



На фоне эпидемиологической катастрофы, которую переживают так называемые «развитые» страны Запада — США и Западная Европа, представители которых давно уже обогнали по количеству зараженных очаг эпидемии — Китай, успехи последнего в противостоянии вирусу становятся все более очевидными. В то время как в Америке у властей нарастает паника, и они то вводят, то отменяют карантинные меры, а в Европе разрастание эпидемии демонстрирует беспомощность власти, в которой кое-кто вообще отыскивает формальные поводы и устраняется от исполнения служебных обязанностей по руководству страной, в Китае снимают транспортные ограничения и открывают поездки по стране. Эпидемия, вышедшая на пик к концу января, когда 90% так называемой «мировой общественности» было уверено, что Китаем все и ограничится, завершилась за считанные недели. И охваченные инфекцией западные страны, сосредоточившиеся на собственных проблемах, «позабыли» подвести ее итоги в Поднебесной. Мало внимания уделяется Китаю и в российских СМИ; тем важнее вернуться к китайскому опыту, тем более что он далеко еще не исчерпан. И осознать главное: эпидемия в Китае сводится на нет, пусть и потихоньку, не сама собой, тем более в тот момент, когда в остальном мире фиксируется ее перерастание в полноценную пандемию. Быстрое ее завершение обусловлено, во-первых, беспрецедентной политической волей, а во-вторых — твердостью китайского руководства, которое возглавило комплекс мероприятий по профилактике разрастания болезни и преодолению ее последствий. В-третьих же, эффективность проведенных в Китае мероприятий в очень значительной мере обусловлена фундаментальной УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ страны, где не только успешно работает жесткая административная вертикаль исполнительно-распорядительного подчинения, но и существуют мощные идеологические инструменты воздействия на общественное мнение и социальное поведение состоятельной части граждан, в первую очередь бизнес-сообщества. Это и инфраструктура правящей партии, и параллельные демократические партии, НКО гражданского общества и даже зарубежные диаспоры «хуацяо», объединенные с КПК в структуре Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).

Gov.cn Си Цзиньпин

Формула китайского успеха — не только в противостоянии коронавирусу, но и в целом ряде других вопросов стратегии развития, — именно в этих фундаментальных вещах, в контекст которых помещены конкретные меры по противодействию эпидемии. Их на днях «из первых рук» и прокомментировал председатель КНР, генсек ЦК КПК и председатель Центрального военного совета (ЦВС) КПК и КНР Си Цзиньпин в материале «Победа над эпидемией невозможна без исследований и технологий», который был распространен китайскими СМИ.

Обратившись к историческому опыту, китайский лидер вспомнил о «Ханьшу» — исторической хронике династии Хань (400 с лишним лет, середина которых в более привычном нам «летоисчислении» пришлась как раз на Р.Х.). «Если настиг мор, — цитирует он документ, — необходимо освободить дворцовые палаты, и это будет лучшим лекарством». Так Си Цзиньпин указывает на истоки главного решения, принятого и проведенного в жизнь руководством КПК — о тотальном карантине.

ЦК партии, по его словам, возглавил работу по мобилизации научно-технического фактора по всей стране. Более десятка правительственных ведомств, представители которых, объединенные в рабочую группу по борьбе с вирусом, определили пять основных направлений работы:

лечение заболевших с помощью уже существующих лекарств;

работа в области разработки вакцины;

обеспечение лечебных учреждений контрольно-измерительной техникой;

научные исследования в сфере эпидемиологии и этиологии заболевания;

эксперименты на животных.

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В результате тесной координации этих направлений рабочей группой всего за одну неделю был установлен геном вызвавшего эпидемию коронавируса, выделен его штамм, и эта информация была сделана достоянием мировой общественности. Было выпущено множество препаратов для обнаружения вируса, обнародованы рекомендации по оказанию помощи, госпитализации и наиболее действенным методам лечения пациентов. Быстрыми темпами продвигается работа по разработке вакцины; с опорой на научно-просветительскую работу вносится спокойствие и ощущение стабильности в общество, которое полностью приняло предложенные ему меры и сплотилось по их проведению в жизнь.

Подводя итоги шагов, позволивших переломить неблагоприятное развитие ситуации и исключить катастрофический сценарий, Си Цзиньпин далек от эйфории и шапкозакидательских настроений и говорит о немалых усилиях, которые еще нужно приложить для победы над инфекцией. «Мы до сих пор не полностью понимаем источник и место вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пути ее передачи, патогенез, опасные и смертельные последствия, варианты диагностики, лекарства для спасения и последствия после реабилитации пациентов», — отмечает глава китайского государства. И предлагает ряд первоочередных задач, на решении которых нужно сосредоточиться и мобилизовать ресурсы власти и народа.

