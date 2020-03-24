Пиар во время чумы: как зарабатывают «популяризаторы науки»

На днях иностранные соцсети, а потом и СМИ распространили новость: Владимир Путин для устрашения граждан и соблюдения ими карантина выпустил на улицы российских городов 500 львов! Естественно, новость оказалась фейком, но перед тем как была опровергнута, в один миг разлетелась по сотням тысяч иностранных пользователей. Потом, правда, даже иностранные СМИ признали новость фейком, но она успела оставить большое количество информационных цифровых следов и далеко не все из потребителей этой новости получили опровержение. Так работают фейк-новости, при этом чем невероятнее ложь, тем вероятнее, что в нее поверят: это не я такая умная, это практически точное цитирование слов Геббельса.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Панчин

Нынешняя пандемия COVID-19 по клинической картине по большому счету ничем принципиально не отличается от ежегодных сезонных коронавирусных инфекций человека, вызывающих ОРВИ. Однако в этот раз эпидемия протекает на фоне гораздо более масштабного и разрушительного по своим последствиям массового психоза.

Как установлено отцами-основоположниками массовой психологии (Лебон, Фрейд и др.) еще в конце XIX столетия, у «человека толпы», поддавшегося панике под действием эффекта психического заражения, катастрофически падает способность к критическому восприятию реальности, он становится гипервнушаемым, принимает на веру самый чудовищный бред, на который в спокойном состоянии он не обратил бы никакого внимания. Будучи же «психически зараженным», индивид начинает совершать деструктивные поступки, навязываемые ему манипулятором, или, наоборот, отказываться от рациональных, само собой разумеющихся действий. Однако отцы-основатели массовой психологии и не предполагали, каких высот манипулятивных технологий над людьми можно достичь при помощи интернета и социальных сетей, да и понятие фейк-ньюс тогда им было неведомо.

В преддверии пандемической волны, которая начинает накрывать Россию (пик ее еще впереди), разумное, совершенно очевидное мероприятие, которое должен осуществлять любой человек — профилактика ОРВИ. Вкупе с усилением мер личной гигиены это позволяет, конечно, не полностью исключить, но существенно снизить риск заражения. Тем более это относится к группам риска — пожилым людям и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Каким же препаратам следует отдать предпочтение? Если в выборе брендов одежды следует ориентироваться на личные вкусы потребителя и толщину кошелька, то, когда вопрос касается здоровья, все гораздо проще: можно совершенно не обращать внимания на ухищрения маркетологов, пытающихся продать вам панацею от всех болезней, а четко следовать рекомендациям Минздрава, советующим принимать препараты, прошедшие полный цикл клинических испытаний. Это единственный знак качества в фармакологии, который невозможно подделать или купить. Все очевидно, и в критической ситуации следует не дискутировать, а четко действовать строго в соответствии с протоколами инфекционной безопасности. Это аксиома!

Mos.ru В симуляционном центре Боткинской больницы стартовал образовательный проект для врачей, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал учебно-методическое пособие с рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

Казалось бы, повода для скандала тут быть не может, но…

Для кого-то, а именно для мировых фармкорпораций («большая фарма», как называют в обиходе этот конгломерат монополистов) пандемия — золотое дно. Ведь именно в такие моменты они взвинчивают цены, кратно увеличивают объемы продаж и заключают самые выгодные контракты. Россия же вообще и департамент здравоохранения Москвы в частности, по мнению мировых гигантов, провинились перед ними тем, что… для профилактики ОРВИ рекомендовали исключительно отечественные препараты — такие, например, как «Кагоцел» и «Эргоферон».

«Большая фарма», как и в истории со львами на улицах российских городов, отреагировала мгновенно, приступив к изготовлению фейк-новостей, но уже нацеленных на внутрироссийского потребителя. Для этих целей у западных лоббистов уже имеется группа «специально обученных» спикеров во главе с фронтменом Александром Панчиным, действующим под громким именем «популяризатора науки». СМИ неоднократно обвиняли Александра Панчина в отрабатывании иностранных грантов, популяризациии однополых браков в России, а также в продвижении в России тезиса о безвредности ГМО-продукции в рамках сотрудничества с крупнейшим разработчиком и производителем ГМО корпорацией «Монсанто».

В этот раз Александр Панчин обрушился с критикой на рекомендации столичного Департамента здравоохранения, заявив, что столичные врачи предлагают для профилактики ОРВИ неправильные препараты, сравнив их действенность с эффектом от целования икон. Этот выпад на личной страничке в соцсетях можно было бы воспринимать как приватное мнение частного человека. Но это был лишь старт кампании. Как по команде, тему подхватили многие озабоченные СМИ и телеканалы (стоит отметить, их озабоченность хорошо оплачивается) и «общественные деятели» вроде Михаила Гельфанда, предводителя так называемой «диссернетовской гвардии».

Ирина Ефремова Александр Панчин в качестве члена жюри на вручении антипремии «Почётный академик ВРАЛ»

С каждым днем к хору, кричащему о неэффективности указанных в пособии Департамента здравоохранения препаратов, присоединяются все новые и новые глашатаи, например скандальная инстаграм-блогерка Катя Диденко, сделавшая головокружительную карьеру на смерти трех человек (в том числе своего мужа), погибших из-за сухого льда в бассейне на вечеринке по случаю катиного дня рождения. Интересно, что понимает в фармакологии блондинка, не обладающая элементарными знаниями по химии в объеме 7-го класса общеобразовательной школы?

