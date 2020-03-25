На днях колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг опубликовал статью под названием «Надвигается упадок и падение нефтяной империи Персидского залива», в которой предсказал Королевству Саудовская Аравия незавидное будущее.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Фиклинг утверждает, что даже при мировых ценах за баррель нефти в 10 долларов почти вся мировая нефтяная промышленность потеряет деньги, а производители стран Персидского залива останутся в плюсе. В то же время, по мнению колумниста Bloomberg, при низких ценах на нефть «проблема возникает для их экономик, которым нужна гораздо более высокая цена, чтобы сбалансировать свои бюджеты и поддержать привязанные к доллару валюты».

В данных условиях, в частности, Саудовская Аравия будет вынуждена сократить свои «щедрые расходы на оборону и безопасность», которые составляют почти треть её бюджета. Кроме этого, королевству придётся ввести дополнительные налоги и сократить раздутые государственные службы. Все эти преобразования вряд ли будут популярны у граждан страны, что в конечном итоге может разрушить внутреннюю стабильность государства.

Saudiaramco.com Пульт управления буровой установкой компании Saudi Arabian Oil Company

Bloomberg приводит ряд цифр, согласно которым перспектива саудитов выглядит весьма печально. По данным доклада Международного валютного фонда 2019 года, даже при ценах на нефть 50−55 долларов за баррель международные резервы Саудовской Аравии упадут примерно до пяти месяцев покрытия импорта уже в 2024 году.

Дэвид Фиклинг приходит к выводу, что королевство в данном случае в течение нескольких месяцев ожидает серьёзный кризис платежного баланса и отказ от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения.

Соответственно, при цене на нефть в 20 долларов за баррель международные резервы Саудовской Аравии будут расходоваться ещё быстрее, и финансовый крах королевства наступит гораздо раньше 2024 года.

Дэвид Фиклинг отмечает, что чистые финансовые активы, принадлежащие правительству Саудовской Аравии (резервы Центрального банка плюс активы Фонда национального благосостояния), за минусом государственного долга на 2018 год упали до 0,1% от ВВП. Падение чистых финансовых активов произошло за четыре года — с момента падения цен на нефть со 100 долларов за баррель в конце 2014 года, когда финансовые активы составляли 50% от валового внутреннего продукта.

Россия, по информации Bloomberg, имеет низкую себестоимость добычи нефти: в 2019 году «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл» потратили менее четырёх долларов на добычу одного барреля нефти. Если добавить к этому примерно 5 долларов на транспортировку одного барреля и 6−8 долларов капитальных затрат на баррель, то получится баррель нефти по цене менее 20 долларов.

☭Acodered Добыча нефти

А согласно заявлению генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, цена нефти на уровне 8 долларов за баррель также не является критичной.

В своём недавнем интервью телеканалу «Вести 24» глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что компания «даже в условиях отказа от новых проектов по геологоразведке может добывать порядка 22 лет, не снижая объёмов добычи». По словам Сечина, операционные затраты «Роснефти» сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco: 3,1 доллара на баррель добываемой нефти, у Saudi Aramco — 2,5−2,8 доллара на баррель.

9 марта 2020 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство сумеет сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность при «устойчиво низких» ценах на нефть. Российский Минфин утверждает, что даже если цены на нефть упадут до 25 долларов за баррель, то Россия сможет покрыть дефицит бюджета. По данным министерства, в Фонде национального благосостояния достаточно средств, чтобы покрывать выпадающие доходы от падения нефтяных цен в течение 6−10 лет.

Таким образом, при практически одинаковой себестоимости добычи нефти Россия значительно превосходит Саудовскую Аравию по запасу прочности экономики. Москва способна в данных условиях сыграть вдолгую, а вот у Эр-Рияда запас прочности и, соответственно, запас времени совсем маленький — от силы год-два, а может быть, и меньше.

Kremlin.ru Владимир Путин с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом

Саудовская Аравия попыталась навязать своё мнение России по сокращению добычи с 1 апреля 2020 года, используя мощное информационное и психологическое давление. Однако, как говорится, не на тех напали. Кроме того, заявления о больших скидках на нефть и реальные поставки этой нефти, как оказалось, совсем не одно и то же.

Саудитам также следует уяснить, что у русских есть и другие способы отстоять свои интересы, о которых в открытых источниках писать не принято, и они пока не были задействованы. Бойтесь гнева терпеливых…