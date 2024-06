Иван Шилов ИА REGNUM

В Турции распространение коронавируса усиливается

Согласно статье, опубликованной в газете Sözcü, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число умерших от коронавируса в Турции с 11 марта по сегодняшний день возросло до 90 человек, общее число зараженных коронавирусом составило 4100 человек. Наибольшее количество случаев заражения приходится на провинцию Стамбул. В одном из центральных районов Стамбула — Бейкозе было специально выделено кладбище для пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в рамках борьбы с коронавирусом, потребовал ввести еще более жесткие ограничения если не по всей территории Турции, то хотя бы на территории провинции Стамбул.

Экстренный саммит лидеровG20

Как сообщает турецкое информационное телевидение NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции принял участие в экстренном саммите лидеров G20, повестка дня которого была посвящена коронавирусу. В саммите также приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, руководитель отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и шерпа Турции в G20 Хайреттин Демирджан. Саммит продлился 2 часа 15 минут.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган участвует видеоконференции лидеров стран G20

Фильм о поставке оружия Турцией в Ливию

24 января корабль под названием «Бана», отплывший под флагом Ливана из турецкого порта Мерсин, перевозил боевые бронированные машины, гаубицы, системы противовоздушной обороны и пушки в Ливию, где продолжается гражданская война. Об этом говорится в фильме под названием «Корабли-призраки Турции» (Turkey's Ghost Ships), снятом в рамках специального документального проекта BBC Africa Eye documentary. В ленте отмечается, что Турция уже через 5 дней после подписания Эрдоганом соглашения по Ливии нарушила эмбарго ООН на поставки любых видов вооружений в эту страну.

Для кого амнистия?

İndependent сообщает, что по состоянию на 20 марта около 65 тысяч заключенных в Турции были осуждены за осуществление деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, 45 тысяч — за кражу, 37 тысяч — за осуществление террористической деятельности, 34 тысячи — за убийство, 27 тысяч — за мародерство и вымогательство, 4 тысячи — за совершение преступлений, относящихся к сфере организованной преступности. 89 тысяч человек находятся в заключении за совершение других преступлений. В общей сложности в турецких тюрьмах находится около 301 тысячи заключенных. В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, правительство Турции связалось с представителями оппозиции, тем самым ускорился процесс принятия решения об объявлении амнистии. Она не применяется в отношении лиц, осужденных за совершение террористических преступлений, за умышленное убийство и за осуществление организованной преступной деятельности. При этом коэффициент условно-досрочного освобождения в отношении таких преступлений, как половые преступления и незаконный оборот наркотиков, будет снижен с ¾ до 2/3. В общей сложности амнистия может затронуть до 50% всех находящихся в заключении человек.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

Правительство Турции отстранило глав муниципалитетов

Согласно сообщению газеты Sözcü, сопредседатель Демократической партии народов (HDP) Митхат Санджар отреагировал на увольнение глав администраций районов Батман и Диярбакыр. Санджар отметил, что в то время как весь мир занят поиском способов борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции, правительство, преследуя совершенно иные цели, оккупировало администрации районов Батман, Силван, Лидже, Эргани и Эгил. Несмотря на заявления правительства о большой опасности, угрожающей человечеству с началом эпидемии коронавируса, а также о важности единства на пути преодоления этой опасности, правительство предпочло применить политику поляризации, отметил он.

Турция лишила доступа к воде

По словам сопредседателя по вопросам энергетики Северной и Восточной Сирии Зияда Рустема, вот уже неделю как жители провинции Хасеке и близлежащих поселений, расположенных на северо-востоке Турции, лишены доступа к воде. Об этом пишет новостное издание AhvalNews. После того как район был взят под контроль Турции, электрическая станция Мабрука перешла в руки турецких сил и перестала функционировать. После чего Турция перекрыла поступление воды из станции водоснабжения Алук. В новостях отмечается, что администрация Северо-Восточной Сирии предпринимает попытки возобновить подачу воды в Сереканье и Хасеке путем обеспечения подачи электроэнергии из Дирбесие. В новостях также сообщается, что при посредничестве России представителям Турции и администрации Северо-Восточной Сирии удалось прийти к соглашению, согласно которому Северо-Восточная Сирия обеспечивает Хасеке электричеством, а Турция снабжает район питьевой водой.

Старейшая авиакомпания Турции приостановила все рейсы

Как сообщает газета Cumhuriyet, из-за эпидемии коронавируса, унесшего жизни тысяч человек по всему миру, многим компаниям пришлось приостановить свою деятельность на неопределенный срок. Руководство старейшей авиакомпании Турции Onur Air в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения коронавируса, приняло решение приостановить все рейсы авиакомпании. В письме, отправленном 1800 сотрудникам авиакомпании, генеральный директор Теоман Тосун написал: «Пока вы будете оставаться с нами и будете готовы плечом к плечу преодолевать все трудности, наши пути никогда не разойдутся».

Adrian Pingstone (Arpingstone) Самолёт авиакомпании Onur Air

Россия ограничивает авиасообщения с Турцией

Россия, которая продолжает наращивать усилия по борьбе с коронавирусом, приняла решение приостановить выполнение авиарейсов в некоторые страны. Об этом сообщает газета Sözcü. Как информирует Федеральное агентство воздушного транспорта, авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничиваться регулярными рейсами Москва — Стамбул. Рейсы с датами вылета в период с 23 марта по 30 апреля 2020 г. из Москвы в Анталью и Аланию, а также из Краснодара в Стамбул — отменяются. Таким образом, сохраняются только рейсы по направлению Москва — Стамбул.

