Не народ начал первым вешать ярлыки «неудачников» на самих себя, на тех, кто не вписался в рынок, на тех, кто остался «за бортом», не сумел стать акулой, а предпочел вести честный и порядочный образ жизни, выкручиваясь в правилах жизни, установленных теми, кто смог стать акулой. Ярлыки навешивали как раз-таки акулы. Потому скажем прямо, когда сегодня Дерипаска начал снова появляться в СМИ, это, конечно, говорит о том, что он сильный и смелый человек, не теряющий оптимизма, но слушать его советы не хочется, также как и советы Михаила Горбачева. Советы и призывы неудачников звучат неубедительно, тем более когда последний вещает из-за рубежа, а бизнес первого попал в лапы США. В этой вещающей компании не хватает сегодня только арестованного в Лондоне Олега Тинькова, который чисто теоретически мог бы пожаловаться на то, как несправедливо обошлась с ним судьба, мол, не он решил обойти налоговое законодательство США, где подобные деяния жестко пресекаются, его заставили некие силы.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

Каким образом и почему бизнес Дерипаски попал в ловушку США, наслышаны многие. Поэтому, когда сегодня бизнесмен рассуждает о развитии бизнеса в России, тем более о мерах, которые необходимо предпринять, его советы и рассуждения можно и нужно воспринимать крайне настороженно. Не стоят ли в это время за его спиной интересы новых западных хозяев бизнеса Дерипаски? Не об их ли желаниях он вещает?

Монета с изображением здания Центробанка РФ

Конечно, каждый имеет право на ошибку, все мы ошибаемся, кто не без греха. Простить можно. Нужно прощать. Но принять сложно.

Первым делом, выйдя в информационное пространство, Дерипаска принялся критиковать действия ЦБ. Есть за что, не спорим, сами критикуем. Но сегодня настала другая реальность и, когда он заявляет в СМИ о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки, с ним поспорить можно. Более того, отметим, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сейчас как никогда права.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина

Если обратиться к опыту ЦБ 1999-го года, когда ведомство возглавлял Виктор Геращенко, на чью долю выпало разгребать куда более страшные, по сравнению с сегодняшними днями, последствия после кризиса 98-го года, то он заявлял, что «реально коммерческие банки работают, исходя не из ставки рефинансирования ЦБ РФ, а из стоимости их ресурсов, в которые входят цена кредита с учетом оценки рисков». В 99-м году Геращенко подчеркивал, что «ставка рефинансирования должна быть положительной по сравнению с инфляцией».

По последним данным ЦБ, падение рубля вызовет временное ускорение инфляции. Но замедленный внутренний и внешний рост экономики является важным дезинфляционным фактором, а потому окажет сдерживающее влияние на инфляцию.

Cybersky Виктор Геращенко

Совершенно очевидно, если сейчас на фоне падения курса рубля снизить ставку, то финансовая система может рухнуть. И мы вернемся в 90-е годы, когда инфляция росла невероятными темпами. Снижением ставки бизнесу в конкретный момент всё равно не помочь. Бизнес не побежит брать кредиты под развитие. Никто не рискнет сейчас запускать новый бизнес, а действующий на фоне коронавируса и концентрации внутреннего спроса только на товары первой необходимости, испытывает трудности.