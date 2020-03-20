Военно-морские силы США 20 марта сообщили об успешном испытательном ракетном запуске некоего «планирующего гиперзвукового блока», осуществлённом на Тихоокеанском ракетном полигоне в районе Гавайских островов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не так

Сообщение было снабжено коротким видеороликом ракетного старта в тёмное время суток.

Конкретной информацией было только место и время тестового запуска — 19 марта 22:30 гавайского времени и остров Кауаи.

Мировые СМИ поспешили сообщить об успехе, достигнутом американскими военными в деле разработки гиперзвукового оружия.

Так что же это было на самом деле? Попробуем разобраться.

На данный момент известно, что Пентагон рассматривает вопрос разработки гиперзвукового оружия как один из наиболее важных. Особое значение он приобрёл после официальных заявлений президента России Владимира Путина о том, что Россия уже имеет гиперзвуковые планирующие боевые блоки, гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал» и завершает работы над гиперзвуковыми корабельными и авиационными ракетами «Циркон».

На фоне заявлений западных СМИ о том, что в реальности ничего этого не существует, представители Пентагона без лишнего шума, но вполне официально признали отставание США от России в гиперзвуковой военной сфере.

Было бы глупо предполагать, что Вашингтон со смирением принял сей факт.

Причина крайне проста — от гиперзвукового оружия защиты пока не существует. То есть тот, у кого его нет, становится беззащитным.

Минобороны России Авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

И действительно, в конце ноября 2019 года представитель командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч официально сообщил о разработке двух видов гиперзвукового оружия по программам Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Работы осуществляются под контролем Управления перспективных исследовательских программ министерства обороны США DARPA.

В июне 2019 года сообщалось о тестировании в штате Калифорния на базе ВВС Эдвардс прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW), подвешенного к бомбардировщику B-52 Stratofortress. В ходе полёта собирались данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях.

После этого сообщений о полётных испытаниях гиперзвуковых прототипов в открытых источниках не наблюдалось. Дело ограничивалось информацией об увеличении финансирования гиперзвуковых проектов, отборе или закрытии тех или иных направлений исследования.

Наиболее заметным событием «гиперзвукового фронта» было заявление президента США Дональда Трампа, громко обвинившего администрацию своего предшественника Барака Обаму чуть ли не в передаче гиперзвуковых технологий коварному Кремлю.

Чуть позже сообщалось о том, что корпорация Lockheed Martin успешно защитила свой проект будущей гиперзвуковой ракеты AGM-183A, также известный под обозначением ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon).

Тогда было заявлено, что согласно контракту между ВВС США и компанией Lockheed Martin, гиперзвуковая ракета воздушного базирования с твердотопливным двигателем и отделяемым гиперзвуковым планирующим боевым блоком, способным развивать скорость не менее 5 Махов, должна быть создана к 2021 году, а в 2022 году должна быть пригодна к опытно-боевому дежурству.

Чуть раньше, в первых числах февраля 2020 года, была закрыта одна из программ той же корпорации Lockheed Martin по созданию гиперзвукового оружия.

Скриншот видео YouTube канала U.S. Navy Ракетный старт

Таким образом, не вдаваясь в туманные предположения о засекреченных частях этой программы Пентагона, можно с большой долей вероятности утверждать, что 20 марта в Тихом океане был запущен прототип гиперзвукового планирующего блока. И, скорее всего, тестировался даже не сам прототип, а некоторые материалы и узлы проверялись на взаимодействие с факторами, возникающими на определённых скоростях.

Вполне вероятно, что речь сейчас не идёт даже о самом гиперзвуке. Ведь всего восемь месяцев назад прототип конструкции «катали» на бомбардировщике B-52 Stratofortress, который уж точно нельзя назвать самым скоростным воздушным аппаратом США.

Подводя итог, можно сделать вывод, что заявления о гиперзвуковом оружии США, испытанном на Гавайях, делать очень рано.

Однако нельзя не учесть сам факт таких испытаний. Не стоит забывать, что при реализации важных военных программ Пентагон действует очень системно, и даже неудачные разработки рассматривает как элемент обнаружения единственно верного пути к цели.

Исторический опыт свидетельствует, что никакое техническое превосходство не остаётся вечным. Это значит, что для сохранения существующего положения надо бежать вперёд изо всех сил, а для перехода на следующую позицию — бежать вдвое быстрее.