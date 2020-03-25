Обнаружение темной материи в Солнечной системе
Введение
Определение состава темной материи, которая, очевидно, создает основную массу Вселенной, — сложнейшая задача естествознания. Всё более настойчивый поиск таинственного вещества с помощью различных детекторов не принес никаких результатов, однако представление о нём уже вошло в современную картину мира, о чём свидетельствует база Google: по числу упоминаний словосочетание «темная материя» опережает большинство общепринятых научных терминов, включая «атом», «элемент», «галактика», «Солнечная система» и др. Непригодность господствующих теорий для научного освоения реальности во всей её полноте заставляет вернуться к гипотезе эфира, которая, как думали ещё несколько лет назад, навсегда утратила актуальность. 30 октября 2019 года в журнале New Scientist появилась обзорная статья с красноречивым названием «Эйнштейн убил эфир. Теперь идея возвращается, чтобы спасти относительность». Речь идет о том, что теория относительности оказалась неспособной объяснить поведение космоса на низших иерархических уровнях и, по удивительному повороту судьбы, ключ к решению проблемы объединения наших знаний о природе исследователи теперь видят в концепции эфира.
Для уяснения причины неудач в идентификации признаков темной материи и выбора пути к истине полезно знать работу «Попытка химического понимания мирового эфира», опубликованную в 1904 году в Лондоне и в 1905 году в Санкт-Петербурге. Тот факт, что автор — Дмитрий Иванович Менделеев — предсказал свойства более десятка неизвестных химических элементов, сами масштабы темы придают особый вес её содержанию.
Как верно заметил Г. Б. Рязанцев, мы часто говорим о фундаментальности великого закона, но, кажется, по-настоящему этого всё-таки не осознаем. Между тем, по мнению Менделеева, вопрос эфира «тесно связан с периодическою системою элементов». Позицию первооткрывателя лучше всего отражают эмоциональные высказывания:
"В последнем видоизменении распределения элементов по группам и рядам» своей таблицы Менделеев прибавил «не только нулевую группу, но и нулевой ряд», и на первое место в нулевой группе и в нулевом ряду поместил эфир как «элемент х», названный (предварительно) ньютонием «в честь бессмертного Ньютона». Опыт, накопленный за треть века целенаправленной работы, позволил ему сделать следующий вывод: «Стало не подлежать ни малейшему сомнению, что пред той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньшие, чем у элементов I группы». Эфир Менделеева должен быть, «во-первых, наилегчайшим из всех элементов как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определённых сколь-либо прочных соединений и, в-четвёртых, элементом, всюду распространённым и всепроникающим».
Вот почему изучать феномен темной материи очень тяжело.
Менделеевское понимание эфира ориентирует на обнаружение «мировой среды, передающей энергию на расстояниях». Еще один очень важный момент: «нельзя вообразить», что этот газ «будет лишён способности, так сказать, растворяться или скопляться около больших центров притяжения, подобных в мире светил — солнцу» и «около громадных масс солнца и звёзд его частиц из мирового запаса должно скопиться больше, чем около меньших масс планет и спутников».
Через 30 лет после того, как возникло предположение о неравномерном распределении эфира в космосе, Фриц Цвикки установил, что галактики в созвездии Волосы Вероники концентрируют в себе вещества намного больше массы их звезд ввиду присутствия темной материи. Позднее этот результат получил полное подтверждение.
В Солнечной системе наблюдаются явления, которые подобны галактическим аномалиям Цвикки в том отношении, что для раскрытия причин их существования требуется выход за рамки традиционных представлений. Нет никакого смысла в объяснении неизвестного ещё более неизвестным, однако сосредоточенность на несоответствиях может дать импульс в развитии науки. Три примера стимулирующих поиск несоответствий.
