Ольга Евгеньевна, насколько адекватно руководство Белоруссии оценивает ситуацию с распространением коронавируса в Белоруссии?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек» — почему-то сразу вспомнились слова этой песни, когда я слушала заявленияАлександра Лукашенко на тему коронавируса, в том числе и о том, что в Витебске «другой климат».

Вы имеете в виду его сегодняшнее заявление об особенностях распространения коронавируса в Витебской области, где Ваш дом?

Да. Кажется, что Александр Григорьевич в школе прогуливал не только уроки истории, но еще и уроки географии. Разве Витебск находится на расстоянии тысяч километров от Минска, чтобы климат был «другим»? Но даже это не главное. Главное вот что: уже как минимум две недели минздрав Белоруссии не дает никакой точной статистики по коронавирусным больным по регионам. То есть сколько сейчас больных коронавирусом в Витебске и в Витебской области, мы не знаем, официальных данных нет и, судя по действиям властей, их и не будет.

Но тем не менее приходит очень много тревожных сообщений от разных людей, в том числе медперсонала, о том, что в Витебске больницы переполнены больными пневмонией. Нам сообщают про довольно загадочные смерти людей то ли от пневмонии, то ли от коронавируса. Среди них — смерть 58-летней Татьяны Худеевой из Витебска. Были очень противоречивые интервью её родственников и угрозы Лукашенко после.

В такой ситуации информация собирается по крупинкам, иногда она верная, иногда это слухи. Но что делают власти в такой ситуации? Лучший способ борьбы с любыми слухами — дать правдивую информацию о том, что происходит. Но весь официоз молчит. Зато пошли какие-то странные то ли угрозы, то ли предложения от непонятных «экспертов» «давать два года химии в Чернобыльской зоне копать торф».

Nash-dom.info Руководитель Международного Центра гражданских инициатив «Наш Дом» Ольга Карач

Когда коронавирус начал распространяться в Восточной Европе, власти Белоруссии отказывались вводить ограничительные меры по примеру соседних стран, и при этом ссылались на мнения представителей Всемирной организации здравоохранения. Парадоксальным образом на этот фонд ООН ссылались также страны, вводившие жёсткие ограничения на миграцию граждан. Что происходит с белорусскими чиновниками или представителями ВОЗ?

Вот эти все заявления разных представителей ВОЗ говорят о том, что либо Белоруссия тайно дезинформирует данные структуры и рассказывает какие-то сказки, либо с этими людьми что-то не так. Но я хочу сказать, что ВОЗ — не первая структура, которая вдруг неожиданно слепнет, когда дело касается Белоруссии.

Аналогично и глава белорусского ЮНИСЕФ доктор Мустафа Рашед в упор не видит проблемы с несовершеннолетними заключенными, осужденными по статье 328 Уголовного кодекса Белоруссии, как и другие международные структуры, имя коим легион.

Все рекомендации ВОЗ описаны в рамочном документе «Рамочная программа организации центра по проведению операций при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения». Белоруссия все эти рекомендации игнорирует.

Какие конкретно рекомендации ВОЗ игнорирует официальный Минск?

Власти Белоруссии не предпринимают активных шагов для реализации стратегического плана ВОЗ. Государственные границы не закрыты. Не введён карантин в учебных заведениях. Общественные места (бары, кафе, торговые центры) продолжают работать, нет обязательного предписания проверять температуру граждан на входах в такие места. Запрет на проведение массовых мероприятий носит рекомендательный характер, ограничены лишь культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием. Мероприятия министерства обороны по призыву и подготовке к военному параду 9 мая не перенесены и не ограничены. Продолжаются спортивные мероприятия: хоккей и футбол со свободным посещением болельщиков. Не ведётся активная информационная работа с населением о необходимых мерах предосторожности во время пандемии COVID-19.

President.gov.by Александр Лукашенко во время хоккейного матча, 28 марта 2020 года

Соответствуют ли рекомендациям ВОЗ те неординарные способы спасения от коронавируса, которые предложил Александр Лукашенко 16 марта? Он рекомендовал пить водку, принимать сухую сауну, работать в поле.

Заявления высшего руководства страны не соответствуют рекомендациям ВОЗ по COVID-19 для населения. Эксперты предписывали регулярно мыть руки, не прикасаться руками к носу, глазам и рту, соблюдать правила респираторной гигиены, при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, следить за новейшей информацией и выполнять рекомендации медиков.

Белоруссия до сих пор не закрыла границы для пассажиров. Такая мера компенсирована карантинными мероприятиями внутри республики?

На совещании по эпидситуации в стране 19 марта Александр Лукашенко подчеркнул, что не считает целесообразным введение карантина в школах, поскольку «это лишь обострит обстановку», и дети, чей иммунитет справляется с инфекцией, возможные переносчики коронавируса, «поедут к бабушкам». Это крайне спорная позиция, поскольку, по имеющимся данным, дети могут переносить коронавирус бессимптомно. При этом они контактируют со своими педагогами, людьми в общественном транспорте и других общественных местах, потенциально становясь источниками заражения для десятков людей, среди которых могут быть и пожилые люди, входящие в группу риска по осложнениям.

Стоит также отметить, что влияние нового коронавируса на иммунитет человека не изучено в должной мере. Специалисты не могут сказать, чем в будущем обернётся перенесённое ребёнком заболевание.