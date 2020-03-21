Свою статью об обстановке с коронавирусом в России корреспондент одной из ведущих газет Японии «Асахисимбун» Мититака Хаттори начинает с утверждения о том, что, «учитывая обширную территорию и численность населения России, ситуация в ней с распространением COVID — 2019 может быть охарактеризована как достаточно спокойная». При этом отмечается, что вирус в Россию проникает не столько из Китая, несмотря на протяженную границу с этим государством, а из Европы. И это в основном граждане России, возвращающиеся из пораженных инфекцией европейских стран.

Япония

Однако японского корреспондента занимает не столько эпидемиологическая обстановка в России, сколько ее влияние или взаимосвязь с «январской революцией Путина», спешно занявшегося конституционной реформой в «стремлении сохранить за собой власть после 2024 года, установив систему «теневого правления». Есть в Японии такая форма правления «инсэй», когда, вроде бы отошедший от дел прежний император в действительности направляет деятельность своего преемника. Именно так в Японии называли период президентства в России Дмитрия Медведева.

Автор признает, что неожиданно для него 10 марта прозвучало из уст члена Государственной думы Валентины Терешковой предложение еще одной поправки к Конституции, «суть которой сводилась к тому, что прошлые президентские сроки как бы «обнуляются», и Путин может снова «с чистого листа» претендовать на новый президентский срок». «Выступивший по этой поправке Путин заявил, что сам он с ней согласен, но предлагает направить ее в Конституционный суд для проверки на соответствие Конституции. Таким образом, на всенародное голосование 22 апреля будет вынесен проект обновленной Конституции, который не только позволяет Путину установить «теневую систему правления», но и прямо делает для него возможным попросту продлить свою президентскую власть», — разъясняет корреспондент японцам суть произошедшего.

Duma.gov.ru Валентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной думы по вопросам внесения поправок в Конституцию. 10 марта 2020

И тут японский журналист в своем анализе предпринимает попытку напрямую связать проблему распространения нового вируса с направленной на сохранение у власти Путина конституционной реформой. Он пишет: «В целом я полагаю, что вся эта история с эпидемией коронавируса окажется весьма выгодной для Путина с точки зрения мощной и эффективной реализации конституционной реформы. Во-первых, в условиях мирового кризиса и внутренних сложностей в стране российский народ наверняка проявит склонность к поддержке сильной власти. Во-вторых, хотя в крупных российских городах и имеется достаточно многочисленная прослойка недовольных, но в условиях пандемии вируса у большинства из них вряд ли хватит решимости на участие в антиправительственных митингах. Кроме того, власти легко могут перекрыть любые такие инициативы и запретить любые выступления оппозиции под предлогом борьбы с коронавирусом. Так что мероприятия вокруг эпидемии наверняка будут использоваться для «приглушения» деятельности оппозиции, и этой весной крупных антипутинских акций ожидать, скорее всего, не приходится (в то же время нельзя исключать и того, что в случае сколько-нибудь значительного распространения коронавируса в России, может быть перенесен и сам день всенародного голосования)».

Свои выкладки автор стремится подтвердить мнением авторитетов, ссылаясь, в частности, на высказывание профессора университета Хоккайдо Кадзуто Судзуки, который обращает внимание на то, что-де «лучше других с эпидемиями справляются авторитарные государства, в которых легче ограничивать свободы личности». Хаттори находит это мнение и доводы японского профессора убедительными. И дает на их основании свой прогноз: «В отношении России можно допустить тезис о том, что угроза эпидемий и борьба с ними могут быть использованы для оправдания авторитаризма».

Не обходит автор статьи и вопрос о том, как пройдут в Москве и в целом в России торжества по случаю 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Заметим, что японцев в первую очередь интересуют не сами торжества, сколько вопрос о том, примет ли в них участие по личному приглашению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ибо после отказа прибыть в мае в Москву президента США Дональда Трампа нельзя исключать, что под благовидным предлогом воздержится от участия в параде на Красной площади и младший союзник американцев по военному блоку. Тем более что не только правые силы Японии, но в последнее время и либеральные СМИ страны выражают сомнение в целесообразности такой поездки.

Более того, автор «Асахисимбун» допускает, что пандемия коронавируса может заставить руководство России принять меры по сокращению или ограничению торжеств, приуроченных к 9 Мая. При этом он ставит в кавычки слова о вкладе Советского Союза и его народа в разгром нацизма, фашизма и милитаризма, как бы подвергая «сомнению» этот вклад: «Важнейшим постулатом государственной идеологии в России является тезис о том, что «ценой огромных человеческих жертв наша страна сокрушила нацистскую Германию и спасла человечество от варварства»… С точки зрения Путина, мероприятия Дня Победы должны не только способствовать усилению патриотических настроений в российском обществе, но и укреплению международного авторитета России, а в идеале — послужить отправной точкой для некоторого восстановления отношений с Америкой и Западной Европой, которые значительно ухудшились в связи с украинским кризисом. Однако, судя по всему, большинству этих планов Путина не сбыться из-за пандемии коронавируса».

Дарья Драй ИА REGNUM Эпидемия коронавируса в России

Хаттори пишет о влиянии эпидемии на экономическую и финансовую ситуацию в России, утверждая, что «нефтяные цены пошли вниз в связи с пандемией коронавируса», в результате чего «российский рубль упал буквально «в унисон» с падением цен на нефть».

Правда, тут же он признает, что «решающим для обрушения нефтяных котировок явился произошедший 6 марта срыв сделки ОПЕК с Россией и рядом других нефтепроизводящих стран». И приводит мнение аналитиков о том, что снижением цен на нефть Россия стремится нанести урон американским производителям сланцевой нефти. «Если это так, то ситуацию для России можно оценить пословицей «сбросить жирок, чтобы сохранить целыми кости», — образно объясняет ситуацию японский журналист.

В заключение автор статьи в центральной японской газете к немалому удивлению прибегает к спекуляциям о том, что может произойти, если «сам Путин станет жертвой заражения коронавирусом?» И выступает в роли чуть ли не диагноста, заявляя: «По моим наблюдениям, при усталости у Путина начинают страдать верхние дыхательные пути, поэтому во время длительных выступлений он часто вздыхает. Да, у него есть устойчивое реноме «крутого парня» (toughguy). Но все же ему уже 67 лет, и он уже находится в зоне средней продолжительности жизни мужчин в России (67,8 года). Если вдруг коронавирус создаст угрозу для него лично, то призрачными окажутся и все планы на продолжение его власти после 2024 года».

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании Государственной думы по вопросам внесения поправок в Конституцию Российской Федерации

В связи с такими беспардонными допущениями хотелось бы задать вопрос г-ну Хаттори. Не лучше ли ему озаботиться здоровьем своего премьера, который, по слухам, еще не окончательно отказался от намерения в очередной раз переписать устав правящей Либерально-демократической партии Японии с тем, чтобы править Японией четвертый срок, до 2024 года? Ведь коронавирус поразил Страну восходящего солнца настолько, что встал вопрос об отмене или переносе Олимпийских игр в Токио…