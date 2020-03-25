Грузия: полузастывшая политика на фоне эпидемии
Грузинская политическая арена, которая доселе кипела страстями, замерла. Как замер сегодня весь Тбилиси и как замерла вся страна. Это похоже на кошмарный сон, на кадры из фильма ужасов или страницы из фантастического романа. Но это печальная реальность. Опасный вирус проник и на территорию маленькой Грузии с ее малочисленным населением и грозится унести жизни десятков, а может, и сотен ее граждан. И все остальные проблемы, тревоги и волнения, конфликты и препирательства как бы отодвинулись на второй план.
Затихла, хотя не замолчала до конца доселе особенно активная грузинская оппозиция. В ожидании предстоящих нынешней осенью парламентских выборов все оппозиционные партии проявляли крайне интенсивную «жизнедеятельность» и «инициативность», всячески пытались принудить нынешнюю власть создать такие условия, в которых та уступит свое правление, а возможно, навсегда уйдет с политической арены и допустит к рычагам управления страной своих оппонентов.
Именно с этой целью оппозиция устраивала многочисленные, хотя и малолюдные митинги, собирала на них своих сторонников либо привлеченных финансовыми подачками граждан из разных регионов страны, но набрать критической массы для организации в Грузии очередной революции либо госпереворота так и не смогла.
Так, провалилась попытка соратников экс-президента Михаила Саакашвили захватить парламент, поводом для которой была избрана Россия, точнее, депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, приехавший по приглашению грузинских организаторов на сессию МАП, но изгнанный с кресла председателя парламента и оскорбленный грузинскими оппозиционными депутатами. Соратники Саакашвили тут же заявили, что Россия «оккупировала» парламент Грузии, и под этим «соусом» срочно созвали митинг, далее переросший в ажиотаж и беспорядки, столкновения между полицией и некими облаченными в черное и достаточно натренированными мужчинами, несколько раз прорывавшими кордон полиции, отбиравшими у полицейских дубинки и щиты и избивавшими сотрудников полиции их же снаряжением. Тогдашний глава МВД Георгий Гахария (не без согласия «сверху») принял решение о разгоне митинга, что и выполнили полиция и спецназ. И этот факт стал еще одним поводом для продолжения акций протеста, не таких масштабных, но длительных, локальных и охвативших в дальнейшем почти все регионы страны. Оппозиция выводила своих сторонников на улицы повсюду и требовала отставки Гахарии и проведения пропорциональных парламентских выборов.
Временно загасить волну протеста удалось председателю правящей партии «Грузинская мечта» олигарху Бидзине Иванишвили, который пообещал не просто пропорциональные выборы, но и проведение их с нулевым избирательным барьером. А это означало, что в парламент могут попасть даже те партии, которым доселе это никогда не «светило». Гахария же вместо отставки получил повышение и занял пост премьер-министра. Сместить его с прочных позиций оппонентам так и не удалось.
Следующую волну протеста оппозиция возбудила после того, как парламент не принял подготовленные по инициативе Иванишвили поправки в Конституцию и закрыл тему проведения выборов по пропорциональной системе. С 14 ноября, когда законопроект был провален из-за сопротивления мажоритариев, в Тбилиси и других городах страны возобновились акции протеста с требованием пропорциональных выборов. Властям опять пришлось применять силу из-за крайних мер, к которым прибегали митингующие, — блокировки входов в здания госучреждений и офисы правящей партии, перекрытия дорог и попыток парализации движения транспорта в столице.
Вмешательство представителей дипломатического корпуса, точнее руководителя представительства ЕС и сотрудников посольства США, позволило снять напряженность и перевести противостояние в формат диалога. Переговоры продолжались несколько месяцев и закончились 8 марта в резиденции посла США в Грузии, когда правящая партия пошла, по ее оценке, на максимальные уступки и согласилась на выборы парламента созыва 2020 года с соотношением пропорциональных и мажоритарных мандатов 120/30.
Этим же соглашением был установлен 1%-ный избирательный барьер, который позволит получить представительство в законодательном органе многим мелким и малорейтинговым, если верить исследованиям американских институтов, партиям. А также введен так называемый порог — 40%, в случае преодоления которого та или иная партия будет иметь право на формирование парламентского большинства и однопартийного правительства. В противном случае придется создавать коалиционное правительство.
Казалось бы, отныне спокойному движению Грузии к парламентским выборам ничто помешать не сможет. Но оппозиция и на достигнутом соглашении не успокоилась и потребовала срочного освобождения так называемых политзаключенных — своих соратников, которые оказались за решеткой по обвинению в различных уголовных преступлениях. Особенно возмутило оппонентов повторное заключение под стражу бывшего мэра Тбилиси, ныне — одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулавы.
