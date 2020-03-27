Владимир Путин только предложил ввести налог в размере 13% на доходы по вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей, как тут же Ассоциация банков России (АБР) поспешила направить письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной о том, что якобы российские банки стали фиксировать рост закрытия вкладов. Предложение еще не облечено в законопроект, который бы дал понимание грядущих перемен, но эксперты, а также глава главного банка страны Герман Греф уже дали свои разъяснения. Удивительно, но он вразрез пояснению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что речь идет о налогообложении только одного счета, превышающего 1 миллион рублей, то есть не всех счетов в различных банках, заявил как раз об обратном — что все счета будут суммироваться, то есть дав таким образом понять, что дробить вклады не стоит. Между тем прямая речь Путина в его собственном заявлении говорит в пользу версии, высказанной именно Грефом. Президент заявил четко и понятно, что «для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%», что действительно подтверждает разъяснения главы Сбербанка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

Однако, если с суммированием счетов ясность проклёвывается, то совершено непонятно, будут ли к сумме всех счетов еще и присовокупляться инвестиции в долговые ценные бумаги, так как президент сказал «или», а не «и»! К слову, в речи, тем более подразумевающей идею, могут допускаться вольные трактовки, тогда как в законах «и/или» будет иметь огромное значение! Между тем Путин дал понять, что граждан, имеющих активы размером больше одного миллиона рублей, всего один процент.

Предложение президента имеет ряд плюсов и минусов. Для большинства россиян предложенная Путиным мера покажется справедливой, мол, наконец-то богатеньких прижмут, и они будут пополнять бюджет налогами. Но в этом же плюсе заключается и минус. Если речь идет о суммировании всех счетов, это значит не просто раскрытие данных обо всех вложениях всех вкладчиков всех банков, но и предоставление доступа к ним налоговым органам, по сути «покушение» на такой механизм, как «банковская тайна», что, с другой стороны, может быть и не такой плохой мерой, так как в этом случае произойдет разрушение в какой-то степени монопольности банков на информацию, которой сегодня владеют только они, правда, при усилении контроля государства. Такая открытость, так же как и усиление роли государства, мало понравится обществу, особенно богатым людям. Хотя в США, в чью сторону засматриваются многие россияне, приводя эту страну в пример как образцовую и демократичную, налоговые и другие надзорные органы осуществляют крайне жесткий госконтроль. С появлением в России нового налога состоятельные люди будут вынуждены принять решение: держать ли свои свободные деньги в России или выводить их за рубеж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Но тут может укрываться и плюс этой ситуации — с учетом того, что в мире российским инвесторам особо не рады, состоятельные россияне, хранящие свои капиталы в России, будут простимулированы не просто держать эти деньги мертвым грузом в банках, а пересматривать свои планы в том числе в пользу инвестирования в новые российские проекты, так сказать, инвестирования их в экономику, что подстегнёт рост частных инвестиций, который до сих пор у нас никак не подстёгивался даже с помощью софинансирования проектов государством.

Одно понятно точно, состоятельным россиянам придётся пересматривать заскорузлые взгляды на свои деньги. То есть, если не выводить их за рубеж, где их могут «цапнуть», то начать двигаться — либо выступать инвесторами чьих-то проектов, возможно, входя в различные фонды, в том числе финансируя их, либо самим приступать к реализации проектов, либо пересмотреть в принципе свои портфели ценных бумаг. Более того, предложенная Путиным мера, возможно, позволит остановить спекуляции бизнесменов и чиновников, которые предпочитали брать субсидии из бюджета под реализацию проектов, но на самом деле просто-напросто прокручивали деньги через банки под процент, тем самым не выполняя поставленных в рамках проектов задач государства. В итоге такие «мудрые» бизнесмены оставались в финансовом плюсе, а государство в минусе, да и Кудрин тут же начинал выступать и заявлять о том, что субсидии были неэффективными.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин

Между тем предложение Путина, может вызвать и другую ситуацию, довольно опасную для страны — на фоне экономического кризиса подстегнуть финансовый. Точнее, не столько само предложение Путина, сколько поспешно делаемые отдельными банкирами выводы из него и их острое желание подзаработать в этот период. То есть возможен совсем другой исход ситуации, и тут важно то, как в этот момент поведет себя регулятор — Центробанк, и лично Герман Греф как глава банка-монополиста, в котором обслуживается почти вся страна. В случае не выверенных ими решений или действий, они могут нанести тяжелый удар по экономике страны.

Желание банкиров заработать и использовать ситуацию в свою пользу, тем самым как бы убив двух зайцев, в том числе подставить президента, уже повисло в воздухе. Обратите внимание, законопроекта еще нет, а АРБ уже начинает создавать панику на рынке, заявляя о том, как пишет издание «Коммерсантъ», что якобы вкладчики пытаются изъять свои вклады. Согласитесь, ну кто не задумается на фоне коронавируса, заявлений АРБ, падения рубля о необходимости забрать свой вклад, подумав, что лучше хранить деньги под подушкой или вложиться в доллар, тем более при существующей валютной либеральности. Более того, когда и сам Герман Греф, по сути, сигнализирует об этом. Ведь когда он дает разъяснения, то народ начинает волноваться и может слышать только одно — всем вкладам грозит опасность. Если люди начнут в панике забирать свои вклады — даже те, что размером меньше одного миллиона, банкам грозит, так сказать, неустойчивая ситуация.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Возможно, Греф рассчитывал, что сейчас люди побегут забирать деньги именно в коммерческих банках и опять же, возможно, понесут их в Сбербанк, рассуждая, мол, раз государство усиливает контроль, то нужно доверить свои накопления банку с участием госкапитала. Впрочем, и без мыслей об усилении роли государства народ так обычно и думает, мол, госбанк надежнее, государство не даст ему рухнуть. Собственно, в том числе именно такая логика и позволила Сбербанку занять монопольное положение на рынке. Возможно, Греф не подумал об одном, что наибольший отток средств может испытать именно Сбербанк. А, возможно, именно так он и подумал, тем самым рассчитывая поднять вопрос о необходимости поддержать банк деньгами из госбюджета. Ну, а как иначе-то, если государство не поддержит его работоспособность, то всё — беда, опять «двадцать пять» — повторится ситуация, имеющая место тогда, когда люди остались без своих вкладов. То время многие до сих пор не могут забыть!

Поскольку все мы не знаем о том, что за идея стоит за предложением Путина, кроме тех слов, что мы услышали об аналогичном мировом опыте, в чем действительно на собственном опыте смогли убедиться российские бизнесмены, то здесь очень важно следить за развитием событий и за действиями ЦБ. Сейчас очень многое зависит от регулятора, и, похоже, Эльвире Набиуллиной предстоит сдать непростой, так сказать, экзамен, пройти, если можно так выразиться, «тест на вшивость»!

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

Ну, а с Германом Грефом всё более-менее понятно: если он и его топ-менеджеры уже несколько раз наращивали свое присутствие в капитале банка, то они явно рассчитывают на исход ситуации в свою пользу — по сценарию одной из двух озвученных нами версий: либо вкладчики коммерческих банков побегут в Сбербанк, либо поддержит государство, либо и то, и другое. Ведь не стоит забывать и про коронавирус, который сейчас позволит некоторым хитромудрым делягам списать под него всё что угодно! В этом свете спешу успокоить вкладчиков, их средствам точно при таком раскладе опасность не грозит! Это всего лишь «игры разума Германа Грефа»!