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Все счастливые дольщики похожи друг на друга, каждый несчастливый участник долевого строительства, несчастлив по-своему. —

Разговорам о том, что Московский авиационный узел не справляется со всё возрастающей нагрузкой, уже много, даже очень много лет. И вряд ли стоит спорить с тем, что нужно строить новые и реконструировать имеющиеся ВПП. Вот только делается это вновь и вновь за счет рядовых граждан. Впрочем, понятно почему, ведь нужно и аэропорты реконструировать, и застройщиков выручать.

Прежде чем переходить к ведущимся не первый год градостроительным конфликтам, вкратце напомню предысторию вопроса. Решение о строительстве ВПП-3 было принято в 2009 году. Тогда же у жителей ряда соседствующих с ОАО «МАШ» населенных пунктов возникли опасения, что из-за близости ВПП-3 у них над головами начнут летать самолеты.

Наверное, единственным, кто проявил спокойную и благодушную уверенность в том, что строить нужно, а людей непременно расселят, оказался губернатор Борис Громов. Тем не менее предчувствия граждан оказались пророческими. По сообщениям ряда СМИ, часть населенных пунктов действительно не расселили. Более того, местные власти согласовали строительство новых ЖК. Об одном из таких проектов и пойдет речь.

Вот представьте себе. Вы категорически не желаете жить в многоэтажных «человейниках», и тут на рынке появляется «Шемякинский дворик» — проект поселка с десятком трехэтажных домов с мансардами, за квартиры в котором просят, скажем так, разумные деньги. Так кто же откажется жить в психологически и экологически благополучной обстановке?

Однако в дело вновь вмешались обстоятельства непреодолимой силы в лице Московской транспортной прокуратуры, которой удалось оспорить в Останкинском суде столицы планы администрации сельского поселения Лунёво (это 2012 год, административная реформа в Солнечногорский район еще не пришла, поэтому местные власти были правомочны выдавать подобные разрешения на строительство) и застройщика ООО «УК Русская усадьба» построить в пределах 1-й санитарно-защитной подзоны взлетно-посадочной полосы жилой комплекс.

Напомню, что чиновники уже в 2011 году знали наверняка о том, что строительству третьей ВПП аэропорта быть, тем не менее глава Сельского поселения Лунёво, в которое входит деревня Шемякино, на землях которой и реализовывался проект, — Надежда Тютина не знать об этом не могла. Занятые решением своих проблем рядовые граждане могли упустить из виду столь важное обстоятельство, а вертикаль Подмосковной власти в принципе не могла не знать о строительстве.

И все-таки Надежда Тютина в 2012 году выдала разрешение на строительство «Шемякинского дворика», а в октябре 2013 года, когда проект уже был спорен в судах, продлила сроки его реализации. Реализация проекта сопровождалась и другими не менее интересными приключениями — спорами в арбитражных судах, банкротством застройщика, возбуждением уголовных дел и даже «посадками» отдельных его (проекта) исполнителей. Подробно рассказывать о них нет никакой возможности. Но о еще одной важной составляющей процесса — необходимо.

Получилось так, что участие в споре с дольщиками ЖК «Шемякинский дворик» о том, что же тем в действительности нужно, приняли не только ответственные ведомства в лице Главархитектуры области, регионального Минстроя, Минжилполитики, но и другие ветви власти. Составлялись дорожные карты, юридического основания значимости подобных соглашений обнаружить не удалось, а ряд примеров, наоборот, указывают на то, что подобные соглашения ровным счетом ничего не значат. Например, в нашей истории найденный с помощью дорожных карт инвестор ГК ФСК «Лидер» так квартиры дольщикам и не построил.

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Так чего же хотят чиновники от дольщиков «Шемякинского дворика»? Очевидно же, что граждане потеряли квартиры по независящим от них причинам? На самом деле никакого секрета тут нет — людям всего лишь хотят навязать денежные компенсации, причем без учета того, насколько в реальности подорожали квадратные метры. Сложно отрицать разумность такой позиции, на всех обездоленных квартир ведь не напасешься.