В предъявленном ему обвинении в растрате 48 миллионов средств Фонда развития Тбилиси соратники увидели политическую подоплеку и выдвинули правящей партии ультиматум: пока не отпустят всех политзаключенных, оппозиция не вернется в парламент и не будет участвовать в обсуждении очередных поправок в Конституцию, теперь принимаемых на основании соглашения, достигнутого в посольстве США.
Казалось бы, в стране нарастает очередная волна противостояния на фоне заключенного при посредничестве западных кураторов соглашения. Оппозиционные лидеры активно использовали контролируемые ими и финансируемые их сторонниками телеканалы для пропаганды своих взглядов на вероломность правительства «Грузинской мечты», собственную политическую стойкость и зрелость и неотступность от главной линии — верности заключенным за решетку соратникам и собственному курсу на Запад.
Правящая партия тем временем заявляла, что соглашение выполнит, и даже успела составить и опубликовать для ознакомления проект поправок в Конституцию с учетом достигнутого 8 марта соглашения и принять в парламенте постановление об опубликовании конституционного законопроекта и создании организационной комиссии по его всенародному обсуждению.
А дальше… в силу вступил коронавирус, точнее, те новые условия, перед которыми поставили страну любители путешествий. Первый случай опасной инфекции был зафиксирован у вернувшегося из Ирана гражданина Грузии 26 февраля, затем события развивались с «переменным успехом»: то наблюдался рост случаев заражения, в основном завезенных из-за рубежа, то временное затишье. Но ситуация в мире накалялась и обострялась, а на фоне охватившей все континенты пандемии за меры предосторожности взялось и правительство Грузии. Вводились они постепенно, исходя из масштабов инфицирования и контактов зараженных пациентов с другими гражданами. А 21 марта было принято решение о введении в Грузии чрезвычайного положения.
Действия правительства Грузии особых нареканий у основной массы населения и многих бывших оппонентов «Грузинской мечты» сегодня уже не вызывают. Принимаемые правительством меры по обеспечению безопасности и одновременно по снабжению населения продовольствием и предметами первой необходимости, а также режим постоянного информирования граждан о ситуации в стране и мире, одобряют и соглашаются с ними. Но одобрительное отношение проявляет та часть оппозиции, которая была «объединена» вокруг соратников экс-президента Саакашвили в связи с вопросом пропорциональных выборов и утверждала, что иных общих идейных или политических ценностей с этой партией и ее ответвлениями не имеет.
Режим острого противостояния временно сняли «Национальное движение», «Европейская Грузия» и другие отколовшиеся от некогда «Единого национального движения» всевозможные партии и политические образования. Но от политической активности и проявления собственных инициатив, дабы показать народу, что будучи у власти, они бы лучше справились с возникшими трудностями, не отказываются.
Так, на фоне пандемии коронавируса лидеры «Национального движения» заговорили о необходимости проведения массового и поголовного тестирования населения, дабы выявить все возможные случаи этого вируса и начать своевременное лечение. В пример приводили Южную Корею. И даже обещали самостоятельно завезти такие тесты и продать их по дешевке лабораториям и даже частным лицам. Особенную активность в этом вопросе проявляет бывший заместитель министра юстиции правительства Саакашвили Георгий Вашадзе, ныне возглавляющий партию «Новая Грузия». Не отказываются соратники экс-президента и от излюбленного метода организации всевозможных представлений. Тот же Георгий Вашадзе в присутствии телекамер продемонстрировал населению, как сотрудник его офиса тестирует его на коронавирус. И заявил, что тесты, которые он завез, стоят 10 долларов. Правительству Грузии и грузинским эпидемиологам предъявил претензии в том, что те закупают за рубежом дорогостоящие тесты и не охватывают тестированием поголовно всех жителей страны.
Утверждения Вашадзе оказались настолько убедительными, что их подхватили и некоторые бывшие соратники «Грузинской мечты», и на одном из заседаний парламента о необходимости проведения массового тестирования населения заявила ныне независимый депутат Мариам Джаши.
Отвечая на эти требования, заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что в мире существует множество некачественных, хотя и дешевых тестов, применять которые на населении нецелесообразно. Он также попытался объяснить механизм действия тестов и выявления наличия вируса в организме. Но углубляться в научные размышления и разъяснения специалиста оппозиция не стала. Начатая Георгием Вашадзе кампания продолжается, особенно в соцсетях и телеэфире, где регулярно звучат обвинения в адрес властей, не проявляющих должной активности по выявлению зараженных вирусом граждан.
