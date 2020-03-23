Десять дней назад в Японии довольно нервно отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа о переносе Олимпиады на 2021 год в связи с угрозой распространения коронавируса. Тогда министр, курирующая подготовку к мировому спортивному празднику, Сэйко Хасимото уверенно заявила:

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«МОК и организаторы Олимпиады-2020 вообще не рассматривают возможность отмены или переноса Игр. По нашей информации, подготовка к проведению безопасных Игр идёт по плану. Открытие намечено на 24 июля».

Однако сегодня уже и японское правительство, и губернатор Токио вынуждены прекратить выдавать желаемое за действительное и, похоже, смирились с возможностью переноса Олимпийских игр. «Мы должны в первую очередь подумать о спортсменах, и не исключено, что нам придется принять решение о переносе», — заявил в парламенте премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Глава японского правительства подчеркнул, что судьбу Игр в ближайшем будущем определит Международный олимпийский комитет (МОК). Однако он все же оставил надежду на проведение Игр в намеченные сроки, отметив, что речь о полной отмене состязаний пока не идет. Видимо, при этом Абэ исходил из того, что глава МОК Томас Бах оставляет еще четыре недели для принятия окончательного решения о переносе. Понять японцев можно — ведь, как сообщалось, в случае отмены Олимпиады страна лишится около 7,8 трлн иен ($74,3 млрд), а ВВП страны сократится на 1,4% в год.

Однако о неизбежности переноса Игр свидетельствует уже начавшийся процесс отказов национальных олимпийских комитетов различных стран от направления в Токио в столь опасное время своих команд. Олимпийский и Параолимпийский комитеты Канады отказались от участия в летних Играх 2020 года. На сайте олимпийской сборной Канады это решение объясняется рисками, связанными с коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже о таком же решении объявил и Австралийский олимпийский комитет.

Канадские комитеты призвали МОК и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение летней Олимпиады на один год и предложили свою помощь «в преодолении всех сложностей, связанных с переносом сроков проведения Игр». «Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт», — отмечается в сообщении. Австралийский комитет заявил, что спортсмены этой страны начнут подготовку к Играм, которые должны пройти летом 2021 г., а не 2020 г.

С просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии. К ним присоединился национальный Олимпийский комитет Швейцарии, выступив с заявлением: «Последние несколько дней различные национальные олимпийские комитеты и спортивные ассоциации заявили о необходимости переноса Олимпийских игр. Швейцарский олимпийский комитет следит за событиями. Перенос соревнований необходим. Мы сообщили о своей позиции в письме Международному олимпийскому комитету».

С возможностью переноса Токийской олимпиады согласился и Международный параолимпийский комитет (МПК), который поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) по решению об определении возможных сроков Олимпиады в Токио.

А вот, что называется, новость последнего часа. Член МОК Ричард Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Комментарий Паунда приводит американская газета USA Today. «На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке было принято», — сказал Паунд.