Первый пример. В 1864 году директор Королевской обсерватории Кью Б. Стюарт информировал своих коллег, что, согласно новым данным, количество солнечных пятен определяется положением на орбите Меркурия. Такой вывод не мог восприниматься с большим доверием. Какими знакомыми физике силами, в самом деле, можно объяснить феномен влияния, если планета меньше звезды по массе в 6 000 000 раз?! Проще считать обнаруженные отклонения случайностью или следствием допущенной методической ошибки. Сейчас о них помнят только историки астрономии. В 1890 году в Германии вышел труд В. Зеллмайера «Солнце под властью трех планет — Венеры, Земли и Юпитера», оставшийся невостребованным. Также не оценена по достоинству предпринятая в 1900 году Эрнстом Брауном попытка связать солнечную периодичность с конфигурациями планет. В 1907 году авторитетный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовал статью Энни Маундер, показавшей на обширном материале, что Земля при обращении вокруг Солнца меняет на нём число и площадь пятен. В наши дни этот результат редко рассматривают, считая его простым совпадением. Артур Шустер спустя несколько лет заметил отклик Солнца на движение Венеры. В дальнейшем были написаны десятки работ, содержащих убедительные свидетельства внешней зависимости солнечной активности. Но восприятие их крайне затруднено тем, что единственно подходящая на роль фактора космическая сила — гравитация — в данном случае способна породить лишь ничтожные возмущения. На этом основании эмпирические обобщения, имеющие, по утверждению В. И. Вернадского, силу факта, не принимаются сторонниками эндогенного происхождения солнечных циклов.
Второй пример. В 1857 году Дэниел Кирквуд нашел в поясе астероидов четкие следы действия деструктивных и конструктивных сил при вхождении Юпитера в резонанс с малыми небесными телами. Отношениям орбитальных периодов, равным 1:2, 1:3, 2:5 и 3:7 отвечает дефицит астероидов, между тем как пропорция 2:3 создает астероидный рой. Со временем было установлено большое число резонансных соотношений периодов обращения и вращения планет и их спутников. Серьезный сдвиг в осмыслении накопленных сведений произошел в 50-е годы прошлого столетия, когда Н. Г. Четаев выдвинул принцип: «Устойчивые орбиты должны быть квантованы». В 1966 году А. М. Молчанов предложил теорию синхронизации, согласно которой «эволюционно зрелые колебательные системы неизбежно резонансны, а их строение задается набором целых чисел». Сейчас нам ясно, что синхронные колебания охватывают всю Солнечную систему, включая её центр. Вместе с тем остается совершенно непонятным, какого рода энергия высвобождается и каким образом она передается в условиях абсолютного вакуума.
Третий пример. Согласно распространенному мнению, длительность земных суток увеличивается, поскольку планета испытывает торможение из-за лунных приливов. Это заключение вступает в явное противоречие с прецедентами длительного роста скорости вращения (Рис. 1), причем исключения из правила не подлежат обсуждению.
Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.
Исключительная сложность проблемы темной материи/эфира диктует необходимость использования надежных средств для проверки выдвигаемых гипотез. С точки зрения методологии адекватным нужно признать только способ, который предложил Фрэнсис Бэкон, назвав его указывающим примером, и довел до совершенства Роберт Гук, в течение 40 лет регулярно ставивший различные опыты, выделяя среди них особые критические эксперименты. Последние должны быть спланированы так, чтобы получить однозначный ответ на поставленный вопрос.
В нашем случае вопрос звучит так: есть ли в ближнем космосе темная материя/эфир? Ответ: да, безусловно, есть. Об этом говорят результаты всех трех серий мысленных критических экспериментов, выполненных автором.
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Земля среди небесных тел
В земной атмосфере нижние слои состоят из смеси плотных газов, а верхние — из водорода. Если идея скопления эфира у небесных тел верна, то за водородом, как в последнем варианте таблицы Менделеева, должен находиться «наилегчайший» ньютоний, образующий внешнюю оболочку планеты. Теоретически положительное (или отрицательное) решение задачи по его обнаружению достигается при допущении возможности контакта планет и Солнца, обладающих аналогичным коконообразным строением. В планетной системе Солнце, Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун вращаются в прямом направлении, а Венера и Уран — в обратном. Значит, следует ожидать, что в соответствии с механикой, при наличии невидимых внешних оболочек эффекты соприкосновения небесных тел с одинаковыми и разными направлениями вращения будут противоположными по знаку (Рис. 2).
