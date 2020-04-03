В самый разгар карантина Nintendo выпускает на Switch проект под названием Good Job! — маленькую, но крайне обаятельную игру о неуклюжем офисном работнике. Если в разгар пандемии вам хочется весело провести несколько вечеров в компании верного друга, то эта новинка определённо для вас.

Иван Шилов ИА REGNUM Good Job!

Сюжетная завязка в Good Job! целиком укладывается в краткий 30-секундный ролик. Вы сын богатого бизнесмена, много лет назад построившего многоэтажное офисное здание для ведения рабочих дел. Отец мечтает со временем передать бразды правления компанией своему чаду, но вот незадача — яблоко укатилось слишком далеко от яблони. Ребёнок с самого детства был «непутёвым»: обо всё спотыкался и не мог завершить ни одно дело без «сопутствующего ущерба». Тогда бизнесмен решает должным образом воспитать своего преемника и отправить его на самый низ карьерной лестницы — и опыта поднабраться, и получить свои первые рабочие мозоли.

Игра начинается в фойе первого этажа. На каждом из уровней игроку предстоит выполнить три рабочих задачи и получить право подняться выше по служебной лестнице. Задания при этом кардинально отличаются, в зависимости от этажа, на котором вы находитесь. Например, в отделе логистики придётся носить коробки и собирать в одном месте ленивых работников склада. В финансовом — менять неисправные проекторы во время важных презентаций и переподключать кабели в местном Wi-Fi-роутере.

На первый взгляд может показаться, что выполнять рутинные офисные задачи совсем не весело, но только не в мире Good Job! Как вскоре оказывается, главный герой не утратил своей детской неуклюжести, поэтому каждое задание станет для него опасной миссией со множеством рисков. Дополнительно в создании хаоса помогает и физика игры: любой предмет можно поднять и швырнуть, а у многих офисных аксессуаров есть «необычное применение». Например, натянутые электрические кабели позволяется использовать как рогатку для особенно тяжёлых вещей.

Nintendo.com Огромный проектор — самый необходимый атрибут финансового отдела

Экспериментировать во время заданий здесь весело и интересно. Например, я несколько минут думал, как подвести питание к автоматической двери, пока не выяснил, что её можно проломить вместе со стеной броском офисного стола. Однако «устроить дестрой» так легко не получится — результат выполнения каждого задания рассчитывается из двух переменных: затраченного времени и нанесённого ущерба. Таким образом, миссии можно выполнять медленно и аккуратно или быстро, но крайне разрушительно. Спойлер: второй вариант куда веселее.

Особенно учитывая тот факт, что игра никак не награждает геймера за потраченное время и старания. В Good Job! важно, чтобы работа была выполнена, а если при этом босс получит многомиллионный счёт за поломанную технику — не так уж и важно. Тем более что осторожное выполнение заданий может лишить игрока интереса к изучению местных механик. Например, в Good Job! можно поднять автопогрузчик огромным строительным краном и поиграть в «шар для сноса зданий». Или же посадить ленивых работников склада вместе со стульями на конвейер и понаблюдать за «бесконечной каруселью из людей». Каждое, даже самое рутинное занятие здесь — это праздник. А любой праздник намного веселее, когда рядом есть верный друг.

Nintendo.com При помощи швабры главный герой может не чистить помещения, но и делать их ещё грязнее

Good Job! заточена как на сольное прохождение, так и на кооперативное — для двух человек. При этом игра вдвоём ощутимо увеличивает градус веселья, а заодно помогает в решении местных задачек. Иногда найти подход к выполнению миссии становится совсем сложно и на помощь приходит голова товарища. Причём как в переносном, так и в буквальном смысле. Второго игрока можно, например, раскрутить за руки и отправить в длительный полёт прямиком в окно офиса или в неудачно-лежавшую коробку. При этом чем меньше ваш напарник умеет играть, тем лучше — необычная физика Good Job! служит раздольем для комических ситуаций из разряда «я случайно застрял головой в стене».

Пожалуй, единственная серьёзная проблема Good Job! заключается в её продолжительности. Каждую миссию можно без проблем пройти за 8−10 минут, а этажей с такими заданиями всего девять. И несмотря на то, что все они довольно разнообразные и по-своему остроумные, от игры за 1,5 тыс. рублей хочется большего. При желании все уровни здесь можно пройти за два игровых вечера ленивого лежания на диване, а запускать Good Job! после полного прохождения вряд ли захочется. Только ради получения идеального результата на каждой из миссий — что, впрочем, также не даёт никакого дополнительного вознаграждения.

Nintendo.com Обычный рабочий день в отделе логистики

Тем не менее Good Job! — это идеальная кооперативная инди-игра для Nintendo Switch: простая, увлекательная и невероятно уморительная. Каждый уровень в ней станет неплохой разминкой для мозгов, а в компании лояльного напарника ещё и возможностью неплохо посмеяться над разнообразием забавных игровых ситуаций. А в обаятельном недотёпе — главном герое каждый узнает одного из своих коллег по офису.

Эту игру не стоит ставить в сравнительный ряд с мастодонтами индустрии — уж слишком разные у них бюджеты и задачи. И со своей главной задачей — увлечь и развлечь — Good Job! справляется крайне успешно, что уже подтвердили первые оценки на Metacritic: 85 баллов из 100 от критиков и 8,3 из 10 от благодарных игроков.