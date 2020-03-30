На переговорах в Вене 6 марта 2020 года Саудовская Аравия предложила в рамках ОПЕК+ сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Москва, в свою очередь, выступила за продление сделки на прежних условиях. Однако это предложение не устроило Эр-Риад. Таким образом, с 1 апреля могут быть сняты все существующие в рамках ОПЕК+ ограничения по нефтедобыче.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Как известно, уже с 9 марта котировки на нефть рухнули на 30%. Это стало самым масштабным однодневным падением цен на нефть с 1991 года.

Снижение цен на нефть подстегнуло заявление Саудовской Аравии о предстоящем увеличении добычи нефти с 9,7 миллиона баррелей в сутки, как было в марте 2020 года, до 12,3 миллиона баррелей в апреле, а затем и до 13 млн баррелей в сутки. О наращивании добычи позже заявили Ирак и Кувейт. Кроме этого, Эр-Риад начал демпинговать и предлагать свою нефть на апрель со значительными скидками от 4 до 8 долларов за баррель в зависимости от сорта нефти и региона поставки.

J RAWLS Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия

Позиция России по ситуации 6 марта предельно ясна. Москва считает, что важнее сохранить за собой долю рынка нефти, а не иметь более высокие цены на нефть. Так как США и Бразилия, пользуясь приемлемыми ценами на нефть и будучи не связанными ограничениями на добычу в рамках сделки ОПЕК+, просто увеличивали свою долю на рынке продажи нефти, в том числе и за счёт России. В данном случае наша страна выбрала регулярный, но меньший доход. Это взвешенная и разумная позиция, которая применима как к бюджету государства, так и к бюджету отдельной семьи.

Кавалерийский наскок Саудовской Аравии с демпингом на апрель провалился из-за удорожания фрахта танкеров чуть ли не в 8−10 раз — до 200−300 тысяч долларов за день. Такие транспортные издержки только за время в пути увеличивают стоимость нефти примерно на 25%, а сюда ещё надо добавить время на погрузку, разгрузку и на возможный простой. Всё это обнулило привлекательность коммерческих предложений саудитов, т. к. их клиенты отказались брать на себя возросшие расходы за транспортировку.

В настоящее время пошла война на истощение. На 28 марта стоимость барреля нефти марки Brent была равна 25,1 доллара США. Однако надо учитывать, что российский бюджет на 2020 год планировался из цены на российскую нефть в 42 доллара за баррель. А Саудовской Аравии, чтобы иметь бездефицитный бюджет, нужна цена на нефть в 83,6 доллара за баррель. Следует заметить, что таких цен не было лет пять, т. е. королевство уже не первый год живёт не по средствам — с дефицитным бюджетом.

Серьёзное негативное давление на рынок нефти оказало распространение нового коронавируса SARS-CoV-2, что привело к спаду экономической активности по всему миру и, соответственно, снизило спрос на сырьевые товары, в том числе и на нефть.

В общем объёме потребления нефти чуть более 60% идёт на производство топлива для автомобильного, морского и авиационного транспорта. В частности, на топливо для мировой авиационной отрасли используется 7−9 миллионов баррелей нефти в сутки. Соответственно, введение различных ограничений и карантинных мероприятий в первую очередь ударило по так называемой мобильности. Восстановление спроса будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно страны справятся с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

По данным Министерства энергетики РФ, сейчас снижение спроса на нефть в мировой экономике достигает 10−15 миллионов баррелей в сутки. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол 26 марта 2020 года на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета заявил: «Сегодня 3 миллиарда человек в мире изолированы. В результате мировой спрос на нефть находится в свободном падении, и мы можем увидеть падение спроса до целых 20 миллионов баррелей в сутки».

До этого нефтяного кризиса суточное потребление нефти в мире составляло около 100 миллионов баррелей. В феврале 2020 года Россия добывала в сутки 11,29 миллиона баррелей нефти с учетом конденсата. В этом же месяце суточный объём добычи нефти Саудовской Аравии составлял 9,78 миллиона баррелей. Королевство объявило о своём намерении в апреле довести его до 12,3 миллиона баррелей.

Интересная деталь. В октябре 2018 года в интервью американскому агентству Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман выступил с прогнозом бурного роста спроса на нефть и дальнейшего процветания своего королевства. Он также сказал следующее: «Мы считаем, что Китай резко сократит добычу или вообще исчезнет с рынка через пять лет. И другие страны будут также терять свой статус как производителей нефти. Через 19 лет свой статус должна потерять и Россия, которая добывает сейчас 11 миллионов баррелей в день. Возможно, Россия полностью исчезнет с мирового рынка».

Совершенно очевидно, что в сложившейся на данный момент на нефтяном рынке ситуации Саудовская Аравия видит для себя простое решение — за счёт ценового демпинга полностью выдавить с него Россию. С наскока у саудитов не получилось, но от своих планов Эр-Риад отказываться не собирается, и давление на Москву будет продолжено.

Suresh Babunair Нефтепровод в пустыне. Саудовская Аравия

Соответственно, и Россия, в свою очередь, должна подумать, какой вариант развития событий предпочтителен для нашей страны. Оптимальный вариант — это полное «выключение» Саудовской Аравии — выбивание королевства с рынка нефти. Исчезновение 12,3 миллиона саудовских баррелей нефти в сутки, а также доли американских сланцевиков, которые при нынешних ценах на нефть уверенно идут к банкротству, приведёт к установлению гармонии спроса и предложения на мировом рынке нефти.

Что касается выбора средств и методов, которые наша страна может использовать в этой ситуации, то с учётом серьёзности вызова и того факта, что наши действия будут носить ответный характер, практически любые средства хороши.

При этом вариант вести с саудитами несколько лет нефтяную войну на истощение представляется весьма затратным и достаточно рискованным с точки зрения падения доходов российского бюджета и повышения социальной напряжённости в российском обществе. Опять же, надо учитывать кумулятивный негативный эффект от идущей пандемии нового коронавируса.

Здесь нужно решение в том духе, как недавно описал телеграм-канал «Русский Демиург»: «Слышали мы пророчество одного старца, что в летнюю жару в горячих песках Аравии метеорит может с неба упасть, что лишит мировую нефтедобычу одного из самых крупных поставщиков нефти…»

Кстати, в пользу жёсткого сценария говорит и прогноз аналитиков банка Goldman Sachs. По их мнению, любые попытки спасти нефтяной рынок и избежать сохранения цен на сырье на столь низких уровнях на долгосрочный период являются безнадёжными. Эксперты уверены, что даже если США, Саудовская Аравия и Россия совместно достигнут соглашения о заморозке или сокращении добычи, его будет недостаточно.

Goldman Sachs приводит расчёты, что в марте 2020 года снижение спроса составит 10,5 миллиона баррелей нефти в сутки, а в апреле — 18,7 миллиона. Во втором квартале 2020 года в целом ожидается средний избыток нефти в суточном объёме 14 миллионов баррелей.

Вывод однозначный: при таких больших избыточных объёмах добычи нефти простым сокращением добычи вопрос не решить, поэтому кто-то должен сойти с нефтяного поезда первым. И, скорее всего, это будет Саудовская Аравия. «Бойтесь гнева терпеливых, бойтесь тихих слов…».