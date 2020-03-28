Когда пишутся эти строки, число зараженных коронавирусом в Республике Армения (РА) составило 372 человека, из них в Ереване — 151, в Котайкском марзе (области) — 57, Араратском марзе — 56 случаев заражения коронавирусом. Цель этой статьи отнюдь не в нагнетании страстей и без того сильно озабоченного населения Армении, для которого пандемия коронавируса — серьезная угроза не только здоровью наших граждан, но и национальной безопасности двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, которые уже 30 лет пребывают в состоянии необъявленной Азербайджаном войны. Побудительным же мотивом написания данной статьи явились две, на первый взгляд не связанные друг с другом публикации в печально известном русофобском интернет-издании 1in. am, которое щедро финансируются из-за океана. Уважаемый читатель, знакомый с моими публикациями в СМИ, вполне резонно может задаться вопросом, а с чего это каждый раз в своих статьях я привожу выдержки из этого интернет-издания или его газетной версии «Жаманак» («Время»). Более того, вполне может заподозрить, что круг моих читательских интересов ограничивается лишь публикациями в этих русофобских СМИ, конечная цель которых — дискредитировать российско-армянский стратегический союз, а также оклеветать жизненно важные для национальной безопасности Республики Армения ОДКБ и Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС). Апогеем же антинациональной деятельности этих заокеанских инструментов информационной войны, подтачивающих основы государственности РА, должны стать — вывод 102-й российской военной базы из Гюмри (РА), вывод из Армении контингента Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и авиабазы «Эребуни» военно-космических сил России. Так вот, уважаемый читатель, мои ссылки на вышеуказанные СМИ обусловлены тем, что именно эти масс-медиа с их интернет-телевидением в информационном пространстве РА во многом формируют антироссийскую, а стало быть и антиармянскую повестку дня, которая в дальнейшем занимает главенствующее место в десятках разного рода интернет-изданиях и интернет-телевидении. Причем эта работа проводится на продуманной, системной основе в условиях щедрого финансирования этих организаций Джорджем Соросом и разного рода заокеанскими демократическими институтами.

Нагорный Карабах

Heinrich-Böll-Stiftung Джордж Сорос

Читая эти строки, уважаемый читатель может недоумевать: с одной стороны, автор этих строк пишет об угрожающих масштабах распространения коронавируса в Армении, а с другой стороны, «зацикливается» на Соросе и КО. Увы, опасность, исходящая из этих антинациональных СМИ и общественных организаций-грантоедов, если их деятельность не пресечь, может стать своеобразным коронавирусом, разрушающим основы армянской государственности. Армянской государственности, которая из-за бездарности властей РА в борьбе с пандемией выйдет значительно ослабленной с экономической точки зрения и отнюдь не более консолидированной. Чтобы мои утверждения не выглядели голословными, приведу выдержки из статьи в 1in. am, опубликованной 27 марта 2020 г. под заглавием «Макрон предостерегает, Италия отвергает. Роль Армении в новой Европе». Как говорится — не больше, не меньше. В статье под столь претенциозно многообещающим заглавием, в частности, читаем:

«Дело в том, что Армения также должна переоценить, что означает Европа, Евросоюз и что это представляет из себя в качестве вехи и в первую очередь как будущий партнер. Коронавирус поставит Европу перед существенным пересмотром повестки, привнесет новые обсуждения и процессы. Для Армении очень важно стать их участником, суметь вовлечься в эти процессы, имея идеи, предложения, модели. Возможно, именно это обстоятельство имел в виду председатель Европейской народной партии (далее ЕНП) Дональд Туск, который в первой половине марта в Брюсселе встретился с премьер-министром Армении и выразил свое содействие ему с позиций председателя самой крупной политической организации Европы. Быть может, Туск намекал, что Армения может и должна усматривать ЕНП не только как площадку углубления армяно-европейских отношений, но и сейчас рассматривать как намек присоединиться к кажущейся неизбежной повестке европейской модернизации».

