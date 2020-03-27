Сегодня в связи с COVID-2019 накладывают карантин. Он дает возможность снизить число инфицированных и уменьшить наплыв на единицу времени тяжелых больных, что позволяет принимать решения не в условиях нехватки времени, а планово (ну, насколько это можно применить к карантину).

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина в маске на улице Санкт-Петербурга

Для человека, который попал в карантинную зону, нужно понимать, что его ограничивают от посещения к другим людям и перемещениям в пространстве. Это сделано с целью снизить вероятность заражения или передачи инфекционного агента другим людям. Дело в том, что мы можем переносить источник инфекции и при этом сами не заболеть.

Наступает неделя карантина. Что важно: нужно находиться в рабочем настрое. Стараться провести карантин так, как будто вы и не на карантине. Подъем по времени, в которое обычно поднимаетесь. Можно даже одеться как на работу и перейти в другую комнату и начинать работать. Само это действо заряжает организм на позитив. Вы идете на работу! Выполнение физической активности, нагрузки дома при открытых окнах позволят провести проветривание и насытить воздух кислородом. Это повысит работоспособность мозга. Если солнечная сторона, то можно и позагорать. Открыть окна и постоять под лучами солнца. Так еще и витамин Д можно получить, эндорфины начнут повышаться. Питание должно быть сбалансированное, поменьше коротких углеводов. Хотя отмечено, что быстрые углеводы при стрессе успокаивают мозг, так как он быстро получает энергию. Но если увлечься этим, то после карантина можно насчитать лишних пару кг. Если не получается уйти в другую комнату поработать, можно постараться оградить уголок для себя и полностью погрузится в рабочее настроение.

Обязательно созванивайтесь с пожилыми родственниками. Не оставляйте их одних. У них очень повышен уровень тревожности. Достаточно несколько минут поговорить с пожилым человеком и рассказать позитивные новости, чтобы его успокоить. Это также важно делать, потому что, несмотря на происходящие события, остались и другие заболевания, которые имеются у пожилого человека. Во всех случаях вы будете контролировать любую возникшую ситуацию. Лучше постараться даже договориться, на какое время назначить звонки и стараться придерживаться расписания.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

Нужен режим, он упорядочит мысли и тело. Режим дня и ночи, питания, физической активности. И главное, постараться не нагнетать обстановку. Карантины были и будут. Но поведение должно быть всегда отработанно. В целом эта неделя пройдет быстро, если вы распланируйте каждый день.

Если есть необходимость покинуть помещение, то возьмите запас масок и резиновые перчатки. После того как вернетесь с улицы, снимите маску за резинки и положите в пакет, снимите перчатки поддев их и вывернув наружу (то есть грязной стороной внутрь), и обработайте руки дезинфицирующим средством или спиртом 70 градусов. Пакет лучше уничтожить. Желательно залить его средством с хлором на 2−3 часа. После выкинуть содержимое в пакете (руки защитить перчатками).

Если у вас домашнее животное, то скооперируйтесь и выводите по несколько собак своих друзей. Можно даже дежурство организовать, кто пойдет гулять. Идите гулять туда, где меньше вероятность скопления людей.

Обязательно узнайте телефоны спецслужб и напишите их большими цифрами. Так вам будет проще найти нужную службу и не искать её в случаях необходимости. И если вы чувствуете себя нехорошо, наденьте маску, перчатки, самоизолируйтесь в квартире и вызовите врача.