Чутким индикатором состояния планетарной геосистемы служит угловая скорость её вращения. Первый мысленный критический эксперимент проведем с парами «Земля — Венера» и «Земля — Марс», используя данные о длительности суток за период с 1962 по 2019 годы. В случае соответствия реальности выдвинутой гипотезы, мы должны видеть эффект ускорения в моменты сближения с Венерой и эффект торможения при близком пролете Марса. Гипотеза подтверждена (Рис. 3).
Источник: расчет по даннымThe IERS Earth Orientation Centre с использованием программыAlcyoneEphemeris.
В интересах повышения надежности выводов, изучим взаимодействие тел в двух других парах: «Земля — Юпитер» и «Земля — Уран». Результат вновь положительный (Рис. 4).
Источник: Ibid.
Проверяемая гипотеза и приобретенный опыт указывают на то, что, будучи светилом с прямым осевым вращением, Солнце у точки перигелия должно увеличивать длительность суток. Чтобы устранить влияние побочных факторов, сопоставим последствия движения планеты к звезде и от звезды. Ожидаемый итог эксперимента: при сближении длительность суток растет, при удалении — сокращается. Реальность: эти процессы действительно наблюдаются (Рис. 5).
Источник: Ibid.
Как обеспечить чистоту эксперимента, учитывая вероятный вклад глобальной циркуляции атмосферы в сезонные изменения скорости вращения Земли? Гарантию дает факт отсутствия связи между зональным ветром на земном шаре и длительностью дня (Рис. 6, 7).
Источник: расчет по даннымThe NCEP Reanalysis Dataset.
Источник: Ibid.
Две планеты с однонаправленным осевым вращением как бы нейтрализуют влияние друг друга, поэтому при их соединении длительность земных суток должна резко уменьшаться, что и действительно происходит (Рис. 8).
Источник: расчет по даннымThe IERS Earth Orientation Centre с использованием программыAlcyoneEphemeris.
Положение Юпитера и Сатурна в Солнечной системе, повторяющееся с 60-летней периодичностью, закономерно находит отражение в колебаниях скорости вращения Земли, когда она значительно снижается в середине цикла (Рис. 9).
Источник: по даннымThe IERS Earth Orientation Centre с использованием программыAlcyoneEphemeris.
Логично думать, что пара соседних планет с противоположными направлениями вращения оказывает мощное дестабилизирующее воздействие на Землю. Анализ ориентации её оси убеждает в том, что гипотеза ньютониевых оболочек прошла очередную проверку (Рис. 10).
Источник: Ibid.
Событие 24 февраля 2015 года демонстрирует нам, что возмущение в космическом пространстве, вызываемое контактом оболочек Венеры и Марса, имеет глобальные последствия. Соединение планет в тот день сопровождалось геомагнитной бурей, когда индексы Ap и Kp достигли значений 25 и 5+ соответственно.
Литосфера реагировала месячным ростом сейсмической активности, при котором количество выделившейся из недр энергии увеличилось на один-два порядка (Рис. 11).
Источник: расчет по даннымInternational Seismological Centre с использованием программыAlcyoneEphemeris.
В Мировом океане соединение планет генерировало неприливные колебания уровня (Рис. 12).
Источник: по данным UHSLC Data.
Отклик атмосферы на космическое событие 2015 года был заметным у экватора, где теснее связь природных процессов со скоростью вращения планеты (Рис. 13).
Источник: поданным The Southern Oscillation Index (SOI) — Daily.
Земля также воспринимает импульсы, идущие от далеких планет при их соединении (Рис. 14).
Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.
Представленные выше сведения создают почву для следующего предварительного заключения: в условиях, когда окружающие планеты имеют разные динамические свойства, их симметрия в пространстве-времени сопряжена с замедленным вращением Земли, причем указанная закономерность должна быть более отчетливой в месяцы далекого Солнца. Последний критический эксперимент из первой серии проведем с помощью показателя стандартного отклонения геоцентрических долгот Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна как меры упорядоченности планетной системы в данный момент.