Надо же, когда при полной неопределенности исхода борьбы с пандемией коронавируса, весьма тревожной неопределенности в экономике РА на ближайшие месяцы, во многом обусловленной полной неспособностью правительства Армении адекватно реагировать на вызовы коронавирусной пандемии, читать подобное. Что это — неудачная попытка отвлечь внимание граждан Армении на спасительные перспективы формировать повестку будущей модернизации Европы, или, быть может, данная статья вышла из-под пера новоявленного армянского Джованни Доменико, да, да, уважаемый читатель, того самого выдающего итальянского мыслителя позднего Возрождения Томмазо Кампанеллы? Ведь автор упомянутой выше статьи повествует о своем видении (а скорее о видении посольства США в Армении) этакого нового «Города Солнца» под названием Армения. Все бы так, если бы не один нюанс.

Так, «народный премьер» Армении Никол Воваевич, себя любимый, 21 марта т.г., то есть в тревожные дни существенного роста выявленных случаев заражения граждан РА коронавирусом был гостем авторской программы «Перспектива» Арама Абраамяна на одном из популярных телеканалов РА. Приведу лишь одну выдержку из монолога «народного премьера» РА, прозвучавшую в прямом эфире:

«Экспортировать продукты питания в Евросоюз не так уж и легко, дороги перед нами не открыты, но никто не может гарантировать, что через месяц Евросоюз сам не будет просить нас снабжать его продуктами питания. То есть мы должны быть готовы. Может быть, после коронавируса, нет, не может быть, я уверен, что после коронавируса начнется пятая, если не индустриальная, то экономическая, всемирная экономическая революция. И хорошо, что мы — первые, кто объявил об экономической революции, по меньшей мере в плане логики намерений мы опять-таки имеем возможность стать лидерами и здесь».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Я, уважаемый читатель, точь-в-точь изложил слова Никола Воваевича, которые, несомненно, окажут живительное воздействие на умы и сердца, по крайней мере, у пациентов лучших психиатрических клиник мира — швейцарском LES ALPES (Женевенское озеро), Психиатрической клиники Isra Clinic (Изра Клиник, Тель-Авив) … Между тем реальностью стало другое: спустя неделю эту несусветную ахинею «народного премьера» подхватило и развило вышеупомянутое заокеанское интернет-издание с армянской пропиской. Пишу эти строки с болью в сердце, при этом осознавая и долю своей вины, что, будучи сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации, со своей стороны, видимо, не принял исчерпывающих мер по недопущению государственного переворота в Армении в апреле-мае 2018 года. С другой стороны, настораживает и другое: насколько должна быть велика ненависть заокеанских стратегов к Армении за ее стратегический союз с Россией, если они смогли-таки привести к власти абсолютно не отвечающего за свои слова и действия человека, не обремененного минимальными знаниями в области государственного управления. Ведь ставка заокеанских кукловодов на Никола Воваевича была вовсе не случайной, уж тем более не сиюминутной. О применяемых технологиях по приводу к власти Н. Пашиняна уже не единожды приходилось писать. Более того, в феврале 2020 года вышел в свет 890-страничный сборник моих статей, выступлений и интервью, охватывающий период с января 2019 года по январь 2020 года под заглавием: «Армения и армяне надежно защищены рядом с Россией», где подробно проанализированы технологии совершенного государственного переворота в Армении. Чтобы у читателя не сложилось мнение о предвзятости моих оценок к словам «народного премьера» о возможности поступления просьб в адрес Армении снабжать Евросоюз продуктами питания, о которых в прямом телеэфире глаголил Н. Пашинян, приведу официальные, открытые для печати статистические данные, которые красноречиво свидетельствуют вовсе не о экспортных возможностях нашей экономики, а о наличии известной клиники у «народного премьера». Так, согласно сборнику Национального статистического комитета РА «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе—декабре 2019 года» (стр. 242), 68,8% от всего ресурса пшеницы, потребляемой в РА в 2019 году, было импортировано (в основном из России), было импортировано также 98,5% потребляемого растительного масла, 75,4% сливочного масла, 75,4% мяса птицы, 100% маргарина. Что же касается возможностей экспорта фруктовых и бахчевых культур из Армении в Евросоюз, так это изначально выглядит абсурдно. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с объемами сельхозпроизводства в странах ЕС и проблемами по их сбыту. Уже не приходится говорить о том, что по итогам 2019 года дефицит торгового баланса РА составил минус $2 млрд 873,5 млн долларов, что вполне реально характеризует экспортные возможности Армении.

