В Италии пытаются разобраться в причинах высокой смертности. Напомним, при почти 75 тыс. заболевших здесь умерло 7,5 тыс. человек. Выздоровело 9,4 тыс. пациентов, что на фоне Китая, который фактически уже пережил эпидемию, также не выглядит обнадёживающе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В реальности методика подсчёта смертности пока остаётся расплывчатой. Как сообщает Il Fatto Quotidiano, если в Италии всех умерших пациентов с COVID-19 причисляли к жертвам вируса, то в большинстве других стран они в статистику не включаются. Это накладывается на высокий процент пожилых и совсем старых итальянцев, накопивших за долгую жизнь букет хронических заболеваний. ВОЗ пока ясности в вопрос методики так и не внёс.

Впрочем, у зашкаливающей смертности может быть и другое простое объяснение — выявлены далеко не все заражённые. По мнению экспертов, реальное количество носителей коронавируса может быть в 5−10 раз больше. То есть может оказаться так, что заболел каждый сотый итальянец.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

Хотя в этом случае процент смертности не выглядит столь устрашающе, однако большое число не выявленных случаев может объяснять высокую смертность в абсолютных цифрах. Дело в том, что после начала эпидемии, в стране резко стало не хватать врачей и мест в больницах.

В связи с чем власти и медики заговорили о необходимости спасать прежде всего молодых пациентов, оставив пожилых наедине с вирусом. В результате многие закашлявшие старики, позвонив в скорую помощь, слышали в ответ, «сидеть дома».

Но итальянские старики часто живут не одни, а вместе с кем-то — женой, детьми. Соответственно, отказ не только в госпитализации, но и в проведении тестов 80-летнего мужчины ставит под удар всех его родственников.

Задача властей в этом случае сводится к тому, чтобы исключить контакты жителей одной квартиры или дома с другими людьми. По данным RAI, в регионе Фриули — Венеция-Джулия, к примеру, штраф за прогулки по улицам без необходимости планируют увеличить уже до 3 тыс. евро. Однако полная изоляция в любом случае оказывается затруднительной, учитывая, что гражданам нужно ходить за продуктами в магазин.

Эпидемия

Соответственно, число заболевших растёт, а вместе с ним — и смертность. И этот, казалось бы, чисто организационный кризис вскрывает проблемы в медицине в целом, которая переживает в последние годы оптимизацию расходов и последовательное сокращение кадров. Эти проблемы, в свою очередь, сводятся к экономике и политике — рядовые итальянцы сегодня критикуют Брюссель, который продавливал меры жёсткой экономии, другие обвиняют правительство Италии за то, что поддавались давлению еврочиновников.

Однако это уже совсем другая история. Нам же остаётся вспомнить, что те же тенденции сокращения больничных коек, медицинских кадров все последние годы и десятилетия были и в России. И надеяться, что российские власти в данный конкретный момент изучают опыт Китая, Италии, Испании, США, и будут готовы не допустить резкого всплеска заболеваемости.