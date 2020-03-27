Сербия 24 марта отметила очередную, 21-ю годовщину агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии. Тогда, в 1999 году, страны Североатлантического альянса предприняли «гуманитарную интервенцию» против суверенной европейской страны под предлогом защиты албанского населения Косово и Метохии от «произвола» югославской армии и полиции. Но косовский вопрос по сей день остается нерешенным. Черногория, которая во время бомбардировок разделяла судьбу Сербии как часть одной страны, уже давно является самостоятельным государством, а с 2017 года еще и членом Североатлантического альянса. При этом сербско-черногорские отношения становятся все более сложным. Корреспондент ИА REGNUM Татьяна Стоянович побеседовала с сербским историком литературы, профессором филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпаром о последствиях агрессии НАТО против Югославии, о перспективах и подводных камнях косовского урегулирования, об эксперименте «национального инжиниринга», проводимом в Черногории. Публикуем первую часть интервью.

Adam Jones Здание после бомбардировки НАТО. Белград.1999

Сербия 24 марта отметила двадцать первую годовщину агрессии НАТО. Правда, эта годовщина на этот раз осталась в тени эпидемии коронавируса, с которой борется страна. Как Вы сегодня, 21 год спустя, оцениваете последствия бомбардировок НАТО для Сербии?

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что речь шла об абсолютно незаконном акте, который за это время так и не получил какого-либо международного оправдания. Это был акт голого насилия. С другой стороны, сегодня также понятно, что повод для начала бомбардировок был сфабрикован — это был погром албанского населения в Косово. План «Подкова», о котором заявлял министр обороны Германии Рудольф Шарпинг, призывая к военной интервенции, был обычным фальсификатом, а американские разведслужбы действовали по договоренности с западными СМИ. Целью всей этой операции было продемонстрировать абсолютную мощь Запада в год празднования 50-летия Североатлантического альянса. Это был момент, когда православным балканским народам, прежде всего сербам, было наглядно показано, как это выглядит, когда на геополитической карте мира с Россией никто не считается. В 1999 году Россия на Балканах не играла сколько-нибудь существенной роли. И еще хуже того, агрессия против Сербии дополнительно унизила Россию, оголив ее бессилие перед нападением на дружественную ей страну.

Какие перемены последовали на внутриполитической арене Сербии из-за агрессии НАТО?

В результате агрессии Североатлантического альянса против Сербии режим Слободана Милошевича навсегда потерял доверие сербских граждан. Не потому, что он был лучше или хуже какого-то другого режима, который мог оказаться на его месте. Это произошло потому, что стало очевидно — Запад готов решиться на прямую физическую оккупацию страны, лишь бы устранить неудобный для себя режим, как это произошло позднее в Ираке, Ливии и Сирии.

Режиму Милошевича пришел конец из-за того, что он начал опираться на свободолюбивые традиции сербского народа, с одной стороны, и на его государствообразующий потенциал, с другой, и решился на сопротивление. Не надо забывать, что сербский народ — единственный в рамках бывшей Югославии, который имел аж два международно признанных государства — Сербию и Черногорию. Эти факты сохранились в коллективном сознании, и поэтому такая небольшая и несильная страна сопротивлялась такому сильному нападению.

U.S. Air Force Слободан Милошевич

Значит ли это, что сербы из-за страха перед возможным повторением агрессии были готовы к свержению Милошевича?

Что-то от этого сопротивления сохранилось и на выборах 2000 года, потому что те, кто призывал к бомбардировкам Югославии, как это делал демократ Зоран Джинджич, или те, кого народ воспринимал как проводников западной политики (например, Вук Драшкович), не смогли возглавить список оппозиционной коалиции. Этот список возглавил Воислав Коштуница, которого народ по праву воспринимал как национально ориентированного политика. С другой стороны, русские в основном считали его прозападным кандидатом, и мне кажется, что они так до конца и не поменяли свою точку зрения. Но в решающих моментах, например, в том, что касается признания независимости Косово и Метохии, он все-таки был сербским политиком.

Как вы все-таки оцениваете значение бомбардировок СР Югославии для того, что сегодня происходит на Балканах?

Бомбардировки Югославии — это переломный момент в сербской истории. Это было начало физического отторжения Косово и Метохии от Сербии, это было начало отделения Черногории от Сербии. Кроме того, это событие выявило четкое намерение Запада вытеснить Россию из региона, которое реализуется до сих пор. Россия на Балканах присутствует еще с начала XVIII столетия, еще с времен Грамоты Петра Великого, направленной балканским христианам.

Когда в России говорят о агрессии НАТО против СР Югославии 1999 года, то обычно подчеркивают, что это событие изменило мир. Вы согласны с этой оценкой?

На мой взгляд, мироустройство, устоявшееся после Второй мировой войны, рухнуло после падения Берлинской стены и объединения Германии. Россия дала на это свое согласие, более того, кое в чем даже сыграла передовую роль. После восстановления Германии послевоенная концепция мира сразу же начала давать трещину. С одной стороны, был разрушен коммунистический мир, и страны Варшавского договора стали частью западных структур, сначала политических, а потом и военных. Второе измерение — геополитическое. После объединения Германии начали распадаться государства, которые были созданы еще на основании Версальского договора. Германия решилась на разрушение не только Югославии, в ходе которого она внесла очень весомый вклад в сецессию Словении и Хорватии, но и на разрушение Чехословакии, в которой обстановка была намного спокойней, чем в Югославии. Все это также повлияло на развал СССР.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бывшее здание министерства обороны Югославии. Белград. Сербия.

Геополитическая картина в момент бомбардировок Югославии уже сильно изменилась. Я считаю, что падение Берлинской стены, т. е. объединение Германии, спровоцировало распад Югославии. 1999 год — это только один из этапов на этом пути. Возможно, для русских это событие было более значимым, чем для сербов. Российское общественное мнение впервые столкнулось с крахом иллюзий насчёт Запада, оно осознало преступный импульс западной политики, поняло тот факт, что для Запада договоры и гарантии ничего не стоят. Может быть, российское общество проснулось от летаргии, поняв, что эти гарантии не будут действовать и для России. В XXI столетии это подтвердилось в Осетии и на Украине. Запад просто не соблюдает никаких договоренностей, если их можно стереть силой. Бомбардировки Югославии показали, что основной язык Запада — это сила, а главное его лицемерие в том, что он эту силу прикрывает своей идеологической и культурной пропагандой.

Продолжение следует