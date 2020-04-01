Бушующая пандемия коронавируса продолжает своё шествие по миру. Начиная с понедельника все жители России отправятся на вынужденный недельный карантин: кто-то продолжит работать из дома, а кто-то получит дополнительные семь дней на отдых и уход за своим здоровьем. Скрасить этот «домашний арест» помогут видеоигры — интерактивные развлечения самых разных жанров и бюджетов, призванные хотя бы на несколько часов отвлечь пользователей от печальной ситуации в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Игры во время карантина

Стоит отметить, что задолго до начала пандемии многие разработчики видеоигр уже посвятили свои проекты теме различных вирусов: от вполне реальных и достоверных до совсем фантастических и пугающих. Корреспондент ИА REGNUM составил список игр, в которые стоит поиграть во время карантина, чтобы лучше понять болезнь и перестать бояться её.

Plague Inc.

Plague Inc. — это самая актуальная на сегодняшний день видеоигра, посвящённая различным вирусам и болезням. В этом «симуляторе пандемии» игроку предстоит создать своё собственное заболевание и поразить им весь мир. От выбора названия до симптомов и путей его распространения — все важные решения принимает только сам геймер. Однако человечество не сможет так просто смириться с новой угрозой и обязательно попробует создать эффективное лекарство. Так, пользователям предстоит продумывать все свои действия на несколько ходов вперёд. Например, сделать болезнь более заразной или усилить её «защиту» от действия антибиотиков.

Отдельно стоит отметить и тот факт, что Plague Inc. доступна на всех известных игровых платформах (от консолей до смартфонов), что позволит начинающим геймерам без лишних усилий прикоснуться к миру смертоносных бактерий и вирусов. К слову, разработчики из Ndemic Creations быстро среагировали на пандемию коронавируса и уже начали создавать новый режим для Plague Inc., который позволит бороться с заболеванием, так быстро охватившим весь мир.

Left 4 Dead

Все игры, посвящённые тематике зомби-апокалипсиса, так или иначе связаны с фантастическими вирусами. Left 4 Dead является одной из них, а заодно и наиболее успешным примером видеоигры для кооперативного прохождения. По сюжету, весь мир поразила таинственная болезнь, всего за несколько дней превратившая здоровых людей в плотоядных чудовищ. В живых остаётся лишь группа протагонистов — тех, кто родился с врождённым иммунитетом к необычному вирусу. Теперь представителям различных рас, профессий и слоёв общества предстоит работать сообща, чтобы найти помощь и выбраться живыми с переполненных монстрами улиц.

Left 4 Dead — это очень весёлая, по-своему сложная и местами пугающая игра. В ней команда из четырёх человек (особенно интересно делать это в группе с тремя друзьями) пробивает себе путь из одного убежища в другое. По пути им встречаются различные виды заражённых: от рядовых «зомби» до могущественных «боссов», каждый из которых обладает особыми умениями. Удастся ли игрокам выжить и узнать, откуда взялась таинственная болезнь — зависит лишь от их навыков слушать друг друга, помогать в трудных ситуациях и твердо держать автомат в руках.

Resident Evil

Франшиза Resident Evil (которая в оригинале называется Biohazard — «биологическая опасность») в первую очередь ассоциируется у игроков с таинственной корпорацией Umbrella и изобретённым ею ужасающим вирусом. При попытке создать могущественных суперсолдат учёные теряют контроль над собственным экспериментом и превращают жителей города Раккун-Сити в обезумевших монстров. С ними и предстоит сразиться игроку, а заодно проникнуть в подземные исследовательские комплексы и постараться исправить ошибку неудачливых исследователей.

Каждая часть Resident Evil — это праздник страха, сосредоточенности и мурашек по кожи. Вирус распространяется быстро и превращает окружающих существ (не только людей) в причудливых чудовищ. Игроку при этом предстоит не бездумно убивать их одного за другим, а заботиться о собственном выживании: припасов всегда мало, враги наносят большой урон, а помощи ждать не от кого. Отличной возможностью познакомиться с этой франшизой станут ремейки классических частей: Resident Evil 2 (который вышел в 2019 году) и Resident Evil 3, релиз которого ожидается 3 апреля 2020 года.

A Plague Tale: Innocence

Новая игра от французской компании Asobo Studio посвящена «чёрной смерти» (или «чёрному мору») — пандемии, охватившей мир в 1346—1353 годы. Главными героями проекта стали Амиция и Гуго — дети, потерявшие своих родителей в разгар чумы. Теперь им приходится бежать от солдат Инквизиции, сражаться с ордами крыс-переносчиков и пытаться найти своё место в мире.

A Plague Tale: Innocence держит игрока в напряжении с самого первого уровня и до финальных титров. Чтобы спастись, детям придётся идти на различные хитрости и уловки, а заодно стараться не попасть на глаза к фанатичным воинам-инквизиторам. Французским разработчикам удалось не только совместить в своём проекте интересный сюжет и увлекательный геймплей, но и достоверно показать страдания людей, оказавшихся свидетелями ужасной чумы.

Bloodborne

Bloodborne — пожалуй, самая необычная и поражающая воображение игра о чуме. По сюжету, игрок прибывает в город Ярнам, знаменитый своими процедурами по «целебному переливанию крови». На месте же оказывается, что эксперименты местных целителей вышли из-под контроля, а все жители стали кровожадными чудовищами. Персонаж геймера проходит через обряд инициации, становится «Охотником» — воином, которому предстоит очистить Ярнам от скверны и вернуть людям их истинный облик. Или же он предпочтёт не спасать несчастных, а вместо этого «прекратить их мучения» менее гуманным способом?

Bloodborne, как и другие игры Хидэтаки Миядзаки, покоряет своей сложностью, необычным сюжетом и богатой фантазией дизайнеров From Software. Каждый противник здесь — пугающее произведение искусства, а каждая локация — архитектурный шедевр. И пускай геймерам, привыкшим к «играм попроще», Bloodborne может показаться слишком запутанной и непонятной, побывать в Ярнаме хотя бы раз определённо стоит.

На самом деле, игр о вирусах, болезнях и различных пандемиях куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, чаще всего авторы таких проектов эксплуатируют популярные образы и пытаются придумать истории, основанные на реальных страданиях существующих людей. Однако стоит понимать, что игры — это в первую очередь развлекательный контент, призванный помочь человеку отвлечься от настоящих проблем и жизненных неурядиц. Поэтому, возможно, в такой непростой период всем нам стоит запустить какую-нибудь «вирусную игру» для осознания того, что всё не так страшно и нужно лишь принять все необходимые меры по обеспечению безопасности здоровья себя и своих близких.