Обработка материалов наблюдений за 696 месяцев позволяет считать положение о роли симметрии планет строго доказанным (Рис. 15).
Источник: расчет по даннымThe IERS Earth Orientation Centre с использованием программыAlcyoneEphemeris.
В месяц прохождения Землей точки афелия при минимальном влиянии со стороны Солнца роль симметрии планет в динамике глобальной геосистемы приобретает характер контроля (Рис. 16)
Источник: Ibid.
Поступившая в геосферы космическая энергия расходуется на различные процессы, протекающие в форме цепных реакций.
Полученные результаты не поддается никакому другому объяснению, кроме данного априори, а именно: соприкосновение небесных тел через внешние оболочки из ньютония влечет за собой рост длительности земных суток при совпадении направлений вращения и их сокращение при разнонаправленном вращении.
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Планетный контроль
Со времени исследования солнечной активности Бальфуром Стюартом, Уорреном де ла Рю и их коллегами планета Меркурий совершила более 600 оборотов вокруг звезды, а с момента пионерной публикации Энни Маундер Земля облетела звезду более 100 раз. Накопившиеся материалы астрономических наблюдений открывают путь к безошибочному решению вопроса о планетном контроле состояния Солнца. Важной предпосылкой продолжения работы по эмпирическому обобщению служит открытие эффекта сосредоточения сил упругости на параллелях 35° земного шара, сделанное А. Веронне более века назад. Есть основания полагать, что деформации в поясе Веронне на планете, замеченные еще Александром Гумбольдтом, и вильсоновские депрессии на звезде у гелиографических широт (25−30°) имеют общую природу — они связаны с неравномерным осевым вращением небесных тел. Это подобие должно найти подтверждение при сравнительном изучении вероятных последствий влияния на Солнце планет с разными направлениями вращения.
Начнем вторую серию мысленных критических экспериментов с пары Меркурий — Венера. До опыта можно как бы предвидеть, что ближайшая к Солнцу планета по причине своего прямого вращения будет замедлять его движение и, следовательно, снижать активность. Напротив, Венера с ее обратным вращением будет ускорять движение звезды и тем самым повышать ее активность. Предсказанные теорией эффекты точно существуют (Рис. 17 и 18).
Источник: расчетподанным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number сиспользованиемпрограммы Alcyone Ephemeris
Источник: Ibid.
Благодаря своей вытянутой орбите Меркурий генерирует резкие колебания в состоянии солнечной атмосферы, в особенности ее внешней части — короны (Рис. 19).
Источник: расчет по данным Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences с использованием программыAlcyoneEphemeris
Близость Меркурия негативно сказывается на энергии солнечных вспышек (Рис. 20).
Источник: Ibid.
Реакции Солнца на движение Земли и Меркурия сходны: во время прохождения планетами точки перигелия отмечается сокращение солнечных пятен (Рис. 21).
Источник: World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number сиспользованиемпрограммы Alcyone Ephemeris.
Поразительная картина пространственно-временной согласованности в ближнем космосе предстает перед нами при параллельном рассмотрении перемещения Юпитера и режима Солнца. Газовый гигант с прямым осевым вращением подавляет активность звезды: числа Вольфа, соответствующие движению планеты на противоположных участках траектории различаются более чем в 2 раза (!), а средние величины на этапах приближения и удаления — почти на 30 единиц (Рис. 22).
Источник: Ibid.
Особенно четко ослабление проявляется при сопоставлении экстремальных ситуаций (Рис. 23 и 24). Как правило, солнечная активность достигает наиболее высокого уровня во время удаленного положения Юпитера, а период длительного спокойствия приурочен к месяцам его движения от точки перигелия.
Источник: Ibid.
Источник: Ibid.
Повышенная энергоэффективность Юпитера при его удаленном положении особенно бросается в глаза при выделении случаев роста солнечной короны (Рис. 25).
Источник: расчет по даннымAstronomical Institute, Slovak Academy of Sciences с использованием программыAlcyoneEphemeris
Возмущение солнечной атмосферы Ураном, обладающим обратным вращением, должно быть по своему характеру совершенной противоположностью последствиям движения Юпитера. Положительный итог новых мысленных опытов не вызывает сомнений (Рис. 26 и 27, ср. с Рис. 22 и 23).
