В ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 5 марта 2020 года были достигнуты серьёзные договорённости по сирийскому Идлибу. Они были оформлены Дополнительным протоколом к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Разберём по пунктам, как выполняется этот документ. Пункт первый Дополнительного протокола устанавливает прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 года. Прекращение огня со стороны протурецких группировок в основном соблюдается.

Однако террористические группировки, такие как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также протурецкая радикальная группировка «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступили против Московского соглашения.

Исламисты время от времени ведут обстрелы позиции сирийских правительственных сил. Сирийская арабская армия с начала режима прекращения огня вела только ответный огонь. 19 марта боевики даже предприняли атаку наземными силами в районе города Хазарин в провинции Идлиб. Однако подготовка к атаке была обнаружена сирийскими военными, и все участвующие в вылазке исламисты были уничтожены.

Армия Сирии

Второй пункт Дополнительного протокола предполагает создание коридора безопасности шириной 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М4 (Алеппо-Латакия). Согласно третьему пункту протокола, с 15 марта 2020 года по трассе М4 от населённого пункта Трумба, находящегося два километра западнее Серакиб, до населённого пункта Айн-эль-Хавр должно быть начато совместное российско-турецкое патрулирование.

Следует заметить, что второй и третий пункт Дополнительного протокола не выполнены. Обязанность по созданию зоны безопасности у шоссе М4 возложена на Турцию. Именно Анкара должна вытеснить с этой территории группировки боевиков. Всего в зоне контроля исламистов около 70 километров автомагистрали М4. В зону безопасности у автомагистрали попадает и город Джиср-эш-Шугур, стратегический опорный пункт джихадистов в этом районе.

Российские и турецкие военные провели два формальных совместных патрулирования по трассе М4 в так называемом сокращённом варианте. Протяжённость маршрута составила всего несколько километров, т.к. только на этом участке М4 территорию контролируют протурецкие группировки. А остальная часть маршрута проходит по территории, находящейся под контролем террористических организаций, которые готовы применить оружие против российских военных.

По информации военного журналиста Евгения Поддубного, российская сторона согласилась на патрулирование М4 по сокращённой схеме при условии, что Турция в ближайшее время проведёт контртеррористическую операцию с целью обеспечить безопасность на автомагистрали М4.

Mil.ru Патруль в Сирии

Таким образом, Анкара оказалась перед сложным выбором. Либо проводить операцию в этом районе, чтобы вытеснить террористические группировки, либо ждать, пока Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ начнёт новый этап наступательной операции в связи с невыполнением условий Дополнительного протокола от 5 марта 2020 года.

Однако военная операция может оказаться весьма опасной для Турции. Только «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент насчитывает около 15 тысяч боевиков. «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти полностью состоит из иностранных боевиков и вряд ли без боя покинет контролируемую территорию.

Боевики уже сейчас начали оказывать на Анкару давление: на пути турецких военных колонн дважды срабатывали самодельные взрывные устройства — 19 и 24 марта. И если 24 марта двое турецких военнослужащих были только ранены, то 19 марта — двое были убиты. Есть мнение, что 19 марта акцию провели боевики «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Таким образом, террористы демонстрируют, что в случае военной операции, направленной на выполнение условий Дополнительного протокола от 5 марта 2020 года, Турция столкнётся с большими потерями в живой силе и технике. И если с «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у турецких военных и спецслужб есть рабочие контакты, которые можно использовать для убеждения, подкупа и угроз, то «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью недоговороспособна.

Liveinternet.ru Террористы

С другой стороны, отдать вопрос по вытеснению террористических группировок с трассы М4 и её окрестностей официальному Дамаску Анкаре не хотелось бы. При данном сценарии Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ очистит шоссе М4, а потом возьмётся и за город Идлиб, который уже длительное время является столицей группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее носившей название «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и являющейся сирийским филиалом Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В контексте сложившейся ситуации интерес представляет рабочая поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Сирию 23 марта. Она была проведена по поручению президента России Владимира Путина. В Дамаске Сергей Шойгу был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Что интересно, как сообщает журналист Евгений Поддубный, звук был удалён даже на кадрах протокольной съёмки данной встречи.

В составе делегации Сергея Шойгу были начальник главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (начальник ГРУ ГШ), командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, руководитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков и другие генералы и офицеры.

Необходимо учитывать и тот факт, что проводившаяся в феврале-марте 2020 года Турцией в сирийском Идлибе военная операция «Весенний щит» показала, что у турецкой армии весьма низкий порог допустимых потерь. Он гораздо ниже, чем у Сирийской арабской армии, готовой воевать и вести справедливую войну за освобождение своей земли от террористов и иностранных оккупантов.

Есть основания полагать, что вероятность проведения Анкарой военной операции в Идлибе против террористических группировок весьма мала. Даже если эта операция и начнётся, то она быстро захлебнётся при первых серьёзных потерях в живой силе и боевой технике. Особую уязвимость будут представлять турецкие конвои снабжения, перемещающиеся между разбросанными по Идлибу гарнизонами, которые, кстати, тоже необходимо защищать.

Да и в самой Турции данная операция будет встречена без особого энтузиазма на фоне разворачивающегося экономического кризиса из-за распространения коронавируса COVID-19. Уже очевидно, что туристический сезон 2020 года в Турции будет полностью сорван. Также надо учитывать, что не только Турция, но и весь мир скован проблемой пандемии COVID-19 — наступил идеальный момент для разрешения старых проблем.

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Наиболее вероятный вариант развития событий — это новый этап наступления Сирийской арабской армии в сирийском Идлибе при поддержке ВКС РФ в связи с отказом боевиков очистить трассу М4 (Алеппо-Латакия) и прилегающую к ней территорию. В данном случае не исключено, что операция примет более широкий масштаб и перейдёт в операцию по освобождению всего Идлиба.

При этом в Идлибе Турции максимум останется полоса сирийской территории вдоль турецкой границы шириной до 15 километров. Таким образом, утрата Анкарой контроля над сирийским Идлибом — это вопрос ближайшего времени.