Вторая статья (русский перевод), ставшая одной из побудительных мотивов данного анализа, была опубликована 27 марта 2020 г., в 16:00, все в том же интернет-издании 1in. am под заглавием «Тень Кочарянизма в Арцахе: отсрочка выборов недопустима». Приведу выдержку из этой статьи:

«Попытаемся понять, какую задачу решают выборы в Арцахе (Республика Арцах — А. Г.), и насколько мотивированы или искренни аргументы Баласаняна (имеется в виду генерал-майор, Герой Арцаха, кандидат в президенты Республики Арцах Виталий Баласанян, который с открытым письмом обратился к президенту Арцаха Бако Саакяну с предложением объявить чрезвычайное положение в Республике Арцах и перенести срок президентских и парламентских выборов — А. Г.). Излишне говорить, что президентские и парламентские выборы в Арцахе нельзя рассматривать исключительно во внутриполитическом контексте, более того, на этих выборах, так сказать, внутренняя составляющая выражена самой слабой, поскольку, за исключением одного кандидата, у которого нет шансов на победу, остальные, по сути, выступают с почти одинаковыми программами. В соответствии с этим, выборы в Арцахе в первую очередь направлены на увеличение субъектности НКР (Нагорно-Карабахская Республика — А. Г.), причем это должно капитализироваться не только в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, но (видать поэтому тиражировался изначально вредоносный лозунг Никола Пашиняна «Арцах — это Армения, и точка», тогда этот лозунг заокеанским поводырям власть предержащих Армении был нужен — А. Г.) и, так сказать, во внутриармянских отношениях. За прошедшие 20 лет Арцах потерял свою субъектность не только в переговорном процессе, но и в отношениях с Арменией. Неслучайно, что власти Арцаха в годы президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна не имели субъектности и стали локальным институциональным проявлением установившейся в Армении старой системы. И все это произошло за счет субъектности Арцаха. Сейчас создана исключительная возможность сделать важный шаг в направлении увеличения субъектности второго армянского государства благодаря проведению законных выборов». Естественно, напрашивается вопрос: а, собственно, с чего бы это за четыре дня до выборов президента и парламента Республики Арцах так переполошились известные агенты влияния. Ведь отменить выборы в Арцахе просит не какой-либо аутсайдер предвыборной гонки, а её лидер. Напомним читателям, что, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному со стороны телеграм-канала «Хроники Армении», на 24 марта 2020 г. на первом месте в президентской гонке с 31,8% Виталий Баласанян, в то время как бывший лидер гонки Араик Арутюнян получил второе место и 27,1% от намеренных принять участие в голосовании опрошенных, на третьем месте — соросовский избранник Масис Маилян с 16,8%. Число не определившихся с выбором — 12,1%».

То есть, по логике агентов влияния, исходя из «корыстных» соображений, больше всего в переносе сроков выборов был заинтересован лидер предвыборной гонки генерал-майор, Герой Арцаха Виталий Баласанян.

Vahram1999 Виталий Баласанян

Примечательно, что по какому-то случайному совпадению 26 марта т.г. в СМИ Армении появилась информация о том, что правительство США отменило финансирование программы NALO Trust по разминированию территорий в Арцахе. Согласно сообщению Армянского центра американских исследований: «Несмотря на активные усилия армянских лоббистских организаций и конгрессменов в последние месяцы, не удалось сохранить прямую финансовую помощь Арцаху со стороны США». При этом также отмечалось, что решение принимал Совет национальной безопасности США, с которым власти Азербайджана вели активную работу, выделяя больше деньги.