Еще одной сферой активности оппонентов нынешней власти стали меры, принятые в Марнеульском и Болнисском муниципалитетах, посаженных на строгий карантин из-за выявленного здесь случая внутренней передачи коронавируса. Одни считают, что правительство нарушает права азербайджанского населения, ограничивая его свободу перемещения. Другие видят опасность в усиленных нарядах полиции и армии на дорогах обоих муниципалитетов. Третьим не нравится уровень обследования местного населения. Четвертые требуют массового тестирования жителей на коронавирус. На последнее требование ответила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Она заявила, что дополнительная партия тестов, которую страна получит из Южной Кореи, будет направлена на тестирование именно жителей Марнеули и Болниси. Но оппонентов не удовлетворила и такая информация, и они высказали предположение, что правительство будет тестировать граждан выборочно, так как тестов для 200 тысяч жителей региона может оказаться недостаточно.
Еще одному удару подвергся МИД Грузии за то, что не обеспечил быструю доставку на родину всех находящихся за границей сограждан. Ответ пришлось давать как премьер-министру, так и министру иностранных дел. Они пояснили, что за короткий период уже обеспечили доставку в Грузию до 3 тысяч соотечественников, и опубликовали расписанный на ближайшие 2 недели график тех авиарейсов из стран Европы, которыми на родину смогут вернуться находящиеся в разных странах граждане Грузии. В МИД также сообщили, что составят график и на следующие недели и обязательно опубликуют его. Как известно, в условиях закрытых границ и прекращенного авиасообщения все рейсы по доставке граждан Грузии на родину выполняет только грузинская авиакомпания Georgian Airways.
Не остался в стороне и «духовный лидер» нынешней грузинской оппозиции Михаил Саакашвили, который продолжает оставаться за границей и из-за рубежа диктует соратникам планы действий. На этот раз он выразил желание уступить под зону карантина свой дом в райцентре Кварели, который в настоящее время пустует. А супруга Саакашвили Сандра Руловс через соцсети написала, что готова отдать на эти же цели свой дом в Зугдиди и 10 кроватей.
«В Зугдиди, на складе моего благотворительного фонда SOCO есть 10 (десять) кроватей из голландской больницы. Мы можем предоставить и передать их во временное пользование названному вами учреждению в том же городе. В Зугдиди находится двухэтажный дом с большим двором, где размещался дневной центр фонда SOCO для детей с ограниченными возможностями (он временно не функционирует), где можно разместить 10 человек», — пишет Руловс.
Саакашвили в своих традиционных видеообращениях в интернете не перестает критиковать действия грузинских властей и напоминать о том, как он и его партия реагировали на вызовы и кризисы, будучи у власти.
Это «реагирование» граждане Грузии хорошо запомнили со времен августовской войны 2008 года, когда сам Саакашвили при виде самолета в небе над городом Гори повалился на землю и попытался залезть под автомобиль, а его охрана накрыла его своими телами. А еще со времен поствоенного кризиса, когда члены правительства ЕНД во главе с тогдашним президентом с протянутой рукой ездили по западным странам и добивались финансовой помощи. Они ее получили, но куда направили выделенные миллиарды, так и не отчитались. От всей помощи остались лишь поселок для беженцев в Церовани и еще память о неких гуманитарных грузах с водой и предметами первой необходимости.
Эти и другие мелкие на данный момент выпады оппозиции носят локальный характер и ограничиваются пространством соцсетей либо телеэфиром. Придерживаясь рекомендаций ВОЗ и местных эпидемиологов, лидеры оппозиции отменили все ранее запланированные акции протеста, митинги и собрания и перешли в режим самоизоляции.
Оппоненты нынешней власти, с одной стороны, опасаются коронавируса и не решаются реализовать ранее намеченные планы по продолжению протеста, но, с другой стороны, усиленно ищут ошибки в действиях правительства «Грузинской мечты», дабы подвергнуть их критике и одновременно записать очки в свою копилку и использовать всё это на предстоящих выборах.
Хотя сегодня и сам вопрос проведения выборов повис в воздухе. Чрезвычайное положение в Грузии введено сроком на месяц, но в правительстве не исключают, что исходя из ситуации в мире могут его продлить.
Говорят, что после пандемии мир станет иным. Вероятно, иной станет и Грузия. Хочется надеяться, что в политической среде произойдет определенная переоценка ценностей и отсев всего, что мешает реальному движению страны вперед. Возможно, кому-то эта беда поможет утвердиться, а кого-то столкнет с политической арены на обочину. Хотя это лишь слабые предположения…