Да и сам Александр Панчин имеет в вирусологии довольно сомнительные «достижения». Так, самой его известной научной гипотезой стало «исследование» о паразитарной подоплеке культурных мемов: будто бы те или иные религиозные ритуалы сформировались под действием токсинов, выделяемых паразитами, поселившимися в человеческом организме — таким образом они якобы заставляют своих носителей создавать благоприятные условия для размножения и распространения — например, целование икон, ползание по земле и т.д. Бред? Конечно, бред, но бред, опубликованный в британском «научном» интернет-журнале, становится основанием для высокого звания «популяризатора науки». Самое интересно, что одним из научных рецензентов в этом журнале является не кто иной, как его наставник и руководитель в государственном институте ИПИ Михаил Гельфанд.

Однако давайте вернемся к технологии создания фейк-новостей, в области которых так преуспели «популяризаторы науки». Вообще, даже самый беглый анализ медийной активности выявляет один и тот же шаблон: эта активность носит ярко выраженный волновой характер, что говорит о том, что без материальных стимулов интерес к повестке популяризаторов близок к нулю, но стоит только у него появиться бюджету, медиаресурсы выстраиваются к нему в очередь, хотя никаких особых информповодов вроде бы нет.

При этом основной костяк спикеров медиакампаний «популяризаторов» — это «ученые», чьи научные достижения широкой общественности известны гораздо меньше (по правде говоря, вообще не известны), чем их «общественная» деятельность, носящая ультра-либеральный, временами либерально-истерический характер. В этой связи неудивительно, что эти деятели получают гранты от фондов, аффилированных с Госдепартаментом США и зарубежными разведслужбами.

Геббельсовская пропаганда

Кто же производит препараты, подвергшиеся яростным атакам фанатов ГМО, сторонников гей-браков и легалайза наркотиков, либеральных грантопилов? Вы, наверное, уже догадались — это 100% российские предприятия «Ниармедик» и «Материа Медика Холдинг» — одни из крупнейших успешных отечественных фармпредприятий. Препараты обеих компаний прошли все необходимые исследования и зарегистрированы Минздравом. При этом «Кагоцел» входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а значит, входит в систему госзакупок бюджетными учреждениями и находится на особом контроле у государства, а коллектив «Материа Медика Холдинг» два года подряд получал премию правительства РФ в области науки и техники «за создание, внедрение в производство и медицинскую практику новых высокоэффективных лекарственных препаратов на основе сверхмалых доз антител к эндогенным регуляторам.

Совсем уж смешно выглядит кивание спикеров «Диссернета» на «просвещенную Европу», где иммуномодуляторы и противовирусные препараты для профилактики ОРВИ не назначаются. Ну так давайте посмотрим, что происходит в этой Европе! Особенно наглядно катастрофа проявляется в Италии. Дело в том, что на 30 миллионов работающих в стране приходится 12 миллионов пенсионеров из-за очень высокой продолжительности жизни. Из этого логически вытекает, что национальная система здравоохранения требует колоссальных затрат.

Итальянцы, однако, избрали либеральную стратегию развития медицины, согласно которой больница — коммерческое предприятие, оказывающее платежеспособному потребителю (пациенту) заказанный и оплаченный им перечень услуг. То есть охрана здоровья — это не задача государства, а личное дело каждого. Именно поэтому профилактикой ОРВИ в Италии никто и не занимается, следствием чего являются сезонные всплески смертности от осложнений, вызванных гриппом. (график). Периодически в стране происходит натуральный «старикомор», как, например, в 2017 г.

Kot.sh Пиар во время чумы: как зарабатывают «популяризаторы науки»

На все это можно закрывать глаза, но лишь до поры до времени. COVID-19 обладает очень высокой вирулентностью (заразностью) и не делает никаких различий между богатыми, способными оплатить лечение в частной клинике, и бедными, экономящими на своем здоровье. Цена отказа от профилактики — нынешняя коронавирусная катастрофа в Италии. Ко всему прочему, национальная система здравоохранения оказалась абсолютно неготовой к сверхнормативным нагрузкам. Да, там не принято ставить койки с пациентами в коридор. Но зато вам с вежливой улыбкой скажут в приемном покое: «Извините, мест нет. Врачи заняты и не могут вас принять. Обратитесь через неделю». Но через неделю обращаться придется уже в похоронное бюро. Рынок так порешал, как говорится.

Вы хотите такую же «высокую» медицину в России, которую превозносит кучка либеральных кликуш? Действия Панчина и Co носят предельно откровенный антироссийский характер. Это можно сравнить с призывом не соблюдать правила дорожного движения в знак протеста против слишком часто установленных светофоров. Да, возможно, регулирование дорожного движения не всегда и не везде оптимально. Но ваш ребенок может переходить улицу на «неоптимальном» светофоре перед неоптимально расположенной школой, когда по трассе будет лететь грузовик с «протестным» водителем.

Можно долго критиковать отечественную медицину, но следует признать, что в деле противостояния пандемическим угрозам организация здравоохранения России справляется куда лучше, чем европейские страны. Москва же дает поистине образцовый пример системного противостояния коронавирусной угрозе — помимо банальной изоляции и реанимационных мероприятий у заболевших, проводит все виды профилактических мероприятий, включая рекомендации по неспецифической медикаментозной профилактике вирусных инфекций, что чрезвычайно важно в сложившейся обстановке. В Европе последний пункт этой программы бездарно провален.

Видимо, кому-то хочется, чтобы «итальянский мор» накрыл Москву, а за ней — всю Россию. Антивакцинаторы, ВИЧ-диссиденты, ГМО-филы, а теперь еще и борцы с профилактикой вирусных заболеваний будут в восторге. Гранты от «большой фармы» они отработают.