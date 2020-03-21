Маргарита Симоньян на своём одноимённом ТГ-канале разместила очень ёмкий и содержательный пост относительно вариантов выхода страны из кризиса, ключевой тезис которого выглядит следующим образом: «Вообще в нашей истории есть пример молниеносного выхода из самого чудовищного кризиса и разрухи. НЭП называется. И зависит только от политической воли».

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин — отец НЭПа

Перепост этой идеи без комментария, тем самым солидаризовавшись с ним, немедленно сделал ТГ-канал «Незыгарь», всё чаще и всё сильнее демонстрирующий нарастающую крайнюю неприязнь к российской власти и всему, что бы она ни делала. И тут уже трудно отделить мнение Незыгаря от мнения Симоньян — это одно мнение или два? Но если в отношении «анонимного» Незыгаря вопросов нет, что хочет, то и пишет, то в отношении Симоньян вопросов появляется очень много.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Маргарита Симоньян

На эту «интересную» идею лаконично ответил конспирологически подкованный ТГ-канал «Русский Демиург»: «Если бы НЭП был панацеей, то Сталин бы его не свернул как основное противоречие подъему страны:«Если мы не пройдем этот путь за 10 лет, нас сомнут». Получается, что в условиях мирового кризиса не НЭП был панацеей, а сталинская индустриализация».

Казалось бы, что можно лучше добавить к сказанному? Ну, разве что посожалеть, что нынешних журналистов не учат экономике так серьёзно, как учили «старую гвардию» в СССР, и курс истмата им бы не помешал.

Хотя весь либеральный катехизис в головы современных журналистов и экономистов вдалбливают очень усердно, как раньше истмат, но результаты, как показывает социально-экономическое положение нашей страны, оставляют желать лучшего. Умение мыслить системно у них полностью заблокировано и разрушено промыванием мозгов в русле кондовой либеральной пропаганды.

Но пойдем по порядку.

Что же представлял из себя НЭП? Это замена продразвёрстки продналогом и свобода торговли в период военного коммунизма, то есть предшествовавшего полного запрета на товарно-денежные отношения. Но разве у нас сейчас в 2020 году при Владимире Путине такая же ситуация как после гражданской войны в первые годы СССР? Этот вывод проталкивают Маргарита Симоньян и Незыгарь?

Ленинград времён НЭПа

Для Незыгаря, повторим, такая двусмысленная интерпретация последних двадцати лет преодоления распада СССР, «благословенных» ельцинских 90-ых и сложного развития страны, возможно, естественна. Но для главреда RT, нашего передового ТВ-канала, вещающего на Запад, такая позиция является, мягко говоря, большой политической ошибкой.

Дальше. НЭП — это оживление мелкого лавочника, спекулянта, акционерных обществ, банковского кредита. Мелкотоварный уклад в сочетании с многоукладной экономикой, где госсектор занимал ничтожное место.

Какая задача решалась при помощи НЭПа? Насыщение товарного рынка, устранение дефицита. В аграрной стране с засильем иностранного капитала в банковской сфере НЭП не решал ни одной задачи индустриального развития и модернизации. Соответственно, НЭП в тех политических условиях — был лишь тактическим манёвром партии большевиков на удержание власти: они обнаружили, что без денег и торговли экономика рушится так быстро, что уже сами крестьяне и рабочие скоро лишат их власти. Не больше.

Опять вопрос — у Симоньян такое понимание нынешнего политического момента, что у Путина такая сложная ситуация, что надо удерживать власть?

Да, НЭП позволил в достаточно сжатые сроки частично прекратить гражданскую войну (продолжалась до середины 30-ых) и частично насытить рынок. Так у нас сейчас этой проблемы нет от слова совсем — товарные рынки страны переполнены, сельхозпроизводство фактически восстановлено, по ряду знаковых позиций вообще можно отказаться от импорта.

При этом при НЭПе начался резкий рост социального расслоения и разложения партийного аппарата и государственного чиновничества. Коррупция стала разлагать всё сверху донизу, от верхушки партии до губернских ВЧК. Решая задачу спасения власти от проблемы голода, попали в проблему краха от коррупции.

Достаточно напомнить такой факт — голод 1927 года в самый разгар НЭПа, когда кулаки отказались продавать хлеб государству. Цены на черном рынке взлетели до небес, а уже в октябре в городах начался голод. Аналогичным образом стали поступать и частные швейные мануфактуры — города остались без тканей, хотя они были.

Торговля времён НЭПа

Казалось бы, ничего страшного, один год. Но такая ситуация повторилась и в 1928 году, и в 1929. А время было, напомним, тяжелое. Угроза войны висела над страной каждый год. Естественно, такая политика частного собственника вызвала соответствующую реакцию государства.

Какие сегодня подобные проблемы стоят перед Россией, что ей предлагают вспомнить про НЭП? Неужели в стране есть дефицит, ограничения на торговлю, притеснения капитала? В России самый либеральный ЦБ из всех мировых центральных банков.

Даже ФРС США фактически обнулила процент, а в России, так и быть, оставили прежним и не стали поднимать. При том, что ставка процента по-прежнему выше нормы рентабельности. Что ж, и на этом спасибо. У МВФ для Вашингтона и Москвы разные рекомендации.

В России нет госсектора, нет государственного регулирования цен, нет даже планирования. В помине нет дефицита. В наличии все атрибуты рыночного капитализма, даже в более чистом виде, чем в ведущих капиталистических странах. Для чего же вводить НЭП? И что под этим словом подразумевают те, кто это предлагает?