Источник: расчет по даннымWorld Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number и сайта Юрия Наговицина с дополнениями и поправками; использована программаAlcyoneEphemeris.
Источник: Ibid.
Взаимодействие планет через их эфирные оболочки, очевидно, может ускорять или замедлять ход гелиофизических событий. Этот процесс дает ключ к пониманию явлений, не получивших до сих пор удовлетворительного объяснения, и, прежде всего, различных отклонений в режиме звезды. По структуре различаются одиночные и периодические аномалии. К первого типа аномалиям относятся солнечные вспышки, при описании которых до сих пор используют ненаучный термин «таинственные», ибо нет информации о причинах их возникновения именно в данный момент и действии каких-то общих закономерностей. Наибольшей известностью пользуется наблюдавшийся Ричардом Кэррингтоном и Ричардом Ходжсоном феномен 1 сентября 1859 года, который вызвал на Земле сильнейшую за несколько столетий геомагнитную бурю. Все указывает на то, что его происхождение кроется в упорядоченности конфигурации планет. И верно, это исключительно редкое соединение шести планет, произошедшее во время вспышки (Рис. 28).
Источник: расчет с использованием программыAlcyoneEphemeris
Вероятность указанного совпадения оценивается как 1:1000.000.000. Мы сталкиваемся очень важной закономерностью экспоненциального увеличения выхода энергии при повышении степени упорядоченности планетной системы. Исторические сведения и материалы дендроиндикации позволяют проследить ее действие в пределах биосферы на протяжении последних 2000 лет. По сообщению ЛуцияСенеки, в 35 году небо над Римом окрасилось в багровые тона, что вызвало панику. То был момент соединения Марса, Юпитера, Сатурна и Урана (Рис. 29).
Источник: Ibid.
События Сенеки повторяются через 500−600 лет.
Предыдущее событие типа Кэррингтона-Ходжсона, но на один-два порядка более мощное, датируется 769−774 годами. Время этой вспышки уникально в том отношении, что все планеты Солнечной системы, включая Плутон, тогда находились в соединении и противостоянии.
В последние десятилетия самое сильное выделение энергии на Солнце отмечено 28 октября 2003 года. Оно сопровождалось парадоксальным падением мощности полного излучения (Рис. 30).
Источник: по даннымNOAA, Solar Data Services.
Аномалию породило тройное противостояние «Меркурий — Земля», «Венера — Сатурн» и «Юпитер — Уран».
На уровне осредненных показателей числа и площади солнечных пятен обнаруженный феномен внешнего контроля предстает как значимое различие стандартных отклонений гелиоцентрических долгот всех планет при спокойном и активном Солнце (Рис. 31).
Источник: расчетпо World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number сиспользованиемпрограммы Alcyone Ephemeris
Периодические аномалии солнечной активности должны быть в первую очередь продуктом орбитального движения двух гигантов — Юпитера и Сатурна, положение которых повторяется каждые 20, 60 и 180 лет. Если это утверждение справедливо, при осреднении чисел Вольфа с точкой отсчета у месяца соединения планет, мы получим картину согласованности для 20 лет и картину снижения синхронности от начала цикла для 60 лет. Таково и реальное положение вещей (Рис. 32−34).
Источник: Ibid.
Источник: Ibid.
Источник: Ibid.
При дальнейшем увеличении рассматриваемого периода в середине цикла вновь возникает эффект синхронизации (Рис. 35).
Источник: расчет по даннымWorld Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number и сайта Юрия Наговицина с дополнениями и поправками; использована программаAlcyoneEphemeris
Орбитальное движение Юпитера и Сатурна определяет особенности нечетных и четных 11-летних солнечных циклов: при удаленном Сатурне с его прямым вращением солнечная активность повышается. Максимальным ее уровень бывает при положении обоих планет у точки афелия (Рис. 36).
Источник: поданным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number.
