Пандемия коронавируса — словно оживший сценарий блокбастера с фантастическим, но вполне реалистичным сюжетом. Неведомая для большинства умов зараза с жуткой скоростью распространяется по миру, разрушая экономику, лишая здоровья, отнимая жизни. В очагах властвуют страх и паника, но даже те, кто здоров, полностью поглощены нависшей угрозой и непрерывно наблюдают за происходящим через экраны.

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Бактериологическое оружие

Эта эпидемия — безусловное отражение нашего современного общества и взгляд в будущее. В нём все процессы глобальны, а ареал обитания людей предельно компактен. В нём вирусам, способным иметь как естественное, так и искусственное происхождение, мало конкуренции по уничтожающей силе. Когда традиционное оружие сдержано ядерным паритетом, стихия обуздана технологиями, вирус по-прежнему незаметен и невидим. Злодею, который захочет его использовать в своих целях, не нужно объявлять кому-то войну и вообще выходить из тени — достаточно самому иметь противоядие.

Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулинзаявил, что коронавирус был создан в США в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.

«В 2015 году в журнале Nature была опубликована статья о том, что в лаборатории в американском Форте Детрик был проведен успешный эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который может уже без промежуточного животного проникать в клетки человека. И в этой же статье было указано, что авторы считают такие эксперименты крайне опасными», — сказал он.

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Однако вряд ли этому разоблачению удастся нанести предполагаемым разработчикам какой бы то ни было урон. Не возымеет эффекта и прямое обвинение Китая в адрес США в занесении коронавируса. Для остальных угроза вполне реальна. Помните правило пяти рукопожатий? Сейчас оно имеет особенный смысл, метафорически трансформирующий обыкновенный образ жизни в атавизм. Традиционная форма приветствия смертельно опасна, когда так запросто передаётся инфекция.

И хотя COVID-19 будет, несомненно, побеждён, ему на смену придут новые вирусы, возможно, ещё более ловкие в своих поражающих способностях — более заразные, более смертоносные. Противовирусные меры, которые в эти дни применяются и обсуждаются в мегаполисах мира, дойдут до крайних форм. И пережившие беду Рим, Лондон, Париж и Москва ещё не раз окажутся на строгом карантине. Таком, что самый безобидный контакт между людьми окажется испытанием, сопряжённым с многочисленными мерами предосторожности.

Уже сегодня Москва — довольно скучное место. Закрыты театры, кино, клубы, отменены концерты и выставки. Нет шоу и просто беспорядочной сутолоки. Лишённый массовых мероприятий, развлечений город превращается из мекки гедонизма в разделённую на крохотные и замкнутые ячейки зону. Сейчас, без своих соблазнов, его уместнее сравнить с местом заключения или заточения, а не с местом для жизни. И стало понятным, что именно привлекало нас здесь.

Впрочем, развитие технологий позволяет сделать лишения почти незаметными для жизнедеятельности. Теперь из дома можно работать, учиться в школе, покупать различные товары, в том числе уже приготовленные продукты питания. Время эпидемии — это приоткрытое окно в наше будущее, в котором опасности всё более изощрённые и незаметные, но их компенсирует научно-техническое развитие. Чтобы посмотреть кинофильм, пообщаться или совершить покупку, уже не нужны ни кинотеатр, ни кафе, ни магазин — достаточно иметь компьютер или телефон.

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Эпидемия как никто другой обнажает наш путь. Мы стали уязвимы для вируса, став частью единого глобального мира, связанного транспортными коридорами, товарами, информацией. Вместо семейных связей мы объединяем свои время и досуг со случайными людьми. Даже в разгул эпидемий Средневековья, они царствовали на локальных территориях, поражая, в первую очередь, жителей крупных городов. А глухая поволжская, сибирская или дальневосточная деревня сегодня, как и сто лет назад, полностью защищена и от проникновения вирусов, и от дефицита продуктов питания, и от других катаклизмов нашего времени. Но дело в том, что мы не хотим там жить.

Для современного москвича лондонцы, парижане и римляне значительно ближе и понятнее соотечественников-провинциалов. Мы стремимся туда, где есть возможности для потребления и удовольствия, где меньше трудностей, а исконная среда заменена полезными и приятными благами. Мы хотим иметь модную одежду, современную технику, коротать время в путешествиях. И, по стечению обстоятельств, именно путешественников коронавирус поражает в первую очередь.

Не важно, кто стоит за появлением этой заразы. Не важно, когда появится следующая напасть. Важно то, что мы стали благоприятной средой, сами пришли навстречу опасности.