Никакие победы в грядущих войнах НЭП подготовить не мог, и для этого даже не планировался. Более того, в 2000 году мы как раз и вышли из современного НЭПа — беспредела «благоговейных» 90-ых.

Для побед 90 лет назад понадобились ГОЭЛРО, Госплан, индустриализация и коллективизация, крупнотоварное промышленное производство. НЭП — это был тактический временный манёвр для передышки новой слабой власти. Не более и не менее. Этот период выполнил свои задачи и был отменён, как использованный механизм.

Предлагать сегодня НЭП на фоне роботизации промышленного производства, предлагать 100 мелких частных фабрик по производству масок, на которых будут работать 1000 человек с низкой производительностью труда на фоне роботизированного станка со сменной командой инженеров, который может работать 24/7 без обеда, простоев и плохого ручного качества работы и производить в тысячу раз больше масок при затратах в тысячу раз меньших — это верх некомпетентности.

На строительстве завода. СССР

Если посмотреть, куда движется капиталистический мир, попавший в череду кризисов, так это как раз в сторону отказа от принципов НЭПа. Это как раз ГОЭЛРО с ограничением свободы торговли как главного принципа НЭПа. Трамп опять ввёл в действие закон 1950 года о продукции военного назначения. Это как раз о приоритетах госзаказа и ограничении свободы торговли. Это удар по частникам.

Решить проблему современного кризиса средствами НЭПа невозможно, это всё равно, что лечить кровотечение язвы желудка порцией спирта. Или ангину порцией мороженного. Ничего, кроме реанимации и, возможно, морга, из этого не выйдет.

Сказать, что наши журналисты не могут отличить военный коммунизм от свободного рынка, сложно. Они люди всё же образованные, и кто-то из них в молодости даже мог читать советские учебники по истории и экономике. Что такое НЭП, они понимать могут и должны.

Что же они имеют в виду, предлагая НЭП как средство выхода из кризиса, вызванного как раз отсутсвием госрегулирования монополий, действующих в условиях рынка?

Тут есть ещё одно объяснение: авторы не профаны в экономике, а просто они очень не любят Сталина — со всей его эпохой и всеми её атрибутами. Наша медийно-политическая элита родом из антисоветской эпохи застоя и перестройки, так что требовать от них чего-то другого — непозволительная роскошь.

Сталина в нашей элите не любят все, и западники, и государственники. Просто они знают, что при Сталине никакой сладкой жизни у них бы не было. Партмаксимум, общественный транспорт, служебная квартира, доппаёк за номенклатурное место, скромная дача в Переделкино. И это всё. Чуть не так что сказали или сделали — и в лучшем случае личное дело на парткоме с оргвыводами, в худшем — кайло в руки и на Колыму.

Попробовали бы они в декабре 1941-го даже не НЭП предложить, а то, что сейчас делают.

Например, заявлять, что «Опрокидыванием шахматной доски Кремль разрешает свои сиюминутные, тактические сомнения, но создает гораздо более фундаментальные, долговременные проблемы. И не видится ни одного способа, как эти проблемы нивелировать».

Или заявлять о беспрецедентном уровне падения доверия населения к власти согласно данным закрытых социологических исследований НКВД. Причина якобы нефтяной кризис и эпидемия коронавируса. Названный кем-то гуру телеграм-сообщества канал «Незыгарь» именно такое себе позволяет.

И никак не уточняет, что премьер-министр Мишустин объявил о создании в России шести вакцин против коронавируса, которые проходят ускоренное тестирование. Раньше всех в мире. О том, что паузу между выступлением президента РФ перед Федеральным собранием и голосованием по конституционной реформе целые синдикаты кланов используют фактически для ультиматума Владимиру Путину с требованием передать бразды правления не в 2024 году, а уже сейчас.

Что и эпидемия, и нефтяная война, и падение фондовых рынков — часть сценария по реваншу американских демократов в их борьбе с Трампом. Что США готовят целый пакет санкций, в котором уже 30 государств будут объединены против России с целью уничтожить её нефтяную промышленность и нынешнее политическое руководство. Это как?

Чтобы сказал бы нынешним гуру интернет-пропаганды и журналистики товарищ Сталин на такое несправедливое и необъективное освещение действительности? Какие бы вопросы задал? На какие экскурсии предложил бы съездить? И самое главное, как отнеслись бы ко всему этому советские граждане, которым нечто подобное попробовали бы сбрасывать в виде листовок самолёты со свастиками на крыльях?

Положа руку на сердце, в тексте Маргариты Симоньян нужно изменить всего одно слово, чтобы оно стало правдой. Вот оно:

«Вообще в нашей истории есть пример молниеносного выхода из самого чудовищного кризиса и разрухи. Индустриализация называется. И зависит только от политической воли».

На сталинградском тракторном заводе. 1931

Да-да, именно из-за индустриализации СССР через 12 лет после окончания самой страшной в своей истории войны первым в мире запустил в космос человека и догнал США в ядерном противостоянии. Отменил продуктовые карточки даже раньше Великобритании. И едва не похоронил мировую долларовую систему, которая уже более 65 лет высасывает соки со всего мира.

Только вот сказать сейчас об этом многим журналистам не позволяет отсутствие политической воли. Слишком любят они гламурно-тусовочный НЭП со всеми его атрибутами на фоне нищеты 90% российских граждан, чтобы быть безупречно честными перед собой и читателями.