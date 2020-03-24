



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

По поручению президента России Владимира Путина министр обороны России Сергей Шойгу совершил визит в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Учитывая, что в состав возглавляемой Шойгу делегации был включен начальник Главного управления (бывшее ГРУ) министерства обороны России Игорь Костиков, а делегация провела в стране всего несколько часов, было ясно, что переговоры касались конкретных военных проблем. Если исходить из скупого на информацию заявления по итогам встречи, то обсуждались вопросы «обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества». Затрагивались также темы гуманитарного содействия России населению Сирии и восстановления ее экономики при помощи российских специалистов.

Если же говорить о конкретных поручениях Путина, то похоже, что российская сторона предупредила Дамаск о неких предстоящих событиях в Идлибе для того, чтобы не повторились недавние события, когда вооруженные силы Турции и Сирии вступили в прямое боевое столкновение. Более того, речь идет о выполнении достигнутых в ходе недавнего визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган и его переговоров с президентом России договоренностей о совместном патрулировании в Идлибе, согласно которым исключаются действия сирийской правительственной армии в южной части зоны безопасности, а турецких — севернее так называемого коридора безопасности. Тем более что накануне была предпринята попытка сорвать московские соглашения. Как сообщает турецкое издание Sözcü, в зоне Идлиба в районе населенного пункта Мханбель 19 марта в ходе инженерной разведки трассы М-4 турецкие военнослужащие подверглись нападению, погибли двое турецких военных, еще один получил ранение.

Однако на этот раз Анкара обвинила в произошедшем радикальные группировки, орудующие в регионе, которые еще недавно турецкая сторона считала «умеренными». По некоторым данным, активной джихадистской группировкой в регионе является «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая отделилась от «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которую обращает особое внимание российская разведка, заявила, что она не атаковала турецких военных, а нападение могло быть совершено сирийскими правительственными силами или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом группировка подчеркнула, что не покинет зону безопасности. Такой же позиции придерживается и «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее турецкое издание Birgün уточняет: атака произошла после того, как джихадисты опубликовали в соцсетях видеоролик с угрозами в адрес Анкары из-за патрулирования автотрассы М-4. То есть обозначается фактор так называемой третьей силы в Сирии, что наводит на многие размышления.

Msb.gov.tr Турецкие военные

Российско-турецкое патрулирование на трассе М-4 в Идлибе было сокращено из-за этой провокации. Министерство обороны России сообщило, что радикальные группировки используют гражданское население в качестве «живого щита». Нейтрализовать эту угрозу должна Анкара. Как передают турецкие СМИ, военные готовят удар по радикальным группировкам. Надо полагать, что Шойгу согласовывал в Дамаске как раз определенные детали предстоящей боевой операции. Отсюда следуют важные выводы. Первый: Россия и Турция собираются реализовать московскую договоренность по Идлибу. Предыдущие две — прекращение огня и создание коридора безопасности — были уже выполнены. Анкара демонстрирует единое с Москвой понимание и оценку ситуации, что выглядит перспективно с учетом выстраивания кооперации по другим проблемным темам в Сирии.

Второй: не вызывает сомнений то, что Турция внимательно следила за визитом Шойгу в Дамаск. Его посреднические усилия увеличивают шансы на принятия Анкарой нестандартных решений по нормализации отношений с соседней страной. Третий: сокращаются возможности для политических спекуляций США в отношении Идлиба. В этой связи турецкое издание Cumhuriyet указывает на недавнее «бесстыдное и провокационное» заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что «Россия убила десятки турецких военных во время нападений в Идлибе», и считает, что американцы «заинтересованы в конфликте Турции и России». Четвертый: астанинский процесс по урегулированию в Сирии продолжает действовать, хотя специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри говорит, что «пора покончить с «Астаной». Наконец, существует еще один важный момент, который может повлиять на ход событий: создание на Западе устойчивого мнения о том, что Идлиб может оказаться в зоне поражения коронавирусом.

Defense.gov Война в Сирии. Артиллерия

Об этом пишет уже The New York Times. На это намекает и российский военный корреспондент в Сирии Евгений Поддубный, правда, указывая на неназванные турецкие «прокси» и не уточняя, кого именно нужно иметь в виду. В то же время можно принять его версию о том, что кто-то таким образом пытается сорвать военную операцию Турции в северной сирийской провинции. В этой связи Le Monde подчеркивает, что Запад вынашивает проект создания нового «сектора Газа» в Идлибе, чтобы «загнать урегулирование в Сирии в долгосрочный тупик». Вот почему визит Шойгу в Дамаск нельзя относить к событиям ординарного значения. Россия рассчитывает со стороны Сирии на союзническое поведение и ждет такого же от Турции на основании ее принадлежности к «астанинской тройке».