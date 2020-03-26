Карантин карантином, но на Украину пришла весна, людям нужно сажать и сеять овощи, сообщает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Именно поэтому смогут работать семенные магазины. Такое решение принял 25 марта кабинет министров. С 26 марта позволено возобновить деятельность магазинов и пунктов продажи семян, агрохимикатов и товаров для аграрного сектора. Кроме того, могут работать ветеринарные клиники и зоомагазины. Напомним, на Украине ввели чрезвычайную ситуацию и продлили карантин до 24 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Mukachevo.net (Мукачево) рассказывает, как живет регион в условиях карантина. «Я живу в деревне, — пишет автор портала. — Эта неделя в Закарпатье была теплой, соседи массово вышли на огороды. Переговариваются через забор, каждый ковыряется в своих грядках. Хранят люди дистанцию. Сажают картошку. Под пленку. Вирус — вирусом, а картошку надо посадить, как говорится. Живое общение у меня сведено к минимуму. С большинством родственников, друзей и знакомых — телефон. Детей и соседей на улице, отмечаю, тоже нет. Сознательные люди! Многие на прошлой неделе вернулся в сёла и города. Кто-то с перепуга, у кого пропала работа (говорят, что на производствах в Чехии, которые работали с китайским сырьем, простой, нет работы и поувольняли работников). У других нет документов, работали полулегально и без медицинской страховки. Дома в случае чего есть шанс хоть какую-то медицинскую помощь получить, а там без страховки перспективы очень туманные и неоправданно дорогие».

«Украина может пережить кризис лучше соседей», — заявил в интервью Zaxid.net (Львов) профессор Львовской бизнес-школы Украинского католического университета Михаил Винницкий. Экономика фактически остановилась до конца лета, отметил эксперт. На туристической отрасли, которая является важной для Западной Украины, можно практически поставить крест, поскольку рестораны и отели не будут работать как до кризиса, даже если снимут формальные ограничения на их работу. В течение следующих месяцев есть высокая вероятность того, что многие проекты западных IT-компаний начнут сворачиваться, украинским айтишникам тоже будет несладко. Очевидно, что часть работников, которые уже вернулись или приедут к Пасхе, вряд ли будут приглашены обратно за границу на сезонные работы. Это будет трудный период, прежде всего, для Западной Украины. Тем не менее экспортеры Львовской области в ЕС — это в основном представители пищевой продукции. Данное направление не должно пострадать. Вероятно, это та отрасль, которая частично спасет украинцев, замечает профессор. Но следует понимать, что это не тот двигатель экономики, который даст стране рост или позволит остаться на нуле. Если говорить о задолженности украинской экономики, то она находится в достаточно хорошем состоянии. Это дает основания говорить о том, что Украина может пережить кризис лучше своих европейских соседей и, возможно, США, но есть субъективный фактор: украинское население считает, что на Украине всегда всё плохо. Хотя объективно, если смотреть на экономические показатели, украинская экономика сейчас в лучшей ситуации, чем у большинства стран Западной Европы, заключил Винницкий.

Тянем- потянем. Украина

Крестьяне на Херсонщине в отчаянии: начался сезон ранних овощей, а сбывать урожай некуда, передает «Новий день» (Херсон). Ведь рынки в городах из-за карантина закрыты, а в супермаркет с несколькими мешками или коробками не сунешься. Вот 40-летний житель села Музыковка Белозерского района и придумал, как быть. Нагрузил свой «бусик» луком, прошлогодними яблоками, яйцами и поехал в «базарный день» в село Дарьевка. И тут случился участковый инспектор полиции. «Знаешь, что в карантин рынки закрыты и торговать на них нельзя», — спрашивает коммерсанта. Тот отвечает, что всё ему известно, но семью-то кормить надо. Поэтому запрет нарушил от безысходности. Инспектор в свою очередь посочувствовал бедняге в его беде и составил на него административный протокол. Большой штраф ожидает и частных перевозчиков, которые подзарабатывали на своих «пазиках».

На Черниговщине все рынки закрыты на карантин с 24 марта, информирует «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). В том числе не работают и продовольственные рынки. Об этом на брифинге сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко. Ограничение движения общественного транспорта отложили до пятницы, 27 марта. По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, «тогда же начнем обеспечивать подвоз к местам работы сотрудников критически важных структур, отвечающих за жизнеобеспечение города». Он отметил, что троллейбусы будут ходить с 6 до 9 утра и с 16 до 20 вечера. Впускать в них будут по специальным удостоверениям, которые сейчас изготавливаются.

«Провінція» (Черкассы) задается вопросом: «космонавты» из Черкасской областной государственной администрации зачищают область от пенсионеров? Возмущение издания вызвало решение властей ввести для пенсионеров систему продажи продуктов в магазинах в определенное время. С 25 марта лица старшего возраста смогут покупать еду с 8 до 9 утра. Между тем именно пожилые люди находятся в группе риска и наиболее уязвимы к заражению коронавирусом. «Провинция» понимает так: ежедневно с 8 до 9 часов каждого третьего жителя Черкасской области побуждают к походу в продуктовые магазины, — подчеркивает портал. — Эти люди по объективным причинам находятся не в лучшей физической форме, подавлены нагнетанием негатива в информационном пространстве Украины, разъяренные на всё и всех. Придя в магазин в 8 утра, они сталкиваются с толпой таких же разъяренных и психологически неуравновешенных людей. Давка, крики, ссоры, очереди… Зато смерть наступит не от COVID-19».

