Соединённые Штаты 27 марта 2020 года вышли на первое место в мире по количеству заражённых новым коронавирусом SARS-CoV-2. Число заразившихся в стране превысило 85 тысяч человек. Большая половина случаев приходится на штат Нью-Йорк. Речь идёт только об официальных данных. Реальное количество заражённых американцев может быть значительно выше.

(сс) The White House Дональд Трамп в овальном кабинете

The New York Times опубликовала интервью врача скорой помощи одной из нью-йоркских больниц Колин Смит: в больницах не хватает не только аппаратов для вентиляции лёгких, но и элементарных средств защиты.

Однако не только штат Нью-Йорк, а вся страна в целом оказалась не готова к пандемии коронавируса. Конференция мэров США провела краткий опрос городов на предмет масштабов потребности в жизненно важных защитных средствах и предметах снабжения.

Ответы на этот опрос были получены 24 марта из 213 городов 41 штата и Пуэрто-Рико. Население этих городов колеблется от менее чем 2 тысяч до 3,8 миллиона человек: в шести городах население превышает один миллион человек, в 45 городах население ниже 50 тысяч человек. В городах-участниках опроса всего проживает 42 миллиона человек.

Цитата Cdc.gov Случаи заражения COVID-19 в США на 26 марта 2020

Анализ ответов на вопросы опроса показывает следующее: 91,5% (192) городов не имеют достаточного запаса лицевых масок для своих сотрудников первой помощи (включая полицию, пожарных и скорую помощь) и медицинского персонала, 88,2% (186) не имеют достаточного запаса средств индивидуальной защиты, кроме масок, для защиты этих сотрудников, 92,1% (186) не имеют достаточного количества тестовых наборов.

Согласно данным этого опроса, 85% (164) городов не имеют достаточного запаса аппаратов искусственной вентиляции лёгких для использования медицинскими учреждениями в своем городе или районе, 62,4% (131) не получили от своего штата аварийного оборудования или расходных материалов. Из тех городов, что получают помощь от своего штата, 84,6% (66) сообщили, что она недостаточна для удовлетворения их потребностей.

Экономические последствия от кризиса, вызванного коронавирусом, для США могут принять катастрофический характер. Самым уязвимым в данном случае является малый бизнес Америки, а он обеспечивает 85% рабочих мест в стране. Пандемия может перечеркнуть все достижения президентства Дональда Трампа в экономике, что скажется и на результате предстоящих президентских выборов.

Таким образом, складывается весьма печальная картина. Чтобы исправить положение, президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон, который определяет самый крупный пакет мер по стимулированию американской экономики на сумму в 2 триллиона долларов в качестве меры реагирования на пандемию коронавируса.

(сс) The White House Дональд Трамп в овальном кабинете

Согласно этому закону, правительство США будет предоставлять прямые выплаты и пособия по безработице для физических лиц, финансовые средства для штатов и огромный фонд помощи предприятиям, пострадавшим от кризиса. Федеральная резервная система США, в свою очередь, выкупит долговые обязательства американских компаний на сумму четыре триллиона долларов.

Однако это не все экономические меры, с помощью которых военно-политическое руководство Соединённых Штатов собирается разрешить существующую проблему. Принято решение, что Китай компенсирует убытки от коронавируса SARS-CoV-2 американским компаниям и бюджету США.

На правительство Китайской народной республики уже подан иск с обвинениями в намеренном и корыстном замалчивании проблемы коронавируса на первом этапе эпидемии. В иске указывается, что из-за таких действий китайского правительства компании США в сфере внешней торговли понесли большие убытки, возмещение которых должно быть возложено на КНР.

Что интересно. Данный иск подали две серьёзные юридические фирмы США: Lucas-Copmton, обслуживающая предвыборную кампанию Дональда Трампа, и Berman Law Group, одним из руководителей которой является Френсис Байден — родной брат Джо Байдена, кандидата на пост президента США от Демократической партии и основного соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Состав участников иска ясно свидетельствует о том, что по вопросу ограбления Китая в американской элите достигнут двухпартийный консенсус. Кстати, это довольно неприятный сюрприз для китайского руководства, которое наивно считало Джо Байдена чуть ли не своим кандидатом.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Сумма иска к Китаю пока ещё подсчитывается, но можно не сомневаться, что речь идёт о триллионах долларов. Важная деталь. В юридической практике есть такое понятие «меры по обеспечению иска». Для обеспечения взыскания убытков с китайского правительства может быть арестована собственность китайских государственных компаний на территории США.

Кроме того, Китай вложился в государственные облигации США на сумму примерно 1,1 триллиона долларов. Достаточно будет просто заморозить все операции с этими ценными бумагами. Надо понимать, что у китайского правительства мало шансов выиграть в американском суде. США давно уже сделали своё национальное право трансграничным, а минфин США применяет экономические санкции к иностранным гражданам, компаниям и целым странам.

В складывающейся ситуации следует ожидать более тесного сближения Китая и России. И странам есть что предложить друг другу. Например, Пекин мог бы заместить всю нефть, которую покупает у Саудовской Аравии, на российскую. Таким образом, на фоне снижения мирового спроса на нефть будет нанесён сильный удар по Саудовской Аравии, марионетке США, а также удар по доминированию доллара как мировой валюты.