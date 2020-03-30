19 марта 2020 года министерство обороны США объявило об успешных испытаниях прототипа гиперзвукового маневрирующего боевого блока C-HGB. Боевой блок, запущенный ракетой-носителем с полигона на Гавайских островах, успешно поразил условную цель. Проведённый запуск стал вторым испытанием перспективного гиперзвукового блока. Рассмотрим, на какой стадии находится создание гиперзвукового оружия в США и может ли его появление внести существенные изменения в существующий стратегический баланс сил?

US Army Запуск прототипа гиперзвукового маневрирующего боевого блока C-HGB, осуществленный на Тихоокеанском ракетном полигоне в районе Гавайских островов

По имеющимся в открытых источниках данным, разработка гиперзвуковых боевых блоков (гиперзвуковых глайдеров) началась в США в середине двухтысячных годов. Программа создания этого оружия получила индекс AHW — AdvancedHypersonicWeapon. В ходе программы был создан гиперзвуковой глайдер HGB (Hypersonic Glide Body). Первый испытательный пуск боевого блока состоялся в ноябре 2011 года и прошёл успешно. Однако следующий испытательный пуск в конце августа 2014 года закончился неудачей из-за взрыва ракеты-носителя сразу после старта.

В последующем была создана новая версия боевого блока — C-HGB (CommonHypersonic Glide Body). Новый боевой блок должен быть универсальным и в перспективе использоваться практически всеми видами американских вооружённых сил — армией, ВВС и военно-морским флотом.

Сам гиперзвуковой блок C-HGB является частью «перспективной системы гиперзвукового ракетного оружия» (Long Range Hypersonic Weapon — LRHW). В свою очередь данная система представляет собой баллистическую ракету средней дальности в сочетании с боевым блоком C-HGB. Однако, если боевой блок уже создан и находится на стадии испытаний, пусть и начальной, то ракета средней дальности в металле ещё не реализована. В ходе прошедшего испытательного запуска носителем прототипа гиперзвукового боевого блока выступила специальная ракета-носитель STARS. Эта ракета создана на базе двух первых ступеней от баллистической ракеты морского базирования Polaris-A3 (стояла на вооружении ВМС США c 1964 по 1981 год) с дополнительным разгонным блоком и тестируемым видом полезной нагрузки.

Минобороны России Пуск ракеты российского комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский. 26 декабря 2018 года

Согласно существующим планам, прототип новой баллистической ракеты средней дальности (на этот момент проект ракеты имеет индекс AUR — All-Up-Round) будет создан уже к 2021 году, а в 2023 году должна быть развёрнута первая батарея системы LRHW. По имеющимся оценкам, такая батарея будет состоять из командного пункта и четырёх пусковых установок на высокомобильном шасси, на каждой их них будет размещено по две ракеты. В более далёкой перспективе предполагается оснащение ими многоцелевых атомных подводных лодок класса Virginia перспективной серии Block-V, которые на данный момент ещё даже не заказаны, а ввод в строй первой лодки этой серии ожидается не ранее 2028 года.

Впрочем, будут ли все вышеуказанные планы реализованы точно в ожидаемые сроки, остаётся вопросом. Тем не менее к середине 2020-х годов гиперзвуковое оружие наверняка появится на вооружении США.

Характеристики системы LRHW официально не заявлялись, поэтому можно лишь приблизительно их оценить по различным косвенным данным. Предположительно, дальность полёта гиперзвукового глайдера C-HGB, запущенного ракетой AUR, составит 5−6 тысяч километров, а скорость полёта боевого блока — до 8М (М — число Маха, равное скорости звука). Скорость будет оставаться гиперзвуковой («граница» гиперзвука — 5М) на всём протяжении полёта. При этом де-факто ракета AUR будет относиться уже к ракетам так называемой промежуточной дальности (межконтинентальным ракеты считаются при максимальной дальности полёта более 5500 км).

Боевые блоки C-HGB предполагается использовать в первую очередь в неядерном снаряжении, в рамках так называемой концепции PSG — Prompt Global Strike («Быстрый Глобальный Удар»). Данная концепция предполагает обеспечение возможности нанесения удара по ключевым объектам противника в любой точке мира в течение одного часа с момента получения приказа. Система LRHW как нельзя кстати вписывается в эту концепцию.

果壳军事 Примерный внешний вид китайского экспериментального гиперзвукового беспилотного военного самолёта DF-ZF

Впрочем, появление в будущем американской системы LRHW едва ли изменит стратегический баланс сил между крупными военными державами. В настоящий момент в ведущейся «гиперзвуковой гонке» американская сторона не является лидером. Пока в США фактически только начали испытания нового планирующего боевого блока, а ракета-носитель для него и вовсе находится в стадии разработки, Китай уже принял на вооружение баллистические ракеты DF-17, оснащённые гиперзвуковыми боевыми блоками DF-ZF. Россия успешно приняла на вооружение боевые гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард», а в конце 2019 года заступил на боевое дежурство первый ракетный полк с ракетами УР-100Н-УТТХ, переоснащённых «Авангардами».

Собственно, военное руководство США называет одной из целей создания системы LRHW отставание в области гиперзвукового оружия от России и Китая. Таким образом, появление LRHW лишь закрепит новый стратегический баланс сил. В то же время перспективная американская система гиперзвукового оружия позволит добиться США решающего военного превосходства над целым рядом третьих стран.