George Chernilevsky Скорая помощь. Украина

«Редпост» (Харьков) приводит советы психологов Наталии Ломоносовой и Веры Романовой на тему того, как удержать на карантине пожилых людей. 1. Перестаньте давать советы и комментировать их действия, начните говорить с ними исключительно на языке цифр и аналитики. 2. Не оставляйте наедине с эмоциями, звоните им несколько раз в день на стационарный телефон — так они будут ждать ваших звонков, не выходя из дома. 3. Окружите заботой, нужно подумать о том, чтобы у них было что смотреть и чем заниматься, чтобы они не мониторили самостоятельно прессу. 4. Подумайте об их одиноких друзьях. 5. Подключите окружающих, видите на улице пожилого человека — остановите, поговорите, отправьте домой, дайте ему понять, что это не только его сын кричит на него, хочет, чтобы он закрылся дома, что это важно для всех.

Отгораживаемся от Буковины, пишет «Подолянин» (Каменец-Подольский). В селе Жванец на границе Черновицкой и Хмельницкой областей 20 марта установлен блокпост. Здесь дежурят представители нескольких служб. Главная задача — предотвратить распространение коронавируса, который разгулялся на Буковине. Представители соответствующих служб останавливают автомобили и дистанционным термометром проводят температурное обследование. А также информируют путешественников об опасности. Власти города и района обеспечили пост всем необходимым, передали пять защитных костюмов, бесконтактный термометр, респираторы, опрыскиватели и 400 литров дезинфекционного средства.

На Тернопольщине требуют изолировать сёла, где обнаружили больных коронавирусом, сообщает «За Збручем» (Тернополь). Подтвердили болезнь у жителей Монастырского и Залещицкого районов. Тернопольчане требуют изолировать отдельные населенные пункты, где есть больные, чтобы не допустить распространения вируса. «Всё началось после тех похорон. На них съехалось пятнадцать священников, сотни людей приехали из разных сёл. Мы переживаем за свое здоровье и здоровье своих родных. Но видим, что частные машины из Швейка и Коваливки курсируют. Хочется, чтобы власть обратила внимание на это и заставила людей изолироваться», — говорит жительница Монастырского района Ульяна Муравьева. Вероятно, правила карантина на Тернопольщине станут строже.

Тест на коронавирус

На Волыни установят блокпосты, передают «Волинські Новини» (Луцк). На блокпостах не будут проверять документы, будут проверять температуру, а также проверять частный транспорт, чтобы он не выполнял групповых перевозок и не делал на этом бизнес. Уже вскоре опубликуют информацию о том, где будут стоять блокпосты.

В Ровенской областной государственной администрации не знают, сколько работников вернулось из-за границы и кто болен, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Домой вернулось немало работников, возможно, кто-то из них является носителем COVID-19. «Точной цифры, сколько работников вернулось в область из-за рубежа, не приведу, — заявляет Заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко. — Потому что граждане добирались всеми возможными способами: по железной дороге, автомобилями, авиацией, через пешеходные переходы. Мы отслеживаем всех прибывающих в область. Существует система в пунктах пересечения границы, где каждый гражданин подписывает обязательство соблюдать самоизоляцию. Направляем информацию об этих гражданах на места, чтобы организовали обследование, обеспечили карантин. Министерство иностранных дел запустило систему «Друг», где каждый гражданин, находящийся за границей, может зарегистрироваться и изъявить желание приехать на Украину. 23 таких жителя Ровенской области зарегистрировались в системе. Это единственная статистика на сегодня, которой мы располагаем».

Некоторые пункты пропуска в ЕС в Закарпатье опустели, в выигрыше те, кто имеет два паспорта, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). ККП «Вилок», что находится в Виноградовском районе и пропускает украинцев на венгерскую территорию, сейчас почти опустел. В выигрыше остались те, кто имеет два паспорта — на украинской стороне проходишь как украинец, на венгерской — уже венгром.

Флаг Венгрии

Одесский регион столкнулся с бюрократическими препятствиями при попытке закупить маски и защитные костюмы из ЕС и США, информирует «Думская» (Одесса) со ссылкой на волонтера Антонину Селину. По ее словам, речь идет о закупке средств защиты, в том числе и для медицинских работников. Дело в том, что власти по закону не имеют права тратить бюджетные деньги на медицинские товары, не лицензированные на Украине, даже при наличии американской и европейской лицензий. «Когда мы находим в продаже подходящие костюмы, то просто не успеваем их выкупать. Получается, продавец должен прислать сюда образец, он неделю или больше будет получать украинскую лицензию. Или мы тратим время на поиски благотворителей и переговоры. И в том, и в другом случае товар перекупают, столько ждать никто не будет. Например, из-за этого мы потеряли договор с американской компанией Honeywell на поставку 26 тысяч костюмов, — пояснила она изданию. — Еще одна проблема: монополия государства на закупку ПЦР-тестов на коронавирус, которые более точные, чем экспресс. У нас нет реактивов. Чтобы сделать этот тест, одесситу сегодня надо ехать в Киев или отправлять анализы. Так мы в борьбе с вирусом далеко не уйдем».

«Полтавщина» (Полтава): «Полтавские медики с удостоверениями и желтыми повязками на рукавах имеют право на первоочередной доступ к общественному транспорту. Однако на маршруте «Вакуленцы — Центр» (далее водитель не едет) медик с удостоверением так и не попал в автобус. Как рассказала перевозчик Оксана Андриевская, в салон зашел медик и показал удостоверение, однако водитель ответил, что в салоне уже едет 10 пассажиров, а за нарушение он не хочет платить штраф. Вместо этого он предложил пассажирам уступить медику одно место. Никто из пассажиров не согласился на это, но все претензии высказали водителю. После поездки отдельные пассажиры даже позвонили в транспортный отдел и пожаловались на «бесчувственного водителя»… Как видим, в наших реалиях медиков нужно не только пропускать, но и уступать им свое место в транспорте. С последним, наверное, в Полтаве возникнут сложности».