Первая задача, которую ставит Си Цзиньпин перед китайской наукой и медициной — соединить теорию с практикой, процесс исследований с непосредственным лечением. С тем чтобы с максимальной скоростью внедрять все новое, что появляется буквально ежедневно. С этой целью лидер предложил максимально обобщать опыт успешного лечения, а также взятый у излечившихся биологический материал, предотвращая с их помощью переход болезни у тех, кто сейчас находится на излечении, из легкой стадии в тяжелую и летальную. Отдельно он настойчиво напоминает о необходимости соединения в лечебной практике методов, разработанных передовой современной наукой, с тем, что имеется в анналах традиционной национальной медицины.

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Вторая задача посвящена скорейшей разработке вакцины, чтобы этот процесс в минимально короткие сроки перетекал из исследовательского в производственный. Жизнь и здоровье людей — на первом месте, отсюда — решающее значение профилактики. Наука, как мы в России помним еще со времен социализма — это непосредственная производительная сила. И при этом текущие условия не должны заслонять перспективных целей долгосрочного характера; здоровье нации должно быть обеспечено не только в настоящем, но и в будущем.

Третьей задачей Си Цзиньпин видит координацию и интеграцию исследований происхождения вируса, а также путей и направлений его передачи — «как возникают возбудители болезни, и куда они направляются». К исследовательской работе китайский лидер призывает максимально подключить новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект и метод больших данных. Полноценная профилактика и контроль эпидемии, подчеркивает он, невозможны без изучения «первоисточников» болезни.

Социальную адаптацию населения, в эпицентр которой поставлена психологическая помощь и реабилитация, в которой нельзя забывать о семьях, понесших в борьбе с вирусом потери, председатель КНР считает четвертой важнейшей задачей, особо подчеркивая, что «при ненадлежащем решении этой проблемы может возникнуть скрытая опасность для социальной стабильности». Поэтому психологическое состояние населения он призывает держать в центре внимания, всемерно помогая согражданам переживать сложное время.

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Пятая задача связывает ситуацию в общественном здравоохранении с обеспечением национальной безопасности КНР. «Биологическая безопасность, — предупреждает ответственных должностных лиц Си Цзиньпин, — неотъемлемая часть всей государственной безопасности», поэтому профилактика и контроль эпидемиологической угрозы должны быть отработаны в режиме как мирного, так и военного времени. Эта мысль китайского лидера наводит на многие вопросы, которые в истории с этой пандемией, начавшейся с Китая, остаются не проявленными. Но крупнейшие российские специалисты, подобные, например, доктору Леониду Рошалю, не стесняются говорить о сложившейся ситуации как о «репетиции биологической войны».

Коронавирус для Си Цзиньпина — не завершенная история, а точка отсчета для принятия и осуществления комплекса государственных мер по повышению общественной безопасности в сфере общественного здравоохранения. В числе мер, ориентированных на обозримую перспективу, автора этих строк, например, впечатлило предложенное углубление «целостности наук о жизни», через призму которых следует рассматривать и решать ключевые вопросы, которые появляются в здравоохранении.

Данный пункт, скорее всего, главный, ибо он комплексный и основан на системе определенных философских взглядов на жизнь и общество, которые соединяют нынешние китайские достижения и проблемы с глубокими историческими корнями, в которых отыскиваются и черпаются соответствующие научные и организационные решения китайской власти. В философии политики такой подход именуется концептуальным, то есть управляющим общественным развитием. И призванным вполне определенным образом реагировать на получаемые вызовы и угрозы.

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Отдельными пунктами прозвучали задачи общественной поддержки движения за гигиену и санитарию, а также международного научно-технического и технологического сотрудничества. От себя добавим, что Китай оказывает остальным странам и мировому сообществу в целом большую помощь и поддержку. Но при этом пропорционально распределяет силы и ресурсы, продвигая вперед цели национального развития. Это, конечно же, противоречит либерально-глобалистской догматике постсоветских времен, но в полной мере отвечает принципу экономического, социального и политического суверенитета. Поэтому международное обеспечение эпидемиологической безопасности, а также взаимодействие с ВОЗ лидер КПК и КНР провозглашает важным шагом на пути построения «сообщества единой судьбы человечества». И поскольку эта идеологема, подкрепленная решениями XVIII и XIX съездов КПК, является краеугольным камнем укрепления Китаем своих международных позиций, постольку это нужно понимать в русле безусловного приоритета и преимущества социалистических принципов над буржуазно-капиталистическими. Это особенно важно потому, что многие у нас в стране считают, что быстрому преодолению эпидемии Китаем, особенно наглядному по сравнению с вакханалией, охватившей Европу и США, способствует естественное превосходство в чрезвычайных условиях авторитарных моделей управления над демократическими. Не совсем верное утверждение. Скорее речь идет, подчеркнем это еще раз, о безальтернативности социалистических моделей. И социалистической перспективы — и в нашей стране, и в конечном счете во всем мире.

P.S.

В процессе авторской работы над этим материалом мировые СМИ облетела «горячая» новость. Представитель Государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн сделал официальное заявление о том, что в Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. Будем считать это наглядной иллюстрацией к тому, о чем сообщал Си Цзиньпин в материале, распространенном на днях китайскими СМИ.