Государственный секретарь США Майк Помпео совершил внезапный визит в Кабул, несмотря на пандемию коронавируса, что свидетельствовало о чрезвычайной важности его миссии. Накануне многие мировые агентства сообщали, что правительство Афганистана и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые провели переговоры об обмене военнопленными.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Напомним, что в конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулла Гани Барадар подписали договор, который квалифицировался как «исторический». Он предусматривает в течение 135 дней сокращение численности американских военных в Афганистане до 8600 человек вместо нынешних 12 тысяч и вывод войск с пяти военных баз в этой стране, а также освобождение 5000 заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В обмен на это движение предоставляет гарантии того, что будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. 18 марта Халилзад призвал власти Афганистана срочно освободить пленных сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за набирающей силы в стране эпидемии. Но уже 19 марта Кабул отдал распоряжение армии и силам безопасности возобновить боевые операции против отрядов движения.

Вот почему сообщения о состоявшихся переговорах между Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвало повышенное внимание. Однако сразу возникла интрига. ТАСС почему-то назвал эти переговоры «техническими», правда, сослался на заявление МИД Катара, указывая, что речь на них шла о «списках заключенных и способов их верификации, а также перечня мест их содержания и передачи пленных в согласованных местах». В свою очередь катарское агентство Al Jazeera приводило заявление Халилзада, да и то опубликованное им в Twitter, в котором указывалось, что «первые двухчасовые онлайн-переговоры между афганским правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об освобождении пленных должны будут иметь продолжение», что они имели «очень серьезный и обстоятельный характер, так как все четко понимают, что угроза коронавируса превратила вопрос освобождения пленных в неотложную задачу». Но сразу возникал вопрос, а с кем конкретно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели переговоры?

Ведь в Афганистане по итогам выборов образовалось двоевластие. Президентами себя объявили Ашраф Гани и его главный соперник Абдулла Абдулла, не признавший итоги выборов и сообщивший, что формирует свое «инклюзивное» правительство с включением в его состав всех оппозиционных политиков. Помимо этого, генерал Абдул-Рашид Дустум выражал готовность сформировать «параллельное» правительство. В этой связи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространили следующее заявление: «Объявление Гани президентом под ширмой фальшивых выборов является незаконным и не имеет правовой основы, оно также вступает в противоречие с содержательной частью текущего мирного процесса, если брать в учет нынешние деликатные обстоятельства афганской проблемы». Но и Абдулле они официально не выразили поддержку. Вот почему для Помпео в Кабуле первой задачей являлось примирение двух политических соперников, так как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняли США в невыполнении своих обязательств по освобождению пленных членов движения и созданию правительственного комитета для начала переговоров с афганским правительством.

Они проигнорировали и предложение министра обороны Афганистана Асадуллу Халида заключить перемирие, чтобы «посвятить себя борьбе с эпидемией коронавируса». Но после того, как по итогам переговоров с Гани и Абдуллой госсекретарь объявил о сокращении американской помощи Афганистану на миллиард долларов, стало ясно, что Помпео не удалось убедить ни президента, ни его оппонента прекратить вражду. Причем заявление появилось уже после вылета главы американской дипломатии из Кабула на военную базу США в Катаре, где он провел 75-минутные переговоры с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая их главного переговорщика муллу Барадара. Их содержание не предано гласности. Помпео отказался подробно об этом рассказывать, хотя отметил, что «вывод войск США будет осуществляться в установленные сроки». Но как?

The New York Times приводит слова командующего вооруженными силами США и НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера, который заявил, что распространение коронавируса в этой стране «уже повлияло на вывод иностранного контингента из Афганистана в рамках заключенной между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за необходимых карантинных мер», и что «вооруженные силы Афганистана окажутся неспособны выполнять свою миссию в условиях пандемии». Существует также опасность, что эпидемия нанесет удар по армейской медицинской системе. Отметим, что вирус дал о себе знать в семи провинциях Афганистана — Герате, Самангане, Логаре, Бадгисе, Каписе, Балхе, Дайкунди. И вновь опасность: эпидемия блокирует границы и фрагментирует страну, плюс возможная волна беженцев. Эксперты предполагают, что такой ход событий может еще более усугубить напряженность, особенно если соседние Иран и Пакистан плотно закроют свои границы. Нельзя исключать и того, что США могут утерять контроль над ситуацией в Кабуле, не говоря уже о всем Афганистане.

На Востоке нельзя прежде времени говорить о своем уходе, тогда все начинают сыпаться, в первую очередь структуры власти. Не случайно в афганском обществе обсуждают разные варианты децентрализации государственно-административной системы. «Талибы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мастерски ведут игру с американцами, раскалывая Кабул, где происходит борьба между Гани и Абдуллой, загоняя в угол и президента США Дональда Трампа, разваливая реализацию его афганского мирного плана. Трампу не удается вырваться из самой длительной войны в истории Америки. Как пишет американское издание Washington Examiner, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показывает Трампу, кто на самом деле главный». Ведь им все удалось: ослабить режим санкций, добиться освобождения 5000 джихадистов, которые содержатся в американских тюрьмах или тюрьмах афганского правительства, тогда как они обязались освободит только тысячу заключенных, обозначить вопросы о полном выводе из страны американских вооруженных сил, о роспуске правительства в Кабуле и формировании «представительного кабинета» со своим участием, исключить появление любого «механизма верификации», с помощью которого можно было бы следить за тем, как движение выполняет свои обещания.

Нет сомнений в том, что другие определенные силы на Ближнем Востоке будут пытаться повторить такой афганский опыт. И еще. Может быть, Афганистан действительно способен разваливать империи?