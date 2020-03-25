Пока СМИ оценивали расклад сил в верхах и сравнивали потенциалы сторонников и противников путинского варианта трансфера, в процесс вмешалась эпидемия коронавируса, и это оказалось главным фактором срыва намеченных планов.

vperemen.com Коронавирус

Действительно, до тех пор, пока никто не сможет точно сказать, что будет в стране через месяц в плане эпидемиологической обстановки, никакие глобальные пиар-кампании невозможны. Нет смысла проводить Парад Победы, Бессмертный полк и голосование по Конституции, если это будет опасно для здоровья населения. Здравый смысл пока не покинул российскую власть, и ожидать от неё абсурдных действий не стоит.

Однако контрпропаганда антипутинской фронды не затихает ни на минуту. Если до эпидемии акцент был сделан на недопустимости изменений Конституции путём голосования без референдума и на требовании не допустить обнуления президентских сроков, то теперь распространяется мысль о том, что срыв сроков голосования непременно будет означать обнуление доводов инициаторов реформы и нарушение мотивации сторонников власти.

В общем остатке у читателей должна укрепиться мысль, что мандат власти исчерпан, доводы неясны, и пока все не поняли, в чём дело, требуется срочное голосование по поправкам. И если этого не случится, то власть потеряет легитимность. Если это случится в период эпидемии, то власть тоже потеряет легитимность, но теперь уже по другой причине. Выбор без выбора — классика манипуляции.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

Также применена техника манипуляции временем. Банальный трюк в переговорах, когда вам говорят, что вы должны срочно подписать контракт, так как сроки скидок завтра заканчиваются, и вот только сейчас стало известно, что глава фирмы вообще через три часа улетает в Австралию на два месяца. Сейчас или никогда. При этом такая советующая аналитика рисует саму власть манипулятором, отвлекая внимание от собственной манипуляции.

Совершено никак не доказывается, почему с переводом голосования на более позднюю дату изменятся доводы власти «за реформу». Почему «шок новизны» — главное условие успеха реформы? Неужели власть — это вокзальная цыганка, спешащая вас облапошить, пока вы не опомнились? И если такой шок новизны был, то разве он уже не исчез через неделю после публикации плана?

Разве власть стремится работать только с шокированным населением? Почему мотивация сторонников будет нарушена в июне или сентябре? Что там произойдёт с апреля с их сознанием такого необратимого? Из морока они выйдут, что ли?

Вся подобная аргументация настолько нарочито нацелена на эмоции и подавление рационального мышления, что достойна стать кейсом в учебной практике журналистов, переговорщиков и торговцев как пример двухуровневой манипуляции.

Критиковать в лоб путинскую реформу — это только усиливать возражения вашим утверждениям. Но если выступить с позиций озабоченного сторонника, дающего добрый совет, но при этом так нарисовать ситуацию, что в ней вы будете выглядеть обманщиком, то это намного более надёжный способ скрыть собственную манипуляцию.

Самое интересное, какой выход для власти предлагают её якобы охранители в создавшейся ситуации. Нарисовав сначала картину безвыходного положения в связи с переносом сроков голосования, они делают вывод о том, что через два-три месяца все доводы «за» будут нейтрализованы, и спасти дело может лишь отказ от принятого закона о голосовании.

И для успеха этого плана нужно выступить с новой законодательной инициативой, позволяющей снова погрузить общество в транс шока и обосновывать новый сценарий реформы. Иначе, дескать, соберём только 51%, да и то при низкой явке, с явными вбросами властей и негативным информационным сопровождением на фоне эпидемии. А если будет 51%, то власть можно распускать, а Кремль закрывать, ибо всё будет нелегитимно и майдан не остановить.

Нагнетание подобной жути — это ещё один приём манипуляции, когда вам с одной стороны рисуют катастрофу, а с другой предлагают план спасения. И при этом говорят, что время на раздумье закончилось ещё неделю назад. Вся вина в случае чего ляжет только на вас, и рассчитывать на спасение уже не придётся.

Несмотря на всю примитивность таких разводок, они весьма эффективны. Потому что на самом деле обращены не к власти, где действуют профессионалы и эксперты, а к обывателю, который прост и наивен, как дитя, читает всё это и хватается от ужаса за голову: «Господи, кто нами руководит! Когда они научатся слушать советы умных людей!»

Именно на эту эмоцию и направлен весь этот поток заботы о том, как же нам обустроить Россию и спасти президента из безвыходного положения. То, что вся эта безвыходность — плод фантазии автора и разводка, многие люди не увидят вовсе.

Нам стараются показать дело так, что главным врагом конституционной реформы выступает не элитная фронда, пригревшаяся во власти на тёплых местах и не желающая их терять в процессе трансформаций, а коронавирус. Это он во всём виноват, и потому надо всё обнулить и начать сначала. Причём по нашим планам и советам.

Обнуление повестки и её перехват — это ещё один манипулятивный приём, применяемый в полемике относительно сроков голосования по конституционной реформе.

Kremlin.ru Обращение Владимира Путина к гражданам России. 25 марта 2020

Давайте посмотрим, какие манипулятивные техники применяются в таком скрытом способе агитации. 1. «Выбор без выбора», 2. «Манипуляция временем», 3. «Создание негативного контекста», 4. «Эмоциональная раскраска аргументов без рационального обоснования», 5. «Внушение своей интерпретации», 6. «Негативизация имиджа партнёра под видом советов союзника», 7. «Нагнетание чувства катастрофы», 8. «Самопрезентация в качестве единственного спасителя», 9. «Создай проблему и предложи решение», 10. «Обнуление повестки и её перехват». 11. «Отвлечение внимания от своей манипуляции через обвинение в манипуляции оппонента». Больше десятка техник, и это только на самый поверхностный взгляд.

На самом деле конституционная реформа обусловлена не краткосрочными психологическими фокусами, а давно вызревшими объективными причинами. И они никак не изменятся за период от января до апреля, июня, июля или сентября.

Проблема национализации элиты и концентрации власти в руках президента — это естественная реакция на изменения в пошедшем вразнос мире. И обнуление сроков президента не цель реформы, а средство её проведения.

Когда в разгар шторма у штурвала корабля начинают толкаться кандидаты в капитаны, катастрофы не миновать. И виноваты в этом будут они, а не шторм. И никаких изменений в мотивации остальной команды и пассажиров по этому поводу быть не может.