Для полноты картины хотелось бы привести выдержки из интервью и заявлений первого Президента Нагорно-Карабахской Республики, второго Президента Республики Армения Роберта Кочаряна и третьего Президента Республики Армения Сержа Саргсяна. Так, в интервью от 25 июня 2019 года телеканалу TV-5, говоря о предстоящих в Арцахе президентских выборах, Роберт Кочарян заявил, что победу должен одержать тот кандидат, который сумеет сохранить «вид Арцаха и не разрешит Армении сломить его». Р. Кочарян также заявил, что на президентских выборах в Арцахе у него есть предпочтительный кандидат, но отказался назвать его имя. Справедливости ради отметим, что последующие статьи и интервью Р. Кочаряна не оставляют сомнений в том, что на предстоящих президентских выборах в Республике Арцах для Роберта Седраковича предпочтительным кандидатом в президенты является Виталий Баласанян.

Весьма убедительно прозвучало и позавчерашнее послание третьего Президента РА Сержа Азатовича Саргсяна арцахцам накануне выборов:

«Выберите того, кто наилучшим образом обеспечит безопасность государства, того, кто способен из самого тяжёлого испытания выйти победителем и доказал это собственным примером и героизмом, кто сможет умело управлять страной, уверенно и с честью представлять вас и выражать вашу волю, поставить вашу творческую мысль и потенциал на службу по укреплению страны и вашему благополучию».

Kremlin.ru Серж Саргсян

А теперь уважаемый читатель пусть поразмыслит над тем, а каковы были побудительные мотивы заокеанских кукловодов, которые в тревожные дни, когда весь мир охвачен коронавирусной эпидемией, вместо публикации статей по консолидации всего армянства в борьбе с этим планетарным злом, тиражируют подобную гнусную ложь, а именно: «Неслучайно, что власти Арцаха в годы президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна не имели субъектности» и прочую муру. Расчет прост — любой ценой добиться избрания в Арцахе президента-марионетки нынешнего режима Армении, говоря проще, избрание марионетки для нынешних властей Армении, властей РА, которые в свою очередь являются марионетками заокеанских кукловодов. Не вызывает сомнений, что сценаристы государственного переворота в Армении апреля—мая 2018 г. верно просчитали, что экспорт антинациональной «бархатной революции» (читай государственного переворота) в Республику Арцах неизбежно приведет к началу гражданской войны в двух армянских государствах, а ее исход предрешит не только судьбу Республики Армения и Республики Арцах, но окажет крайне опасное воздействие в плане дестабилизации региона Южного Кавказа. На карту поставлено будущее региона Южного Кавказа, так как дестабилизация в Армении и Арцахе неизбежно создаст благодатную почву для претворения в жизнь вожделенной мечты неоосманских ястребов по окончательной ликвидации «армянского барьера» на пути создания Великого Турана.

Я вовсе не случайно упомянул о Великом Туране. Еще в начале ХХ века на пути к созданию Великого Турана стоял христианский Нагорный Карабах. Вспомним один из трагических эпизодов того времени. Так, сто лет назад, в марте 1920 года, командующий Кавказской Исламской армией Нури-паша и его изуверы полностью истребили армянское население арцахского (карабахского) культурного центра, города Шуши. Вот что впоследствии об этих ужасах писал итальянский писатель и переводчик Джованни Гуайта, выпускник Женевского и Римского университетов, известный специалист по истории Восточного христианства в своей книге «Крик с Арарата». «В марте 1920 года турки и азербайджанцы совершают новый ужасный погром в городе Шуши. Шуши был очень важным культурным центром армянской жизни в Карабахе. С XIX века там был свой монастырь, свои церкви, театр, больница, епархиальная школа, выходили книги и журналы на армянском языке. В конце XIX века армяне составляли более 60 процентов населения города. Всего за один день 22 марта 1920 года тюркская ярость разорила тысячи армянских домов, разрушила многие церкви, библиотеки, типографии: ее жертвами стали более 30 000 человек. Так кемалисты повторили в Шуши то, что младотурки сделали в Баку». Когда Шуши посетил Осип Мандельштам вместе с супругой Надеждой, а произошло это через десять лет после мартовской резни 1920 г., он застал одни лишь руины. Осип Мандельштам посвятил жертвам резни стихотворение «Фаэтонщик». Там есть такие строки:

