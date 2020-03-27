



Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Государства Закавказья — Азербайджан, Армения и Грузия — как и другие страны, ведут интенсивную борьбу с пандемией коронавируса. Набор обозначенных ими и реализуемых на практике жестких ограничений в целом носит стандартный характер, с учетом, конечно, местной специфики. Но количество заболевших постепенно растет. Власти не скрывают, что ситуация может ухудшиться и впереди «пиковый период». При этом никто не знает, каким «инновационным» потенциалом обладает вирус, хотя все понимают, что он пересекает национальные границы «без паспорта». Очевидно и то, что на ход событий серьезно влияют природные и географические факторы, определяющие ареал распространения и даже локальный эпидемический очаг.

Речь идет, конечно, о приграничном Иране, который, по данным ВОЗ, обозначен чуть ли не эпицентром пандемии на Ближнем Востоке. Тем более что первые случаи заражения вирусом попали в регион из Ирана. Почему именно эта страна оказалась в таком сложном положении, разговор особый, тут предстоит специальный анализ со стороны инфекционистов, вирусологов, бактериологов и, конечно, политических экспертов. Пока же поступающие из этой страны сведения имеют противоречивый характер. Так, азербайджанские эксперты утверждают, что один из сильных очаговых центров эпидемии в Иране находится на севере страны, непосредственно в пограничной зоне со странами Закавказья. В свою очередь, западные наблюдатели предупреждают, что, несмотря на заявления президента Ирана Хасана Рухани о прохождении пика эпидемии, в стране сохраняется критическая ситуация и следует ожидать «вторую волну» распространения коронавируса.

Азербайджан и Армения, а также Нагорный Карабах закрыли сухопутную границу с Ираном, другие с ним виды сообщений. На азербайджано-иранской границе ведутся работы по вентиляции и дезинфекции. Но достаточно ли будет этих мер для предотвращения дальнейшего проникновения вируса в регион? Всё будет зависеть от дальнейшего развития событий. О том, что будет, если вступит в действие негативный сценарий, предупреждает ливанское издание Al Mayadeen со ссылкой на исследования из Технологического университета Шарифа в Тегеране: если до конца мая в Иране не удастся остановить эпидемию, то в этой стране погибнет 3,5 миллиона человек. Удастся ли остановить тогда поток беженцев из Ирана в Закавказье и можно ли рассчитывать на то, что решить проблему возможно одними только санитарными профилактическими или медицинскими средствами? Обозначим настораживающие факторы.

Amir Hesaminejad Эпидемия коронавируса в Иране

Первый: распространение коронавируса в Иране совпадало с кульминацией американских санкций против этой страны. Как заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, его государство стало «одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран, так как санкции в отношении легальных коммерческих операций не позволяют использовать в интересах страны ее богатство и ресурсы и тем самым удовлетворить потребности иранцев, касающиеся здоровья и других базовых аспектов». Второй: США, похоже, пытаются позиционировать Иран как «центр пандемии» на Большом Ближнем Востоке», обвиняя его в «импорте вируса как минимум в пять стран». При этом предлагаемая Вашингтоном помощь Тегерану обуславливается такими политическими условиями, которые иранцев не устраивают. Третье: ставится задача по дестабилизации обстановки в стране и потенциальной против нее «гуманитарной интервенции по спасению человечества» по формальной причине «борьбы с пандемией», что обязательно затронет и страны Закавказья. Кстати, неслучайно в западных СМИ появились уже сообщения о том, что «многие провинции Ирана охватывает эпидемия коронавируса нового типа».

Так создается «комбинированный эффект» по изоляции Ирана. В дальнейшем многое будет зависеть не только от того, сумеет ли Тегеран действовать нестандартно, но и от действий, прежде всего, Баку и Еревана. Они могли бы снять с региона часть политической нагрузки, договорившись о заключении хотя бы временного перемирия на линии противостояния в нагорно-карабахском конфликте, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с общей угрозой — пандемией. Генсек ООН Антониу Гутерреш уже призвал к глобальному прекращению огня во всех уголках мира в то время, когда человечество столкнулось с общим врагом. Как говорится в его заявлении, «настало время положить конец вооруженному конфликту и вместе сосредоточиться на настоящей борьбе за нашу жизнь». Подобная политическая логика получила бы поддержку в мировом сообществе, создала бы в будущем благоприятные условия для плодотворного диалога по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, нежели отдельные заявления национальных политических деятелей и чиновников от здравоохранения, которые пытаются влиять на общественное мнение.

Позиции Армии обороны Нагорного Карабаха

Более того, Баку и Ереван не только как остро заинтересованные стороны, но и наиболее геополитически уязвимые в общем тренде, вместе с другими странами, в том числе с Россией, могли бы проявить солидарность, выступить в роли одних из инициаторов сглаживания американо-иранских противоречий хотя бы по части отмены санкций против Тегерана. Тем более что сотрудничество Азербайджана и Армении с Ираном считается для двух стран перспективным направлением, не говоря уже о миллионах проживающих в Иране азербайджанцев и серьезной армянской диаспоре. Как пишет западное издание Eurasianet, страны Закавказья «могут оказаться втянутыми в конфликт между Ираном и США, несмотря на то, что у них разные отношения с враждующими сторонами и все они одинаково пострадают, если конфликт перейдет в острую фазу, как бы его ни интерпретировали».

На этом фоне готовность помочь Ирану выразили власти целого ряда стран. Великобритания, Германия и Франция объявили о выделении Тегерану финансовой помощи, они отправят в Иран оборудование для лабораторных тестов, а также защитные костюмы и перчатки и еще многое другое. Ранее Азербайджан принял решение об оказании Тегерану финансовой помощи в размере пяти миллионов долларов США. Наступил момент думать и действовать по-другому.