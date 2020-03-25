Шествие коронавируса по планете поставило среди прочих вопрос продовольственной безопасности стран, затронутых эпидемией. Дело не только в способности торговли справится со всплеском закупок еды. Весна идет, пора засевать землю. Да и текущие работы никто не отменял. Можно остановить станок на время, ему ничего не будет, животных кормить надо ежедневно. И сейчас становится ясно, кто смог наладить производство, а кто может получить проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

На днях министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. По его итогам было констатировано: обстановка на продовольственном рынке стабильна. Министр подчеркнул, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с регионами и готов оказывать им необходимое содействие, но «особое внимание необходимо уделить своевременному доведению средств государственной поддержки непосредственно до сельхозтоваропроизводителей». О сложностях говорят в тех европейских странах, которые зависят от сезонных работников. «Мы должны работать, чтобы накормить французов!» — обратился к оставшимся без занятий из-за коронавируса гражданам министр сельского хозяйства Дидье Гийом. После закрытия границ в Европейском союзе в сельском хозяйстве Франции ощущается нехватка около 200 тысяч человек. Гийом призвал безработных оказать массовую поддержку отечественному производителю. А министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр призвал оптовиков проявить «экономический патриотизм» и покупать товары у французских производителей.

Сельское хозяйство во Франции

Тревогу бьют и в Польше. Портал Onet цитирует заявление бывшего министра сельского хозяйства Марека Савицкого, который считает, что треть национального производства может оказаться под угрозой. Польские фермеры приводят примеры, когда сотрудничающие с ними кооперативы сообщают о приостановке закупок молока и увеличении срока оплаты за уже доставленное до трех месяцев по «причине коронавируса». Цены на молоко начали снижаться после начала эпидемии в Китае, а поскольку в Польше цены ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, ситуация особенно сложная. Действующий министр сельского хозяйства Ян Ардановский пытается успокоить фермеров и общественность. По его словам, в стране много пшеницы, из которой можно делать муку, очень большие запасы молочных продуктов, овощей, фруктов, картофеля, развит тепличный садоводческий сектор. Ардановский также пообещал, что сельскохозяйственные производители будут освобождены от страховых взносов в ближайшие месяцы. Оппозиция в свою очередь пытается извлечь из происходящего политические дивиденды, заявляя, что «не видит действий правительства» и «необходимы решения на уровне Европейского союза». Однако самих поляков, которые живут в деревнях и селах, пугает не столько опасение потерять работу, сколько «неуверенность относительно того, что будет дальше».

Как польские власти справятся с этой ситуацией, покажут следующие несколько месяцев. Для правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) забота о селе, на наш взгляд, будет более важным делом, чем о городском населении. Всё-таки именно в деревне и малых городах сосредоточен электорат PiS, в то время как крупные мегаполисы контролирует оппозиция. Так что может появиться соблазн дать местному самоуправлению таких городов проявить себя во всей красе и посмотреть, как у них получается. А ведь сегодня в той же Варшаве, которой правят представители оппозиционной «Гражданской платформы», горожане начинают нервничать из-за начавшихся транспортных проблем. Возможно, что по окончании эпидемии в польском обществе произойдет и переосмысление роли фермеров. «Мы прекрасно видим в случае Польши, насколько важен продовольственный суверенитет, — сообщила в эфире одного из телеканалов заместитель директора Института сельского хозяйства Моника Пшеворская. — Не все европейские страны находятся в такой комфортной ситуации». По ее словам, в эпоху глобализации пандемия коронавируса привела к обоснованным вопросам о преимуществах сохранения суверенитета в стратегических областях экономики, например сельском хозяйстве. Именно благодаря польским фермерам, которые производят много еды, поляки могут не опасаться голода, говорит эксперт.

Уборка урожая

Слушаешь ее и думаешь, как когда-то и мы в России были уверены, что всё сможем купить на Западе. В том числе продукты питания, как говорили в царское время, жизненные запасы. Но за последние годы российское сельское хозяйство сделало огромный скачок вперед, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Иногда нам это трудно заметить самим. Вот взгляд со стороны. В начале марта сего года Ардановский уже полемизировал с польскими фермерами, требующими отмены санкций против Москвы, чтобы снова можно было поставлять на российский рынок их продукцию. «На данный момент Россия является одним из крупнейших экспортеров продуктов питания в мире, — заявил в ответ министр сельского хозяйства Польши. — Они занимают второе место в мире по объему экспорта зерна, а когда-то зависели от Соединенных Штатов… Россия инвестировала в промышленно-сельскохозяйственные центры, где пять тысяч свиноматок в замкнутом цикле, где тысячи коров. Они вложили много денег от нефти, газа и продажи других природных ресурсов… Поэтому если кто-то еще помнит старые времена, когда русские покупали яблоки, покупали что-либо другое, то они живут в мире глупости и лицемерия». Так держать, Россия, так держать!