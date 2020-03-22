



Иван Шилов ИА REGNUM

Государства переживают трудные времена как люди. Во-первых, осознается, что рассчитывать гарантировано можно только на себя. Во-вторых, просыпаются старые геополитические инстинкты — кто ближний, а кто нет. В-третьих, становится ясно, какие связи устойчивы и прочны, а какие — ложные. Сегодня такую ломку переживают члены Европейского союза. «Пандемия коронавируса показала, что во времена реального кризиса именно суверенное национальное государство остается единственным сообществом, на которое европейцы могут рассчитывать, — отмечает польский политолог Ян Федорчук. — Сам ЕС, в свою очередь, оказывается колоссом на глиняных ногах. В решающие моменты люди автоматически обращаются к национальным правительствам. ЕС — это империя, которая существует только теоретически».

На протяжении многих лет Варшаву часто видели в компании с прибалтийскими республиками. Если дело касалось противостояния России, запугивания «русской угрозой», попыток помешать совместным проектам Москвы с теми же европейцами, на подмостках выступал один и тот же хор — Польша и Прибалтика, Прибалтика и Польша. Можно было даже решить, что это не четыре соседних государства, а прочный устоявшийся субрегион, которому ничего не угрожает. Однако стоило в Европу прийти коронавирусу, как былое единство тут же дало трещину. Варшава закрыла свои границы, что поставило под удар латышей, литовцев и эстонцев, планировавших через польскую территорию вернуться домой, — они застряли и растерялись. Последовала бурная реакция. Ярче всего себя проявила Эстония. Ведущая эстонская газета Postimees опубликовала обращение к польскому правительству по этому вопросу, министерство иностранных дел обвинило Польшу в закрытии границ, что негативно отразилось на региональной безопасности».

Польша

«Позор тебе, Польша!» — пишут эстонцы. И они правы, — констатирует польский оппозиционный еженедельник Polityka. — Сопротивление поляков настолько рассердило Таллин, что он пожаловался американцам и НАТО, справедливо отмечая потенциальную угрозу снабжению войск альянса, дислоцированных в Эстонии. В конце концов Германия оказала помощь, позволяя отправлять путешественников на паромах из своих балтийских портов». Так были актуализированы укорененные в истории связующие нити, ранее припорошенные «европейской солидарностью». Оказалось, что от Таллина до Берлина куда ближе, чем до Варшавы. В свою очередь, и Германия не упустила возможность показать Польше, что она о ней думает. Коронавирусное бедствие стало поводом для некоторых немецких изданий заявить, что польские больницы не готовы бороться с эпидемией, утверждать, будто «польские врачи опасаются, что официальное число зараженных является лишь верхушкой айсберга». Заодно критике подвергли решение Варшавы закрыть границу, из-за чего немцы лишились возможности затариваться по дешевке в польских магазинах, и поставили вопрос, кто же, вместо поляков, будет этой весной собирать в Германии спаржу.

В этой ситуации теплые нотки звучат на линии Варшава — Минск. В 20-х числах марта должен был состояться визит в Польшу министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. По понятным причинам его пришлось перенести. Стороны заменили личную встречу переговорами в режиме видеоконференции. Как отмечает белорусское информагентство «Белта», со стороны Польши выступили глава МИД Яцек Чапутович и уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. «Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о текущей ситуации, вызванной предпринятыми рядом стран жесткими мерами в связи с распространением коронавируса COVID-19, затронув в этой связи проблематику торгового транзита и экономики, — сообщает МИД Белоруссии. — Рассмотрены вопросы разрешения ситуаций с возвращением домой из Польши белорусских и российских граждан, также как и польских граждан, следующих из Белоруссии». Польское дипломатическое ведомство добавляет: «Министры договорились, что они как можно скорее встретятся в Варшаве, как и планировали, и обсудят широкий спектр двусторонних отношений между Польшей и Белоруссией… Чапутович подчеркнул, что участие Польши в делах Белоруссии имеет широкую политическую и социальную поддержку в нашей стране».

Sejm RP Яцек Чапутович

На фоне раздрая в Европейском союзе, искр между странами — членами ЕС сегодня Минск становится для Варшавы направлением, где она демонстрирует настрой на сотрудничество. Польшу не смущает то, что Белоруссия одновременно кооперируется с Россией. И не похоже, что Варшава при этом сейчас рассчитывает оторвать Минск от Москвы или предполагает такой вариант, хотя, возможно, и держит его в уме, но в отдаленной перспективе. Не исключено, что на белорусском направлении Польша в настоящее время начинает обозначать контуры своей новой и суверенной политики, отвязанной от европейских проектов. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на днях подтвердил свое желание прибыть 10 апреля в Смоленск на церемонию памяти жертв катастрофы правительственного борта, если Белоруссия и Россия подтвердят готовность пропустить делегацию в условии карантинных мероприятий. Ранее в Варшаве говорили, что встреч с российскими официальными лицами не планируется. А с белорусскими? Ведь путь в Смоленск лежит через белорусские города.