, а производственных технологий второго и третьего класса, имеющая серьезные трудности в конкурентоспособности, не сможет найти новых возможностей для развития в этой новой международной среде. Она не только не сможет сократить разрыв с развитыми странами, но и не сможет помешать появлению еще большего разрыва. Поскольку наряду с этими причинами, кроме вируса, существуют также такие проблемы, как нарушение конституции и утрата системы правосудия. Также продолжается утечка мозгов, уезжают высокообразованные люди, которые понимают эту ситуацию. Вдобавок к этому отмечается постоянный отток капитала из страны.

Все поколения запомнят кризис пандемии, который мы переживаем сегодня. Этот кризис будет иметь более масштабные последствия, чем Вторая мировая война, холодная война и террористические атаки 11 сентября. Планета, на которой мы будем жить после этого кризиса, уже не будет прежней. И Турция, пусть и поздно, но непременно осознает эту новую реальность.