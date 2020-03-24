Со второй половины XVIII века в результате политики, проводимой Панах-ханом и его преемниками, в Шуши искусственно увеличилось число мусульман — тюркских и курдских племен. Согласно проведенной Российской империей в 1823 году переписи населения, в городе проживало 8290 человек, из которых армян было 3350 (40.3%), татар — 4670 (56,2%), курдов — 270 (3,5%).

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако во второй половине ХIХ века демографическая ситуация в Шуши начала восстанавливаться. В 1886 году российские власти провели более подробную перепись населения, согласно которой армяне составляли уже большинство — 56,6% (15 100), татар было 43,3% (11 000). К 1897 году, когда была проведена первая всероссийская перепись населения, картина почти не изменилась: в городе насчитывалось 25 800 жителей, из коих 55,8% составляли армяне. [Г. Саркисян, НАСЕЛЕНИЕ НАГОРНОГО КАРАБАХА ЗА 100 ЛЕТ (1823−1923 ГГ.)1 (Этнодемографическое исследование)]:

Это соотношение с незначительными изменениями сохранялось до марта 1920 года, когда азербайджанские войска под командованием Хосров бек Султанова, назначенного при помощи Великобританиии генерал-губернатором Карабаха, сожгли армянский квартал Шуши и устроили массовую резню армянского населения. По разным оценкам жертвами резни и пожара стало 6−10 тысяч армян, остальные бежали из города. В 1921 году в Шуши оставалось 9200 человек, из которых армян было всего 290. Продолженная Азербайджаном турецкая политика геноцида привела к тому, что город из армянского превратился в «азербайджанский», а весь Карабах был захвачен Советским Азербайджаном.

Сегодня в Азербайджане все более активно обращаются к истории, очевидным образом искажая и фальсифицируя факты. При этом одним из главных тезисов азербайджанской пропаганды является утверждение о том, что «Карабах всегда был частью Азербайджана».

Между тем общеизвестно, что государство под названием Азербайджан было создано в мае 1918 года, объявив своей столицей сперва город Гянджу (Гандзак, в период Российской империи — Елизаветполь). В то время Баку еще не находился под контролем татар и лишь 15 сентября 1918 года был захвачен турецкими войсками. В последующие два месяца турецко-татарские силы устроили в Баку массовые погромы армян, жертвой которых стало около 20 тысяч человек.

Еще до создания Азербайджанской Демократической Республики, в середине 1917 года, в Карабахе начинается формирование органов армянского самоуправления и самообороны. Для преодоления разногласий с местным татарским населением действовал также армяно-татарский совет. В армянских районах органом власти было Бюро, члены которого были избраны еще в декабре 1917 года, также при Бюро действовал Совет Комиссаров. По указу последнего, 22 июля 1918 года проводится первый Карабахский съезд, в котором участвуют по два представителя от 21 армянских деревень и 8 депутатов от Шуши. Общее число депутатов составило 60 человек.

Съезд принимает ряд важных постановлений, в том числе о налогообложении, учреждении судов и налаживании внешних связей. По части внешних связей объявляется, что «Карабах является частью Араратской (Армянской) Республики». Также съезд избирает Народное правительство Карабаха.

В период до и после захвата Баку турецкие войска и Азербайджан неоднократно ставят перед армянскими структурами Карабаха ультиматум, требуя подчиниться Азербайджану. Однако на последующих съездах карабахских армян эти требования отвергаются. На короткий период турецким войскам удается захватить Карабах, однако поражение Турции на других фронтах Первой мировой войны вынуждает Анкару вывести войска с Кавказа.

В январе 1919 года, при активном содействии пришедших на замену турецким войскам англичан, генерал-губернатором Карабаха назначается Хосров бек Султанов. Но Национальный совет карабахских армян не признает его власть. Об этом гласит решение 5-го съезда карабахских армян от апреля 1919 года, а также письмо, отправленное Султанову после съезда, в котором говорилось:

«Съезд армян Карабаха доводит до вашего сведения, что после своего единодушного и категорического ответа генералу Шательворту о неприемлемости для Съезда власти Азербайджанского правительства в какой бы то ни было форме, считаем предложение ваше Съезду о совместном обсуждении некоторых вопросов неприемлемым».

Решение 5-го съезда гласило, что Карабах никогда не принимал и не примет власть Азербайджана. Не желая примириться с этим, Султанов при помощи турецких военных начинает наращивать азербайджанское военное присутствие в Арцахе. 4−5 июня 1919 года были организованы погромы армян Шуши и близлежащих деревень, жертвами которых стало 500−600 человек. Больше всего пострадала деревня Гайбалу, которая была практически уничтожена, а большая часть населения убита. (М. Арутюнян Нагорный Карабах в 1918—1921 гг., Ереван, 1996).