Докладчик ЕС раскритиковал действия Турции

По данным турецкого новостного портала TR724, в мире нарастает тревога из-за коронавируса. В связи со стремительно распространяющимся коронавирусом, жителям Турции рекомендовано без острой надобности не покидать свои дома. Лицам старше 65 лет запрещено выходить на улицу. Деятельность многих предприятий приостановлена, крупные магазины также приостановили свою работу. Одним из мест, вызывающих опасение с точки зрения распространения коронавируса по территории Турции, являются переполненные заключенными и осужденными тюрьмы. Специальный докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчес Амор выразил следующее мнение: «В новостях пишут, что турецкое правительство в рамках борьбы с коронавирусом планирует ввести амнистию в отношении многих заключенных. Пришло время освободить сотни журналистов, ученых, юристов и правозащитников, которые были несправедливо арестованы». Амор также отреагировал на назначение правительством Турции своих доверенных лиц на место отстраненных от должности глав курдских муниципалитетов от партии Демократической партии народов (HDP). «Очень трудно понимать, что даже в эти трудные времена правительство продолжает подрывать местную демократию, игнорируя волю народа», — отметил он.

Кризис бьет по экономике Турции

Экономика Турции может сократиться на 2% в 2020 году, несмотря на зафиксированный в первом квартале 2020 года рост ВВП на 4,3%. Об этом пишет новостной портал SamanyoluHaber со ссылкой на отчет исследовательской группы Capital Economics, штаб-квартира которой расположена в Лондоне. В отчете отмечается, что влияние вспышки коронавируса на экономику в наибольшей степени будет ощущаться во втором квартале текущего года, экономики всех стран Восточной и Юго-Восточной Европы, в том числе и Турции, сократятся в этом году в целом. Эксперты Capital Economics заявили, что степень воздействия коронавируса на экономику страны будет определяться долей в общих экономических показателях страны секторов, наиболее пострадавших от воздействия пандемии. Таких как туризм, розничная торговля и индустрия развлечений.

«Не допускайте дискриминации во время амнистии»

Как сообщает интернет-издание AktifHaber, 16 международных неправительственных организаций подписали и отправили на имя правительства Турции обращение о срочном освобождении юристов, журналистов, политиков и правозащитников. При этом они призвали турецкие власти не допускать дискриминации в отношении политических заключенных. В обращении говорится, что санитарно-гигиенические условия в переполненных тюрьмах не обеспечиваются на должном уровне, а также отмечается, что «согласно достоверным отчетам, показатели заполненности турецких тюрем составляют 131% или даже 153%». Как следует из доклада комиссии по правам человека Великого национального собрания Турции (TBMM), число заключенных в тюрьме Силиври превышает в два раза официальную вместимость тюрьмы. Комиссия также сообщила, что питьевая вода в тюрьму поступала из старых и ржавых труб, что, в свою очередь, привело к проблемам со здоровьем среди заключенных». «Это означает, что арестованные адвокаты, журналисты, политики, деятели искусства, судьи и прокуроры, правозащитники, задержанные или признанные виновными в терроризме, не будут освобождены досрочно», — говорится в обращении. Среди 16 международных неправительственных организаций, подписавших обращение, есть такие, как European Federation of Journalists, European Centre for Press and Media Freedom, Foundation of Day of the Endangered Lawyers, International Association of People's Lawyers.

Коронавирус добрался до ВМС Турции

Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, на судоверфи Голджук был выявлен коронавирус у одного из работников. Корабли покинули порт, 20 тысяч военных и работников отпустили в отпуск. 7−8 сотрудникам, работающим в том же отделе, сделали тест на наличие коронавируса. На судоверфи Голджук работает около 20 тысяч военнослужащих и работников. После данного инцидента половину военнослужащих отпустили в отпуск в две смены по 14 дней.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Вспышка коронавируса разрушила экономику Турции. Пакет мер помощи, объявленный правящей Партией справедливости и развития (ПСР), не содержал ни единого пункта, который мог бы порадовать граждан страны. Более того, был проведен тендер на строительство канала «Стамбул», который может нанести тяжелый удар по экономике страны. На строительство канала только из бюджета текущего года было выделено 8 миллиардов лир.

El Pais опубликовала шокирующую новость. Экспресс-тесты китайского производства, позволяющие показать наличие коронавируса всего за 15 минут, которые были приобретены многими странами, в том числе Испанией и Турцией, оказались ненадежными. Чувствительность этих тестов составила всего лишь 30%, в то время как должна составлять минимум 80%.

Важный призыв от ООН касательно заключенных и задержанных: «Все заключенные и задержанные, находящиеся в тюрьмах Турции, сталкиваются с большой опасностью во время вспышки коронавируса из-за плохих условий содержания в тюрьмах». Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в целях предотвращения эпидемии COVID-19 призвала правительства принять срочные меры для защиты здоровья и безопасности людей, находящихся под стражей, а также в исправительных учреждения закрытого типа.