Руины армянского квартала Шуши после резни 1920 года

Для полноты картины приведем выдержку из статьи известного политолога-востоковеда, шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова от 5 июня 2017 г. «Кому и как служил Нури-паша: Азербайджану предлагают чужих героев», опубликованную на интернет портале blognews. am/ru, «Генерал-майор ВВС Турции в отставке, ректор Университета авиации Куршат Атылган верит, «что в скором времени в Азербайджане будет установлен достойный памятник Нури-паше, чем обрадует весь тюркский мир». По его словам, «Нури-паша является одним из самых важных исторических героев Азербайджана». Ранее, в 2010 году, с предложением воздвигнуть в Баку памятник Нури-паше выступал Хулуси Кылыч, на тот момент посол Турции в Азербайджане». Далее Станислав Тарасов вполне правомерно задается вопросом: «Что стоит за такой настойчивостью представителей современной Турции и кому они намерены поставить памятник на азербайджанской земле? «Думается, что на этом фоне неоднократно повторяемая навязчивая идея «народного премьера» о том, что решение по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта должно быть приемлемо для народов Армении, Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) и Азербайджана, вновь вызывает известные ассоциации, отнюдь не связанные с политикой. Здесь обязательно хотелось бы проинформировать читателей о том, что президент Международной ассоциации участников космической деятельности, доктор социологических наук, председатель Российского общества дружбы с Арменией Виктор Владимирович Кривопусков выступил с инициативой установить бюст Осипа Мандельштама известного скульптора Лазаря Гадаева в Шуши. Власти Республики Арцах одобрили эту инициативу, а талантливый армянский архитектор, дизайнер Рубен Мнацаканян уже завершает работу над соответствующим архитектурным проектом.

Уважаемый читатель, внимательно вчитываясь в публикации минувшей недели, вновь и вновь убеждаешься в безальтернативности вывода о том, что эпидемия коронавируса может до неузнаваемости изменить мир. Об этом со всей убедительностью свидетельствуют процессы, происходящие в Европе, опасная трансформация в подходах руководства США (власти США подали в суд на правительство Китая, требуя взыскать с Китая все убытки, которые были причинены Америке из-за пандемии коронавируса) и отсутствие единого подхода Евросоюза в отношении Китая. И на этом фоне рельефно выступает взвешенная, достойная глубокого уважения политика России, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, проводимая в условиях пандемии коронавируса. Политика, которая несомненно заставит трезвомыслящих политиков Евросоюза и США переосмыслить факт исключительности места и роли современной России в наше крайне сложное, порой непредсказуемое время.

В своей предыдущей статье от 21.03.2020, опубликованной ИА REGNUM, «Коронавирус — эпидемиологическая агрессия» мною была высказана мысль о том, что скоординированная работа государств — участников ОДКБ при бесспорно ведущей роли Российской Федерации, ее Президента Владимира Владимировича Путина в объективно возможные кратчайшие сроки остановит агрессию COVID-19. Причем было высказано мнение, что это будет не только победой над пандемией, но и красноречивым доказательством безальтернативности консолидации всех здоровых сил планеты Земля для ее же спасения. Думаю, что такая оценка стала еще более актуальной. Поэтому еще и еще раз выражаю уверенность, что государства — участники ОДКБ, члены ЕАЭС должны выработать совместную комплексную программу преодоления пандемии коронавируса, смягчения ее экономических последствий и на этой основе разработать научно обоснованную целевую программу становления посткризисного справедливого мирового порядка.

Россия, отзовись!

Статью хотелось бы завершить строками из послания арцахцам экс-президента Армении Сержа Саргсяна в связи с предстоящими 31 марта 2020 года в Нагорно-Карабахской Республике президентскими и парламентскими выборами:

«Я верю, что наша собирательная сила — триединство Армении, Арцаха и Диаспоры, способна сделать реальностью наши общенациональные идеи и цели, и что новоизбранные власти Арцаха будут носителями и поборниками этой идеи. Бог в помощь! Да хранит Господь Арцах и весь наш народ!»