Глава Карабахской епархии епископ Ваан сообщает католикосу всех армян Геворгу Пятому, что татары устроили также резню части жителей сел Кркжан, Пайлур и Джамилу, а в селах Каринтак и Дадушен благодаря силам самообороны удалось избежать большого количества жертв. В самом Шуши тоже мало убитых, несколько десятков человек. Однако куда более тяжелыми оказались политические итоги: под давлением англичан ряд руководителей Карабаха вынужденно покидает край.

Тот факт, что эти действия стали органическим продолжением турецкой политики геноцида, зафиксирован в отчетах некоторых американских деятелей того времени. Особую ценность в этом контексте представляют документы из Национального архива США. В частности, Верховный комиссар сил союзников на Кавказе Дж. Руан в своем докладе отмечает, что «Султанов применяет политику уничтожения армян, нападения татар разрешены, если не поддержаны со стороны губернатора, при разрешении британцев» [Махмурян Г., Шуши 1919−1920 гг. в документах Госдепартамента США и Национального Архива Армении].

После июньских погромов Азербайджан и Великобритания усиливают давление, в результате чего 22 августа участники 7-го съезда армян Карабаха вынуждены бывают пойти на уступки и временно признать Карабах частью Азербайджана — до окончательного решения в рамках Мирной конференции. Этот аспект особенно важен, так как впоследствии азербайджанская сторона начнет манипулировать фактами, пытаясь доказать, что, поскольку на Парижской мирной конференции решения принято не было, то Карабах окончательно подчиняется Азербайджану.

Между тем в договоре не было указания конкретно и только на Парижскую конференцию. В 5-м пункте документа, состоящего из 26 пунктов, говорится, что при генерал-губернаторе создается совет из представителей армян и мусульман — по 3 от каждых, — без решения которого не могут быть урегулированы вопросы межэтнического характера (7-й пункт). 10-й и 11-й пункты гласят, что по представлению Армянского национального совета генерал-губернатору назначается армянский помощник, у армян также остается культурное самоуправление. Чрезвычайно важен 15-й пункт — о том, что войска должны быть дислоцированы в Ханкенди (арм. Варакн, впоследствии — Степанакерт) и в Шуши, а их численность должна быть аналогичной мирным временам. Любое передвижение войск по армянским районам должно быть утверждено ⅔ голосов членов совета при генерал-губернаторе (16-й пункт). Эти и другие пункты в последующие месяцы грубо нарушаются Азербайджаном. Без разрешения совета Азербайджан перебрасывает войска в Зангезур для ведения боевых действий, разоружает армян, нарушая тем самым 19-й пункт договора.

В феврале 1920 года азербайджанская сторона выдвигает Национальному совету армян Карабаха ультиматум, требуя окончательно признать верховенство Азербайджана, что было грубым нарушением 1-го пункта договора. В деревне Шош проводится 8-й съезд армян Карабаха, депутаты которого отвергают эти требования, учитывая все нарушения решений 7-го съезда.

Получив отказ, Азербайджан продолжает концентрировать войска в Карабахе с целью решить вопрос силой. Утром 23 марта 1920 года начинается нападение на армянский квартал Шуши. На протяжении трех дней происходят погромы, сжигаются дома армян, церкви, здания культурных и образовательных заведений. 15 мая член Шушинской консистории Карапет Вардапетянц и секретарь Мирза Тер-Саргсян отправляют католикосу всех армян доклад, в котором отмечалось, что из 12−13 тысяч армян Шуши было убито около 4000, порядка 3000 армян взято в плен, большая их часть затем казнена, в том числе глава Карабахской епархии. Часть пленных женщин удерживается Султановым и татарскими офицерами. 6000−6700 человек бежали из Шуши.

Таким образом, согласно этим данным, в ходе погромов и в течение нескольких последующих дней в Шуши было убито около 6000 армянских жителей. Другие источники сообщают о большем числе жертв.

Источник: Национальный Архив РА.

Фонд «Возрождение Шуши» Руины армянского района Шуши в 1955 году

Тбилисская газета «Слово» в номере от 16 апреля 1920 года, сообщая о погромах в Шуши, писала: «В городе не осталось камня на камне».

После погромов в Шуши практически не остается армян. В результате азербайджанской геноцидальной политики Шуши становится «азербайджанским» городом. Побывавшие здесь в 1930 году русский поэт Осип Мандельштам и его жена так описывали ситуацию: «Город начинался с бесконечного кладбища, потом крохотная базарная площадь, куда спускаются улицы разоренного города. Нам уже случалось видеть деревни, брошенные жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной».

В 60-х годах прошлого столетия власти уже Советского Азербайджана попытались стереть последние следы армянского происхождения города и доказательства погромов. Были снесены руины разоренных домов армян, церкви, большая часть культурных памятников.

9 мая 1992 года Шуши был освобожден от азербайджанской оккупации и вернулся к своим исконным хозяевам.

В настоящее время власти Республики Арцах стремятся сохранить и реконструировать как армянские, так и мусульманские культурные памятники, примером чему является восстановление Верхней мечети Гевхар-аги в Шуши.

Тарон Оганесян — эксперт аналитического центра «Орбели»