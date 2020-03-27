Оборудование для борьбы с коронавирусом прибывает в Польшу из Китая. Об этом под конец четверга, 26 марта, сообщил в своем блоге председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий. «Первые два самолета с медицинским оборудованием из Китая уже находятся в Польше, — написал премьер. — Это более 300 м3 самого необходимого оборудования, которое будет передано в Агентство материальных резервов, а затем в больницы и другие учреждения. И это, конечно, не конец, в ближайшие дни в польских городах приземлятся следующие грузовые самолеты с оборудованием, необходимым в час эпидемии. Спасибо Агентству по развитию промышленности и корпорации KGHM за столь эффективно проведенную акцию, которая стала возможной благодаря хорошим отношениям между президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Си Цзиньпином».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Анджей Дуда

Поляк и китаец — отныне братья навек. Но понравится ли это американцам? В понедельник, 23 марта, польский портал Onet опубликовал статью посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, которая обрушилась с резкой критикой на Пекин. «Китайские власти сделали всё возможное, чтобы скрыть всяческую информацию о распространении COVID-19, даже когда китайские врачи героически пытались спасти жизни десятков, сотен, а затем и тысяч пациентов, — заявила американка. — Если те же власти поступили бы правильно и вовремя предупредили бы о болезни, Китай — как и весь остальной мир, включая Польшу — мог бы избежать ее негативного воздействия на население». Заодно она похвалила собственную страну. По словам Мосбахер, американское правительство в Польше «делает свое дело». Помимо оказания помощи американским гражданам в возвращении домой, посольство США в Варшаве и генеральное консульство США в Кракове «постоянно работают над улучшением срочных поездок для детей, которым требуется спасительная медицинская помощь в Соединенных Штатах».

Алексей Попов ИА Красная Весна Люди в масках в общественном транспорте Китая

На следующий день Onet опубликовал ответ посла Китая в Польше Лю Гуанъюаня. «Эпидемия — это проблема, с которой сталкивается всё человечество, — отметил китайский дипломат. — Американские власти настойчиво проводят идею односторонности и протекционизма через понятие «примат Соединенных Штатов». Это не поможет глобальному сотрудничеству в борьбе с эпидемией». Он напомнил, что когда Китай «инициировал международное сотрудничество, американские власти не проявляли ни малейшего интереса к эпидемиологической ситуации в других частях мира. На пресс-конференциях в связи с коронавирусом правительство США «не особо упоминало о сотрудничестве с другими странами или международными организациями». Помимо того, пока Пекин «пытается помочь Европе и другим регионам бороться с распространяющейся болезнью, американские политики обвиняют Китай, ставят под сомнение наши намерения и заявляют, что помощь со стороны Срединного царства «политически мотивирована».

На фоне этой публичной полемики Варшава, как теперь становится ясно, принимала непростое для себя решение — вступать в контакт с КНР или нет. Выбор был сделан. Во вторник, 24 марта, Дуда побеседовал по телефону с Цзиньпином. Как сообщала канцелярия президента Польши, главы двух стран «в основном обсуждали ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и возможности сотрудничества в борьбе с ним. Разговор длился 45 минут». Китай пришел на помощь Польше. И вот какие выводы можно сделать из этого. Правящую польскую партию «Право и Справедливость» (PiS) часто представляют как «американскую марионетку», которой дистанционно управляют из Вашингтона. На первый взгляд, основания так считать есть, слишком часто PiS берет под козырек перед американцами. Но не сейчас. Варшава проигнорировала намеки государственного секретаря США Майка Помпео, который во время виртуального совещания G7 заявил: «Коммунистическая партия Китая представляет существенную угрозу нашему здоровью и образу жизни, что ясно продемонстрировала вспышка уханьского вируса». Получается, что «Право и Справедливость» готова подчиняться Вашингтону лишь только тогда, когда сама считает это нужным. А когда нет, то и Белый дом — не указ PiS, что также заставляет задуматься, где пределы самостоятельности Варшавы. Это первое.

Второе. Если судить по заявлениям Вашингтона, то главную угрозу западному миру сейчас представляет Китай, а не Россия. Однако взрыв возмущения в Польше вызвала именно российская помощь, оказанная Италии, союзнику поляков по НАТО. Gazeta Wyborcza назвала ее «подозрительной». Rzeczpospolita выразилась осторожней: «Еще несколько недель назад невозможно было себе представить, что Китай и Россия смогут настолько эффективно использовать вирус для продвижения своих интересов, а также предположить, насколько слабым окажется Запад. Если кто-то хотел увидеть, как выглядит настоящий поворот истории, то сейчас он может это сделать». Зато эксперты Центра восточных исследований (OSW) рубанули напрямую, утверждая, что действия России «позволяют рассматривать их как еще один элемент усилий Москвы по разрушению сплоченности партнеров по НАТО, аналогично тем, которые наблюдались в отношении Турции год назад (поставки современных систем противоракетной обороны на благоприятных для Анкары условиях, с чем союзники США не согласились)».

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

При этом Варшава решилась сама принять помощь от Китая, фактически отмахнувшись от позиции США и опасений, что гуманитарную деятельность Пекина тоже ведь можно квалифицировать как «элемент усилий по разрушению сплоченности НАТО». Иначе говоря, когда Польше стало трудно, то единство альянса и «великий американский союзник» отошли на задний план. Что ставит вопрос о том, как после окончания пандемии коронавируса и подведения итогов в штаб-квартире НАТО и Вашингтоне будут воспринимать польские жалобы на «русскую угрозу».