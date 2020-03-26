Безналичная оплата сейчас крайне важна вовсе не потому, что государство или Центробанк хотят усилить контроль над доходами и расходами граждан. Во-первых, известный факт — деньги являются источником заразы. Кто только ни держал в руках купюры и монеты. Во-вторых, во время кризиса не исключены спекулятивные махинации с деньгами. Кризис как раз самое подходящее время для разного рода спекулянтов и мошенников. В-третьих, государство приступает к антикризисным мерам, оказанию помощи бизнесу и населению. Помощь будет оказываться в ущерб бюджету. Это незапланированные расходы. Если компании, реализующие товары и предоставляющие услуги, будут проводить деньги мимо кассы, то эти деньги могут не вернуться в оборот, а значит, не будут участвовать в и без того в сжимающемся ВВП страны, сводя на нет все меры поддержки. То есть эти реальные обеспеченные деньги будут выводиться из оборота экономики, не работать на экономику, что грозит усугублением кризиса.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень» реж Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Хранилище

Кроме того, государство так и не успело провести маркировку товаров, откуда сейчас будет прибывать товар в Россию, что это за товар, какого качества, или кто его будет производить внутри страны, опять же — в каком количестве, а главное, какого качества (что крайне важно знать, когда мир вступает на путь биологических войн), будет являться неизвестной составляющей. Когда возникает слишком много неизвестных, управлять экономикой сложно. В кризисное время особенно. Бюджет не резиновый, запасы ФНБ — не вечные, копились долго, а проесть их можно быстро, и ладно бы с пользой, а то ведь может выйти наоборот!

Грузовой корабль в морском порту Новороссийска

При неизвестных составляющих сложно будет понять и то, какой именно бизнес острее всего нуждается в помощи. Где возникают провалы, а где избыток средств. Согласитесь, когда компания проводит полученные доходы мимо кассы, несмотря на прибыль и процветание, она по-прежнему сможет продолжать утверждать, что ей и только ей и нужна помощь в то время, когда другие компании будут банкротиться. Поэтому в этом смысле рекомендации Центробанка российским банкам при работе с клиентами «обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг соответствуют сегодняшнему положению дел.

Уже сейчас, когда паникеры кинулись скупать продукты впрок, они создали перевес доходов одних компаний и производителей товаров в ущерб другим. Более того, созданный информационный ажиотаж на медицинские маски позволил спекулянтам не только заработать, но и создать угрозу для всего общества. Как государству понять, сколько масок было куплено реально, а сколько было задержано на складах для роста цен на них? А также как определить, торговые сети специально задерживают товар на складах для создания ажиотажа и роста цен, что может повлечь инфляцию, или действительно испытывают дефицит товаров или, наоборот, спроса?

Российские ретейлеры пошли «кто в лес, кто по дрова». Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, после закрытия границы из-за ситуации с коронавирусом российские ретейлеры обратились с просьбой о поставках белорусской продукции, чтобы избежать дефицита. А был ли дефицит? Как это понять? Да и в принципе, почему российские деньги должны утекать в бюджет Белоруссии, тем более когда у нас есть свои предприниматели, ищущие рынки для сбыта своей продукции?

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Если был дефицит, значит, всё раскупили? Тогда почему ретейлеры просят правительство о помощи? Как сообщало ИА REGNUM, в письме, направленном на имя Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, говорится, что из-за распространения коронавируса и вводимых в рамках борьбы с распространением инфекции ограничительных мер отдельные сети потеряли от 20 до 90% оборота. Да, в письме указывается, что ситуация коснулась операторов розничной торговли непродовольственными товарами, кафе и ресторанов, кинотеатров, детских развлекательных центров. Что, разве никто не скупал такие непродовольственные товары, как туалетная бумага или хлорка с мылом? Разве жизнь успела настолько остановиться, что люди перестали вовсе покупать товар в привычном ежедневном режиме? Разве никто не покупал любимый кофе или булочку? В это верится с трудом. Но как оценить реальные «потери» ретейлеров? А главное, как проследить за тем, чтобы полки магазинов в критические для страны дни были не только полны, но и загружены безопасными товарами, чтобы российские ретейлеры не спекулировали на ситуации, повышая цены, тем более когда нет для этого никаких оснований.

Поэтому относиться к данной рекомендации ЦБ стоит спокойно, не ища подвоха, во всяком случае, пока. Это как со взятками — не желаете коррупции, не поощряйте её, не давайте взяток! Хотите быстрее выбраться из кризиса, не хотите, восполнять налогами из своего кармана дефицит бюджета вместо бизнеса, кующего прибыль мимо кассы, —платите в кассу! Правила «игры» предельно ясны.