Наряду с большим циклом Юпитера и Сатурна есть практически равный ему по длительности планетный цикл, связанный с перемещением Солнца около барицентра — общего центра масс небесных тел, входящих в Солнечную систему. Начало его приурочено к моментам наибольшего сближения центра Солнца и барицентра, из которых три последних датируются 1990, 1811 и 1632 годами. Разность в сроках двух циклов составляет 30 лет. Движение Солнца, естественно, отражается на его активности (Рис. 37).
Источник: Ibid.
179-летний планетный цикл охватывает восемь 22-летних циклов Хейла (11 лет х 2), и, в свою очередь, восемь 179-летних циклов образует 1430-летний цикл (Рис. 38).
Источник: по данным A.I.Shapiro et al.
В рамках 1430-летнего цикла происходит синхронизация групповых и индивидуальных планетных циклов.
Концепция ньютониевых оболочек разрешает серьезнейшее противоречие в астрономии: за полтора века собрана масса фактов планетного контроля солнечной активности, но приливные неровности на поверхности звезды, измеряемые долями миллиметра, не в состоянии дать разумное объяснение наблюдаемых явлений. Кроме того, остаются непонятными причины различий в эффектах действия небесных тел с прямым и обратным вращением.
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Орбитальные резонансы
Как считал Никола Тесла, «все связи между явлениями устанавливаются исключительно путём разного рода простых и сложных резонансов — согласованных вибраций физических систем». Упорядоченность Солнечной системы, очевидно, есть не только итог эволюции, но и продукт ныне протекающего контакта ее элементов. Если это так, на Солнце и на Земле должны быть найдены следы орбитальных резонансов. Поиск их обещает быть удачным в первую очередь при выборе в качестве объекта исследования частых резонансов 1:2 (октава) по осям орбит внутренних планет Меркурия и Венеры. По материалам длительных наблюдений за солнечными пятнами эффект этих процессов прослеживается достаточно хорошо (Рис. 39).
Источник: поданным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number; использованапрограмма Alcyone Ephemeris
Резонанс этого рода действует на солнечную корону (Рис. 40).
Источник: расчет по даннымAstronomical Institute, Slovak Academy of Sciences с использованием программыAlcyoneEphemeris.
Характерно, что в момент резонанса интенсивность галактических космических лучей снижается на 0,1−0,15%.
О роли в динамике Солнечной системы резонансов Юпитера и Сатурна по причине их редкости (всего 18 случаев резонанса 1:2 по осям орбит за последние 300 лет) мы, к сожалению, вынуждены судить преимущественно по четко диагностируемому признаку смещения земной оси (Рис. 41).
Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.
Сведения 1867−1988 годов, несмотря на их ограниченность, указывают на достаточно высокую вероятность возникновения сложной аномалии на Солнце в дни резонанса Юпитера и Сатурна, так как при осреднении за период 120 лет очень редко получается перепад чисел Вольфа на уровне более 60 единиц (Рис. 42).
Источник: расчетподанным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number; использованапрограмма Alcyone Ephemeris
В геодинамическом отношении важен резонанс 1:5 по осям орбит Земли и Юпитера. Среди его проявлений можно назвать Великое восточно-японское землетрясение, произошедшее 11 марта 2011 года (М ≈ 9,1). Существуют, по крайней мере, три признака вмешательства именно космических сил в данном случае. Первый — смещение оси за несколько дней до события (Рис. 43).
Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.
О влиянии резонанса сигнализирует также рост сейсмической энергии, выделившейся на земном шаре в начале марта 2011 года (Рис. 44).
Источник: расчетподанным International Seismological Centre.
Наконец, во время предыдущих резонансов аналогичного рода также наблюдались сейсмические аномалии (Рис. 45)
Источник: Ibid.
Впечатляющая картина резонансов Солнечной системы только начинает открываться перед нами. Нужны детальные эмпирические обобщения. Исходный материал для них уже накоплен.
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Заключение
Критические эксперименты разного типа дают нам многочисленные доказательства существования в Солнечной системе трансводородного элемента ньютония, из которого построены внешние оболочки небесных тел. Благодаря им планеты и звезда вступают во взаимодействие, что отражается на гелиофизических и геофизических процессах, ранее не находивших научного объяснения.